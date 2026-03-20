En fotos. Todos los invitados a los desfiles de diseñadores argentinos en el Palacio San Miguel

Con Benito Fernández, Marcelo Senra y Verónica de la Canal, así se presentaron las colecciones otoño-invierno en Argentina Fashion Week
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