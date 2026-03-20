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En fotos. Todos los invitados a los desfiles de diseñadores argentinos en el Palacio San Miguel

Con Benito Fernández, Marcelo Senra y Verónica de la Canal, así se presentaron las colecciones otoño-invierno en Argentina Fashion Week

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Gina Vargas de Roemmers, Natalie Pérez y Verónica de la Canal
Gina Vargas de Roemmers, Natalie Pérez y Verónica de la Canal
Gina Vargas de Roemmers en el Palacio San Miguel
Gina Vargas de Roemmers en el Palacio San MiguelArgentina Fashion Week
La diseñadora Verónica de la Canal, parte del show Luxury Trends en Argentina Fashion Week
La diseñadora Verónica de la Canal, parte del show Luxury Trends en Argentina Fashion WeekArgentina Fashion Week
Evelyn Scheidl
Evelyn ScheidlArgentina Fashion Week
El diseñador Benito Fernández
El diseñador Benito FernándezArgentina Fashion Week
La llegada de Mirtha Legrand, del brazo de su amigo Héctor Vidal Rivas, creador de Argentina Fashion Week
La llegada de Mirtha Legrand, del brazo de su amigo Héctor Vidal Rivas, creador de Argentina Fashion WeekArgentina Fashion Week
La pasada de Benito Fernández
La pasada de Benito Fernández Argentina Fashion Week
Marcela Gotlib
Marcela GotlibArgentina Fashion Week
Los diseños de Benito Fernández, parte del desfile Luxury Trends
Los diseños de Benito Fernández, parte del desfile Luxury TrendsArgentina Fashion Week
El cierre del show del diseñador en el Palacio San Miguel
El cierre del show del diseñador en el Palacio San Miguel Argentina Fashion Week
Los diseños de Mario Vidal en Iara
Los diseños de Mario Vidal en Iara Argentina Fashion Week
Mirtha Legrand aplaudió las pasadas de su amigo en Argentina Fashion Week
Mirtha Legrand aplaudió las pasadas de su amigo en Argentina Fashion WeekArgentina Fashion Week
Así fue el cierre, con el diseñador Mario Vidal
Así fue el cierre, con el diseñador Mario Vidal Argentina Fashion Week
Nequi Galotti, Marcela Gotlib y Evelyn Scheidl
Nequi Galotti, Marcela Gotlib y Evelyn ScheidlArgentina Fashion Week
Natalie Pérez en el desfile de Verónica de la Canal
Natalie Pérez en el desfile de Verónica de la Canal Argentina Fashion Week
Linda Peretz acompañó a su hijo, Tomás Rottemberg, a ver desfilar a su novia, Natalie Pérez
Linda Peretz acompañó a su hijo, Tomás Rottemberg, a ver desfilar a su novia, Natalie PérezArgentina Fashion Week
El diseñador Marcelo Senra
El diseñador Marcelo SenraArgentina Fashion Week
La pasarela de Marcelo Senra en el Palacio San Miguel
La pasarela de Marcelo Senra en el Palacio San MiguelArgentina Fashion Week
Los looks de Artesia
Los looks de ArtesiaArgentina Fashion Week
El cierre de la colección de Gina Vargas de Roemmers
El cierre de la colección de Gina Vargas de RoemmersArgentina Fashion Week
La moda otoño invierno en Argentina Fashion Week
La moda otoño invierno en Argentina Fashion WeekArgentina Fashion Week
El cierre de Francisco Ayala en el desfile de la Cámara Argentina de la Moda
El cierre de Francisco Ayala en el desfile de la Cámara Argentina de la ModaCámara Argentina de la Moda
Por Paula Ikeda
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