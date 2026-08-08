Lorena, vive en una furgoneta camperizada: “No quería vivir sin tiempo ni libertad”

En las redes sociales circulan historias de personas que decidieron cambiar por completo su manera de vivir y encontraron alternativas para reducir sus gastos y, al mismo tiempo, ganar libertad. Una de ellas es la de Lorena, una terapeuta de medicina natural que convirtió una furgoneta camperizada en su vivienda y también en su lugar de trabajo. Desde allí desarrolla distintas actividades que le permiten generar ingresos mientras mantiene un estilo de vida nómade.

La joven emprendedora y creadora de contenido, conocida en TikTok como @lore_seamountain, asegura que durante mucho tiempo no tenía claro qué quería hacer con su vida, aunque sí tenía una certeza: no quería pasar sus días trabajando sin tiempo ni libertad. A partir de esa idea comenzó a buscar una manera de combinar sus intereses con diferentes fuentes de ingresos.

Lorena convirtió una furgoneta en su vivienda y espacio de trabajo (Foto: Instagram @lore_seamountain)

Cómo genera ingresos mientras vive sobre ruedas

La principal actividad de Lorena es su trabajo como terapeuta de medicina natural. A través de consultas online ayuda a personas que buscan mejorar su salud mediante métodos naturales. El formato virtual le permite desarrollar su profesión desde distintos lugares sin necesidad de contar con un consultorio fijo.

A esta actividad sumó una segunda fuente de ingresos como embajadora de una empresa dedicada a suplementos y cosmética natural. Según cuenta, además de permitirle obtener un beneficio económico, este trabajo está relacionado con su interés por el bienestar y le da la posibilidad de compartir el proyecto con otras personas.

Sin embargo, hay una tercera actividad que ocupa un lugar especial en su rutina: la creación de joyería artesanal. Lorena cuenta que desde pequeña disfruta hacer objetos con sus propias manos y que esa actividad representa una forma de canalizar su creatividad.

La emprendedora combina distintas actividades para generar sus ingresos (Foto: Instagram @lore_seamountain)

La combinación de estos tres trabajos le permitió construir una rutina más flexible. “No quería vivir sin tiempo ni libertad”, explica al contar cuál fue el objetivo que la llevó a cambiar su manera de vivir. Ahora puede trabajar desde distintos lugares y reservar parte de su tiempo para desarrollar sus propios proyectos.

Una vida con más libertad, pero también con desafíos

Vivir y trabajar desde una furgoneta implica adaptar la rutina a un espacio reducido y aprender a organizar cada aspecto del día a día. La comodidad de tener la casa siempre a mano convive con la necesidad de planificar cuestiones que en una vivienda tradicional suelen estar resueltas, como el acceso al agua, la electricidad, la conexión a internet o el lugar donde pasar la noche.

La furgoneta fue adaptada para cubrir sus necesidades cotidianas

También hay gastos que no desaparecen, sino que cambian de forma. El combustible se convierte en una parte importante del presupuesto, mientras que el mantenimiento del vehículo requiere estar preparado para afrontar reparaciones y otros imprevistos. A eso se suma la necesidad de encontrar sitios adecuados para estacionar y trabajar, especialmente cuando permanece varios días en un mismo lugar.

La organización también resulta fundamental para poder sostener sus distintas actividades, teniendo en cuenta que necesita contar con conexión para atender sus consultas online y, al mismo tiempo, reservar espacio y tiempo para desarrollar sus proyectos personales.

Sin dudas, la experiencia de Lorena muestra que vivir en una furgoneta implica modificar hábitos, administrar recursos y aceptar ciertas incomodidades a cambio de una mayor autonomía. En su caso, la posibilidad de trabajar desde distintos lugares y dedicar tiempo a sus propios proyectos terminó convirtiéndose en la forma de vida que buscaba.