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LA NACION

En fotos. Todos los invitados a los desfiles de la Semana de la Alta Costura en MALBA

Con las presentaciones de Camila Romano y de Pía Carregal, así se lució la segunda jornada de los desfiles de SAC

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Milagros Schmoll, Sofía Zámolo y Patricia della Giovampaolla
Milagros Schmoll, Sofía Zámolo y Patricia della Giovampaolla
Con un diseño de Camila Romano, la creadora de la Semana de la Alta Costura (SAC) Elina Costantini, recibió a Macarena Lemos
Con un diseño de Camila Romano, la creadora de la Semana de la Alta Costura (SAC) Elina Costantini, recibió a Macarena LemosSAC
En la segunda jornada de desfiles, Rosella della Giovampaola, con un look de Schiaparelli
En la segunda jornada de desfiles, Rosella della Giovampaola, con un look de SchiaparelliSAC
Guillemina Valdes en el desfile "Entre todo y nada" de Camila Romano en el MALBA
Guillemina Valdes en el desfile "Entre todo y nada" de Camila Romano en el MALBASAC
La modelo Rocío Vivas en SAC, la primera semana dedicada a la alta costura argentina
La modelo Rocío Vivas en SAC, la primera semana dedicada a la alta costura argentinaSAC
Con un look con encajes, Elba Marcovecchio
Con un look con encajes, Elba MarcovecchioSAC
Patricia della Giovampaola y Nathalie Sielecki en la primera fila del desfile de Camila Romano
Patricia della Giovampaola y Nathalie Sielecki en la primera fila del desfile de Camila RomanoSAC
Invitada a los desfiles de la semana de alta costura, Sofía Zamolo con un look impactante
Invitada a los desfiles de la semana de alta costura, Sofía Zamolo con un look impactanteSAC
Madre e hija, Francesca Ribero y Andrea Bursten, disfrutaron de las propuestas de diseño argentino
Madre e hija, Francesca Ribero y Andrea Bursten, disfrutaron de las propuestas de diseño argentinoSAC
La modelo Chloé Bello en la noche de SAC
La modelo Chloé Bello en la noche de SACSAC
Juntas, las amigas modelos Evelyn Scheidl y Teresa Calandra
Juntas, las amigas modelos Evelyn Scheidl y Teresa CalandraSAC
El diseñador Laurencio Adot junto a Damián Romero
El diseñador Laurencio Adot junto a Damián RomeroSAC
La socialite francesa Eleonore de la Rochefoucauld
La socialite francesa Eleonore de la RochefoucauldSAC
La creadora de SAC, Elina Costantini, y la estilista Vicky Miranda
La creadora de SAC, Elina Costantini, y la estilista Vicky MirandaSAC
La personal stylist Sandra Castellanos de Waisman
La personal stylist Sandra Castellanos de WaismanSAC
Milagros Scmoll sobre la pasarela
Milagros Scmoll sobre la pasarelaSAC
Nathalie Sielecki y Amanda Timerman en el MALBA
Nathalie Sielecki y Amanda Timerman en el MALBASAC
Elbita Marcovecchio y Carolina Amoroso en el desfile
Elbita Marcovecchio y Carolina Amoroso en el desfile SAC
La artista Karina El Azem
La artista Karina El AzemSAC
Teresa Calandra, Gina Vargas de Roemmers, Evelyn Scheidl, Patricia della Giovampaolla, Marcela Gotlib y Nathalie Sielecki
Teresa Calandra, Gina Vargas de Roemmers, Evelyn Scheidl, Patricia della Giovampaolla, Marcela Gotlib y Nathalie SieleckiSAC
La diseñadora presentó una colección de 35 pasadas donde resaltó "la convivencia de dos mundos que parecen opuestos, pero que encuentran su equilibrio cuando se encuentran"
La diseñadora presentó una colección de 35 pasadas donde resaltó "la convivencia de dos mundos que parecen opuestos, pero que encuentran su equilibrio cuando se encuentran"SAC
Temporada de encuentros, la conductora Fabiana Araujo y el diseñador Laurencio Adot
Temporada de encuentros, la conductora Fabiana Araujo y el diseñador Laurencio AdotSAC
El impactante look de novia. Esta edición de SAC en el MALBA se da en el marco de “Viva Frida”, la exposición dedicada a Frida Kahlo que inaugurará el 19 de septiembre
El impactante look de novia. Esta edición de SAC en el MALBA se da en el marco de “Viva Frida”, la exposición dedicada a Frida Kahlo que inaugurará el 19 de septiembreSAC
El gran cierre de Camila Romano en la segunda noche de SAC
El gran cierre de Camila Romano en la segunda noche de SACSAC
Luego llegó el turno del desfile de Pía Carregal y su colección Morfogénesis
Luego llegó el turno del desfile de Pía Carregal y su colección MorfogénesisSAC
Elina Costantini en la tercera presentación de los desfiles de su Semana de Alta Costura
Elina Costantini en la tercera presentación de los desfiles de su Semana de Alta CosturaSAC
La Semana de la Alta Costura by Elina Costantini con el MALBA como escenario
La Semana de la Alta Costura by Elina Costantini con el MALBA como escenarioSAC
“La naturaleza no es solamente tierra y colores neutros. Tiene tonos vibrantes, matices, vida y alegría. Quería que la colección tuviera esa vitalidad, con colores fuertes y llamativos”, explicó Pía Carregal
“La naturaleza no es solamente tierra y colores neutros. Tiene tonos vibrantes, matices, vida y alegría. Quería que la colección tuviera esa vitalidad, con colores fuertes y llamativos”, explicó Pía CarregalSAC
La diseñadora presentó gasas y organzas de seda natural, brocados, terciopelos tipo chiffon, tafetán de seda natural, tules, géneros bordados y plumas
La diseñadora presentó gasas y organzas de seda natural, brocados, terciopelos tipo chiffon, tafetán de seda natural, tules, géneros bordados y plumasSAC
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