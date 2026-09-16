Gabriel Rolón sobre bloquear a una expareja: “¿Y para qué lo seguís leyendo?”

Después de una ruptura, cortar el vínculo no siempre implica dejar de tener contacto. Los mensajes, las redes sociales y la posibilidad de seguir las actividades de una expareja pueden mantener abierta una relación que terminó. Sobre este dilema habló el psicólogo y psicoanalista Gabriel Rolón en el programa Perros de la Calle, de Urbana Play.

El especialista se refirió a quienes continúan leyendo los mensajes de una expareja pese a que esos intercambios les generan malestar. En ese contexto, planteó el bloqueo como una de las herramientas posibles para interrumpir una dinámica que puede resultar perjudicial.

“Muchas veces uno como psicólogo dice: ‘¿Y para qué lo seguís leyendo?’. Vos decís: ‘No, ahora me quiere explicar, me dice, me dice, me vuelve loca, me manda mensaje, todo’. ‘Bloquéalo’. A veces uno va por esa solución y el peso con el que el paciente toma esa intervención cuenta también, ¿no? O sea, porque es ‘me mandó a bloquearlo’”, reflexionó el especialista.

Gabriel Rolón planteó una pregunta clave después de una ruptura (Captura: Instagram @urbanaplayfm)

Para Rolón, existen diferentes maneras de abordar el vínculo digital con una expareja. En relación con eso, destacó que una persona puede decidir dejar de seguir o bloquear a su ex si considera que continuar viendo sus publicaciones o recibiendo sus mensajes dificulta atravesar la separación.

El psicoanalista también diferenció una sugerencia de una indicación directa cuando observa que ese contacto está provocando un sufrimiento importante. Sobre eso, expresó: “Una cosa es mandar a bloquearlo, otra es sugerir: ‘¿Y por qué no lo bloqueás si no lo querés ver más?’. Otra cosa es que, ojo, genuinamente alguien vea que su paciente se está lastimando mucho y le diga: ‘Vamos a hacer una cosa, vos lo vas a bloquear’”.

“Así como el médico te dice: ‘Mirá, te tomás una de esta a la mañana y una de esta a la noche’, también los psicólogos a veces tenemos esa potestad por la salud psíquica de nuestro paciente de decirle: ‘Mirá, esto no lo vas a hacer más’. Vos ves a alguien que todo el tiempo se está llevando la pared puesta y vas a intervenir”, concluyó.