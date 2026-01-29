LA NACION

En fotos. Todos los invitados a los desfiles en Pinamar y Cariló

De Benito Fernández a Pablo Ramírez, los diseñadores presentaron sus colecciones en las pasarelas de la costa argentina

Para LA NACIONPaula Ikeda
Soledad Solaro, Candelaria Ruggieri y Cecilia Bonelli
Soledad Solaro en la pasada de Benito Fernández
Candelaria "Cale" Ruggieri
La pasada de Delfina Gerez Bosco
Hernán Drago y Soledad Villarreal estuvieron a cargo de la conducción del show
Cecilia "Chechu" Bonelli
Pamela David, invitada a Pinamar Moda Look
Delfina Gerez Bosco y "Chechu" Bonelli sobre la pasarela
El intendente de Pinamar, Javier Ibarguren, y una selfie junto a Pamela David y sus hermanos
Candelaria "Cale" Ruggieri, modelo en Pinamar
Sofía "Jujuy" Jiménez, la novia
Al finalizar, "Chechu" Bonelli recibió el abrazo de hijas Lupe, Carmela y Amelia
Benito Fernández en el cierre del desfile
En Cariló Designers Edition, el desfile de Ramírez
Así se mostró el diseñador Pablo Ramírez en el cierre de su desfile
Denim en la presentación de Ramírez
Hernán Gonzalez, Guillermo Azar, Sofia "Jujuy" Jiménez, y Javier Ibarguren, intendente de Pinamar
