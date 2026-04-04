Qué le pasa al cuerpo si se deja de consumir alcohol por 90 días: el experimento de un youtuber
Desde mejoras en el sueño hasta cambios en la salud mental y el metabolismo, dejar el alcohol durante tres meses puede generar grandes transformaciones en el organismo
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Cada vez más personas se animan a probar períodos de abstinencia de alcohol para mejorar su calidad de vida. En ese contexto, el desafío de los 90 días sin consumir bebidas alcohólicas se volvió tendencia y despertó interés por los efectos concretos que produce en el organismo.
Uno de los testimonios más difundidos es el de Clark Kegley, un youtuber estadounidense que lleva 1400 días sobrio. Según explicó en un video compartido en su canal de YouTube, su decisión de dejar las bebidas alcohólicas en su totalidad no estuvo motivada por un problema con la bebida, sino con una reflexión personal sobre su estilo de vida: “¿Quiero seguir haciendo esto cuando tenga 50 años?”. A partir de esa pregunta, comenzó con un objetivo de 30 días, que luego se extendió en el tiempo.
De acuerdo con su relato, los primeros días sin alcohol no son para nada sencillos. Durante las primeras 48 horas experimentó malestar general, cansancio y una necesidad imperiosa de tomar alcohol. Sin embargo, fue fuerte y no sucumbió ante la tentación. Durante las siguientes dos semanas también descubrió que comenzó a tener muy fuertes antojos de cosas dulces y saladas, un efecto común cuando el cuerpo busca reemplazar la ingesta de alcohol.
Las ganas de beber continuaron en aumento y aún más en entornos sociables, como reuniones con amigos o salidas después del trabajo en las que estaba acostumbrado a beber en grandes cantidades. Al llegar a los 30 días, uno de los cambios más notorios fue la mejora en la calidad del sueño. Dormir mejor impacta directamente en la energía diaria, la concentración y el estado de ánimo, lo que marca un punto de inflexión en el proceso.
A los 60 días, el influencer explicó que sintió una sensación de “aburrimiento” nunca antes experimentada. Según explicó, al dejar el alcohol, muchas personas toman conciencia del tiempo que antes dedicaban a beber, lo que obliga a replantear hábitos y actividades. Pero según su experiencia, es recién a los 90 días cuando el cuerpo siente los cambios más notorios. “Es el momento en el que realmente noté mejoras en mi estado de ánimo, mi creatividad y mi función mental”, afirmó.
También describió la desaparición de lo que llamó “la niebla mental”, una sensación de falta de claridad que muchas veces pasa inadvertida en quienes consumen alcohol de forma habitual. Desde el punto de vista científico, especialistas coinciden en que alrededor de los tres meses el cerebro comienza a reequilibrar su química, lo que impacta en la regulación de emociones, la memoria y la capacidad de concentración.
Pero Kegley también advirtió a sus seguidores que buscan iniciar el mismo camino que existe una “trampa” habitual al llegar a los 90 días de sobriedad, que es que comienzan a aumentar los síntomas de ansiedad y estrés. Este fenómeno puede llevar a recaídas, ya que el consumo de alcohol parece ofrecer una solución rápida, aunque en realidad incrementa los niveles de cortisol, la hormona del estrés.
Más allá del testimonio individual, distintos estudios señalan que dejar de beber durante 90 días también puede generar beneficios físicos concretos. Entre ellos, la pérdida de peso por la reducción de calorías vacías, la disminución de la presión arterial y un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, muchas personas reportan mayor energía, mejor rendimiento físico y una sensación general de bienestar que impacta en su estilo de vida.
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