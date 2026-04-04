Efecto chía: lo que descubrió una mujer tras sumarla a su dieta por 14 días
Ya sea combinadas con frutas frescas o preparadas con leches vegetales, estas semillas se convirtieron en la estrella de desayunos nutritivos en todo el mundo; mirá el paso a paso
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En los últimos años, una tendencia creciente busca alimentarse de manera más consciente al dejar atrás los productos ultraprocesados, informándose a través de las etiquetas y restringiendo el uso de medicinas con la incorporación de alimentos naturales. En medio de esta “revolución alimenticia”, una mujer reveló el impacto en su cuerpo tras sumar la chía a su dieta durante 14 días.
Inspirada por la enorme viralidad de este “superalimento” en redes sociales, Anna Bartter decidió pasar de la pantalla a la práctica. Durante dos semanas, incorporó un tazón de budín de chía a su desayuno diario con un objetivo claro: mejorar su salud digestiva y regularizar su tránsito intestinal. Ya sea combinadas con frutas frescas o preparadas con leches vegetales, estas semillas se convirtieron en la estrella de desayunos nutritivos en todo el mundo.
¿Por qué la chía es considerada un superalimento?
Más allá de la moda, la ciencia respalda su valor nutricional. En diálogo con el sitio Stylist, Bartter destacó que estas diminutas semillas no solo ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, sino que también protegen la salud cardiovascular gracias a su alta concentración de antioxidantes, minerales y vitaminas.
En una charla con el mismo medio británico, Natalie Burrows, terapeuta nutricional, reforzó esta idea: “Al remojarlas o molerlas, las semillas de chía aportan entre un 30% y un 35% de fibra. Esto es fundamental para alimentar el microbioma y garantizar deposiciones frecuentes”. Además, señaló su riqueza en ácidos grasos omega-3, una herramienta poderosa contra la inflamación, un problema recurrente en el intestino debido al estrés, el alcohol y las alteraciones en la microbiota.
El método de preparación: ¿Secas o hidratadas?
Aunque preparar este desayuno parece sencillo —alcanza con dejar las semillas en remojo toda la noche—, el método es crucial. La dietista Sophie Medlin advirtió sobre un error común: consumir las semillas secas. “Si no se remojan, se obtiene principalmente fibra insoluble, lo que puede volver las heces más duras”, explicó.
En cambio, al hidratarlas, la chía libera un mucílago (textura gelatinosa) que actúa como un lubricante natural para el intestino, lo que facilita el proceso digestivo y sirve de alimento de alta calidad para las bacterias buenas del colon.
A pesar de la teoría, la práctica tuvo sus matices. Bartter admitió que su experimento tuvo un comienzo poco feliz tras sufrir una intoxicación alimentaria. Una vez recuperada, y tras completar la primera semana, no notó cambios significativos en la frecuencia de sus visitas al baño; lo que sí percibió fue que estas parecían mucho más saludables.
Al finalizar las dos semanas, su conclusión fue sorprendente: “Para ser totalmente honesta, al cabo de dos semanas, sentía que mis deposiciones eran bastante similares a las habituales. No había ninguna diferencia perceptible”. Su experiencia dejó una lección significativa: aunque la chía es un aliado nutricional indiscutible, los beneficios de un superalimento pueden ser sutiles y dependen de la respuesta única de cada organismo.
¿Cuál es la cantidad de chía que se debe consumir?
Los expertos sugieren consumir alrededor de 140 calorías de semillas de chía al día, es decir, 2,5 cucharadas. Esto equivale a cinco gramos de proteína, 10 de fibra, nueve de grasa y 12 de carbohidratos. Por su alto valor nutricional, el consumo de las semillas se recomienda a personas que buscan adelgazar.
La semilla normalmente se mezcla en yogures, batidos helados u otros alimentos líquidos.
Recuerde que, antes de incorporar cualquier nuevo alimento a su dieta, es importante que consulte con un médico especialista.
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