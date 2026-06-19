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En fotos. Todos los invitados a The Night, el gran lanzamiento de BA Ferial

Con una megafiesta para más de 700 invitados, Exponenciar presentó sus pabellones en la Costanera

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Brenda Quattrini, Eleonora Cole y Estefanía Salerno
Brenda Quattrini, Eleonora Cole y Estefanía Salerno
La periodista Eleonora Cole en la presentación de BA Ferial, un centro de exposiciones, eventos, cultura y esparcimiento que integra el río y la Ciudad
La periodista Eleonora Cole en la presentación de BA Ferial, un centro de exposiciones, eventos, cultura y esparcimiento que integra el río y la Ciudad Fabian Malavolta
Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, y la presentación de BA Ferial, el predio ubicado en Costa Salguero. Comienza una nueva etapa en la organización de congresos y eventos de gran convocatoria; la modernización del espacio implicó una inversión de más de $20.000 millones
Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, y la presentación de BA Ferial, el predio ubicado en Costa Salguero. Comienza una nueva etapa en la organización de congresos y eventos de gran convocatoria; la modernización del espacio implicó una inversión de más de $20.000 millonesFabian Malavolta
Juan Diego Martínez Larrea y Tati García Juanicó, la curaduria musical de Sarapura en las noches de The Night
Juan Diego Martínez Larrea y Tati García Juanicó, la curaduria musical de Sarapura en las noches de The NightFabian Malavolta
El productor de The Night, José Pini, de Corelive
El productor de The Night, José Pini, de Corelive Fabian Malavolta
Martín Silva e Ignacio Lanús, de Teist Catering
Martín Silva e Ignacio Lanús, de Teist Catering Fabian Malavolta
José del Rio, director de Contenidos de LA NACION
José del Rio, director de Contenidos de LA NACIONFabian Malavolta
El Dr. José Claudio Escribano y su esposa, Rita Viglierchio de Escribano
El Dr. José Claudio Escribano y su esposa, Rita Viglierchio de EscribanoFabian Malavolta
El ambientador Martín Roig
El ambientador Martín RoigFabian Malavolta
Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar. "BA Ferial ofrece muchas posibilidades para empresas, marcas e instituciones. La versatilidad de sus espacios nos permite pensar eventos de distinta escala y acompañar a cada organizador desde la planificación hasta la operación, con soluciones logísticas, técnicas, comerciales y de comunicación”, sostuvo
Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar. "BA Ferial ofrece muchas posibilidades para empresas, marcas e instituciones. La versatilidad de sus espacios nos permite pensar eventos de distinta escala y acompañar a cada organizador desde la planificación hasta la operación, con soluciones logísticas, técnicas, comerciales y de comunicación”, sostuvo Fabian Malavolta
Francisco Seghezzo, CEO de LA NACION
Francisco Seghezzo, CEO de LA NACION Fabian Malavolta
Diego Leuco, coconductor del evento, presentó BA Ferial. "El predio permitirá realizar desde congresos corporativos hasta ferias internacionales . Dispondrá de 1300 cocheras, conectividad WiFi de última generación y acceso a transporte y servicios integrales para organizadores, expositores y visitantes", adelantaron
Diego Leuco, coconductor del evento, presentó BA Ferial. "El predio permitirá realizar desde congresos corporativos hasta ferias internacionales . Dispondrá de 1300 cocheras, conectividad WiFi de última generación y acceso a transporte y servicios integrales para organizadores, expositores y visitantes", adelantaron Fabian Malavolta
Gervasio Marques Peña, director comercial de LA NACION
Gervasio Marques Peña, director comercial de LA NACIONFabian Malavolta
Hernán Busch, gerente de Agronegocios, y Gonzalo Martínez Casas, gerente regional de Banco Galicia
Hernán Busch, gerente de Agronegocios, y Gonzalo Martínez Casas, gerente regional de Banco Galicia Fabian Malavolta
Ramiro Ferreri, de RF Cía de Bares
Ramiro Ferreri, de RF Cía de BaresFabian Malavolta
El maridaje perfecto llegó de la mano de Ramiro Ferreri, de RF, que desarrolló una propuesta de autor para The Night
El maridaje perfecto llegó de la mano de Ramiro Ferreri, de RF, que desarrolló una propuesta de autor para The NightFabian Malavolta
Dolores Mitre, directora de RR.PP. y Prensa de LA NACION
Dolores Mitre, directora de RR.PP. y Prensa de LA NACIONFabian Malavolta
La barra de RF, una de los protagonistas de la noche
La barra de RF, una de los protagonistas de la nocheFabian Malavolta
Brenda Quattrini, coconductora del evento de BA Ferial, el espacio ubicado en Palermo que cuenta con 20.500 m² de superficie, seis pabellones y cinco auditorios
Brenda Quattrini, coconductora del evento de BA Ferial, el espacio ubicado en Palermo que cuenta con 20.500 m² de superficie, seis pabellones y cinco auditoriosFabian Malavolta
Stefanía Salerno, subgerenta de Relaciones Públicas e Institucionales del Banco Provincia
Stefanía Salerno, subgerenta de Relaciones Públicas e Institucionales del Banco ProvinciaFabian Malavolta
La propuesta de BA Ferial y todos los eventos que se planean para 2026 y 2027
La propuesta de BA Ferial y todos los eventos que se planean para 2026 y 2027Fabian Malavolta
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACIONFabian Malavolta
En un día donde se debatieron las reglas del periodismo y la información en los streamings, Martín Etchevers, presidente de ADEPA
En un día donde se debatieron las reglas del periodismo y la información en los streamings, Martín Etchevers, presidente de ADEPAFabian Malavolta
Valeria Nethge, gerente de Operaciones de Exponenciar
Valeria Nethge, gerente de Operaciones de ExponenciarFabian Malavolta
Héctor Aranda, CEO de AGEA
Héctor Aranda, CEO de AGEAFabian Malavolta
La presentación de BA Ferial
La presentación de BA FerialFabian Malavolta
Pablo Glattstein, gerente de Operaciones de LN 104.9 + Música
Pablo Glattstein, gerente de Operaciones de LN 104.9 + MúsicaFabian Malavolta
El lanzamiento de BA Ferial con más de 700 invitados
El lanzamiento de BA Ferial con más de 700 invitadosFabian Malavolta
Sofía Segura, gerente de Ventas de Teist Catering
Sofía Segura, gerente de Ventas de Teist CateringFabian Malavolta
Matías Fredriks, del Estudio Saénz Valiente & Asociados
Matías Fredriks, del Estudio Saénz Valiente & AsociadosFabian Malavolta
El empresario Francisco Cabrera
El empresario Francisco CabreraFabian Malavolta
Mauricio Groppo, de la Asociación Argentina de Angus. Durante la noche se anunció que: "Estaremos inaugurando nuevas propuestas gastronómicas, entre ellas el primer restaurante marca Angus, que ofrecerá carne Angus certificada como diferencial de calidad"
Mauricio Groppo, de la Asociación Argentina de Angus. Durante la noche se anunció que: "Estaremos inaugurando nuevas propuestas gastronómicas, entre ellas el primer restaurante marca Angus, que ofrecerá carne Angus certificada como diferencial de calidad" Fabian Malavolta
El cocinero Agustín Oberto, quien próximamente será parte de Caminos & Sabores
El cocinero Agustín Oberto, quien próximamente será parte de Caminos & SaboresFabian Malavolta
Toda la propuesta de The Night, el formato para eventos de fin de año
Toda la propuesta de The Night, el formato para eventos de fin de añoFabian Malavolta
La experiencia The Night en BA Ferial
La experiencia The Night en BA FerialFabian Malavolta
José Pini junto al Dr. Pablo Bañares y su mujer, Josefina Sempé
José Pini junto al Dr. Pablo Bañares y su mujer, Josefina SempéFabian Malavolta
La propuesta de The Night en BA Ferial
La propuesta de The Night en BA FerialFabian Malavolta
Diego Abdo, gerente de Comunicaciones de Exponenciar
Diego Abdo, gerente de Comunicaciones de ExponenciarFabian Malavolta
Santiago Traynor, gerente de Negocios y Eventos de LA NACION, y el prosecretario de Audiencias, Javier Saúl, junto al gerente comercial de LA NACION, Agustín Bergés, y Pablo Glattstein, de LN + Música
Santiago Traynor, gerente de Negocios y Eventos de LA NACION, y el prosecretario de Audiencias, Javier Saúl, junto al gerente comercial de LA NACION, Agustín Bergés, y Pablo Glattstein, de LN + MúsicaFabian Malavolta
El CEO de LA NACION, Francisco Seghezzo, junto a Fernando Lang, director del Movistar Arena
El CEO de LA NACION, Francisco Seghezzo, junto a Fernando Lang, director del Movistar ArenaFabian Malavolta
Martín Etchevers, Rita Vigliercho de Escribano, el Dr. José Claudio Escribano y Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar
Martín Etchevers, Rita Vigliercho de Escribano, el Dr. José Claudio Escribano y Martín Schvartzman, CEO de ExponenciarFabian Malavolta
Carla Quiroga, Gastón Roitberg y Jorge Martínez Carricart, secretarios de Redacción de LA NACION, y Javier Saul, prosecretario de Audiencias
Carla Quiroga, Gastón Roitberg y Jorge Martínez Carricart, secretarios de Redacción de LA NACION, y Javier Saul, prosecretario de AudienciasFabian Malavolta
Ignacio Turín, Mariana Da Silva, Guadalupe Ferrer, del equipo de Eventos de LA NACION, junto a Dante Dib, del departamento Comercial
Ignacio Turín, Mariana Da Silva, Guadalupe Ferrer, del equipo de Eventos de LA NACION, junto a Dante Dib, del departamento Comercial Fabian Malavolta
Dolores Mitre junto a Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar
Dolores Mitre junto a Martín Schvartzman, CEO de ExponenciarFabian Malavolta
La noche siguió con el homenaje a Gustavo Cerati por la banda Planeador V
La noche siguió con el homenaje a Gustavo Cerati por la banda Planeador V Fabian Malavolta

The Night en BA Ferial

La noche en Costanera. El lanzamiento de BA Ferial contempló la experiencia The Night, con producción integral de Corelive y curaduría musical de Sarapura
La noche en Costanera. El lanzamiento de BA Ferial contempló la experiencia The Night, con producción integral de Corelive y curaduría musical de Sarapura Fabian Malavolta
El equipo de RF, con lo mejor de la coctelería
El equipo de RF, con lo mejor de la cocteleríaFabian Malavolta
La nueva propuesta, Ba Ferial
La nueva propuesta, Ba FerialFabian Malavolta
Todo listo para los eventos de fin de año con The Night, una propuesta especialmente pensada para que empresas e instituciones lleven a a cabo sus eventos corporativos de fin de año
Todo listo para los eventos de fin de año con The Night, una propuesta especialmente pensada para que empresas e instituciones lleven a a cabo sus eventos corporativos de fin de añoFabian Malavolta
The Night contará con "una gastronomía única, barra autoral, dirección musical, ambientación, mobiliario, seguridad y limpieza llave en mano", destacaron
The Night contará con "una gastronomía única, barra autoral, dirección musical, ambientación, mobiliario, seguridad y limpieza llave en mano", destacaronFabian Malavolta
Los platos de Teist Catering
Los platos de Teist CateringFabian Malavolta
Los salones en BA Ferial
Los salones en BA FerialFabian Malavolta
La propuesta The Night para los eventos de fin de año
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Por Paula Ikeda
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