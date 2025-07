El 10° Festival Konex de Música Clásica, dedicado a "Grandes maestros alemanes". Durante la velada se interpretó: La Flauta Mágica: Papageno, Papagena; Las Bodas de Fígaro: Non più andrai, Non so più cosa son, cosa faccio, Dove sono i bei momenti, Voi che sapete y de Don Giovanni: Madamina, il catalogo è questo entre otras También Tristán e Isolda: Liebestod (Muerte de amor), Tannhäuser: O du, mein holder Abendstern (Canción a la estrella vespertina) Dich, teure Halle (Tu, querida Halle) de El Anillo de Nibelungo

Fabián Malavolta