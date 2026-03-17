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En fotos. Todos los invitados al desfile de Adrián Brown en su atelier

El diseñador abrió la 66° edición de Argentina Fashion Week con la presentación de su colección Fall Winter 2026, “Efigie Luminosa”

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Belén Ludueña, Angie Landaburu y Taina Laurino
Belén Ludueña, Angie Landaburu y Taina Laurino
María Belén Ludueña asistió al desfile de Adrián Brown. En la recta final de su embarazo, la conductora anunció que su bebé se llamará Vito
María Belén Ludueña asistió al desfile de Adrián Brown. En la recta final de su embarazo, la conductora anunció que su bebé se llamará Vito
En el atelier de Adrián Brown también se vio a Taina Laurino de Weiss, quien en febrero también anunció su embarazo. "Más felices que nunca" , destacó
En el atelier de Adrián Brown también se vio a Taina Laurino de Weiss, quien en febrero también anunció su embarazo. "Más felices que nunca" , destacó
Angie Landaburu sobre la pasarela. El desfile de Adrián Brown fue la apertura de la 66° edición de Argentina Fashion Week
Angie Landaburu sobre la pasarela. El desfile de Adrián Brown fue la apertura de la 66° edición de Argentina Fashion Week
Julieta Kemble
Julieta KembleArgentina Fashion Week
La estilista Sandra Castellanos
La estilista Sandra Castellanos
Julieta Novarro
Julieta NovarroArgentina Fashion Week
La modelo Milagros Schmöll desfiló la colección Fall Winter 2026
La modelo Milagros Schmöll desfiló la colección Fall Winter 2026 Argentina Fashion Week
Mora Furtado
Mora FurtadoArgentina Fashion Week
Carolina Aubele
Carolina AubeleArgentina Fashion Week
Fabián Medina Flores, Florencia de la V y Julieta Novarro
Fabián Medina Flores, Florencia de la V y Julieta NovarroArgentina Fashion Week
Evelyn Scheidl
Evelyn ScheidlArgentina Fashion Week
“Efigie Luminosa”, la nueva colección de Adrián Brown
“Efigie Luminosa”, la nueva colección de Adrián BrownArgentina Fashion Week
Dafne Cejas y Milagros Schmöll
Dafne Cejas y Milagros SchmöllArgentina Fashion Week
Anamá Ferreira
Anamá FerreiraArgentina Fashion Week
Flavia Fernández
Flavia FernándezArgentina Fashion Week
Florencia de la V
Florencia de la VArgentina Fashion Week
Alexia Toumikian
Alexia ToumikianArgentina Fashion Week
La apertura de la semana de desfiles en el atelier de Adrián Brown
La apertura de la semana de desfiles en el atelier de Adrián BrownArgentina Fashion Week
Lucía Uriburu junto a Héctor Vidal Rivas, creador de Argentina Fashion Week
Lucía Uriburu junto a Héctor Vidal Rivas, creador de Argentina Fashion WeekArgentina Fashion Week
La modelo Solange Cubillo sobre la pasarela
La modelo Solange Cubillo sobre la pasarelaArgentina Fashion Week
Liliana Parodi
Liliana ParodiArgentina Fashion Week
Gabriel Olivieri
Gabriel OlivieriArgentina Fashion Week
"La colección despliega piezas de haute couture que combinan sutileza, dramatismo y una profunda sensibilidad sensorial"
"La colección despliega piezas de haute couture que combinan sutileza, dramatismo y una profunda sensibilidad sensorial"Argentina Fashion Week
El diseñador, junto a Taina Laurino de Neuss y su madre, Anamá Ferreira
El diseñador, junto a Taina Laurino de Neuss y su madre, Anamá FerreiraArgentina Fashion Week
Marcela Gotlib
Marcela GotlibArgentina Fashion Week
La conductora Lucía Ugarte
La conductora Lucía UgarteArgentina Fashion W
El cierre del desfile de Adrián Brown
El cierre del desfile de Adrián BrownArgentina Fashion Week
Por Paula Ikeda
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