En fotos. Todos los invitados al desfile de Adrián Brown en su atelier

El diseñador abrió la 66° edición de Argentina Fashion Week con la presentación de su colección Fall Winter 2026, “Efigie Luminosa”
- 1 minuto de lectura'
Más leídas de Lifestyle
- 1
Quiénes son las nietas del último sha de Irán: moda, miles de seguidores y activismo político
- 2
Cuál es el significado de tener un reloj que no funciona en una casa, según el Feng Shui
- 3
Así tenés que limpiar tu horno eléctrico para garantizar un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil
- 4
Qué canción de los Beatles sos, según tu signo