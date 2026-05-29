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En fotos. Todos los invitados al desfile de Claudio Cosano en Recoleta

Con la presencia de Mirtha Legrand, el diseñador presentó la colección “Permanencia” en su atelier

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Amalia "Yuyito" González, Ingrid Grudke y Elina Costantini
Amalia "Yuyito" González, Ingrid Grudke y Elina Costantini
Claudio Cosano presentó su colección en el atelier en Recoleta y estuvo atento a cada detalle: desde recibir a Mirtha Legrand en la puerta hasta marcar la salida de cada pasada de sus modelos
Claudio Cosano presentó su colección en el atelier en Recoleta y estuvo atento a cada detalle: desde recibir a Mirtha Legrand en la puerta hasta marcar la salida de cada pasada de sus modelosPilar Camacho - LA NACION
Con un total look Claudio Cosano, Elina Costantini caminó hasta el atelier mirando las vidrieras de las calles de los alrededores, cortadas por el evento Distrito Arenales
Con un total look Claudio Cosano, Elina Costantini caminó hasta el atelier mirando las vidrieras de las calles de los alrededores, cortadas por el evento Distrito Arenales Pilar Camacho - LA NACION
Ingrid Grudke, gran protagonista del desfile de Claudio Cosano
Ingrid Grudke, gran protagonista del desfile de Claudio CosanoPilar Camacho - LA NACION
La diputada nacional Karen Reichardt
La diputada nacional Karen ReichardtPilar Camacho - LA NACION
Muchos de los invitados recordaron, del desfile anterior, la presencia de Karina Milei. Esta temporada, la hermana del Presidente no estuvo presente, pero sí asistió Amalia "Yuyito" González
Muchos de los invitados recordaron, del desfile anterior, la presencia de Karina Milei. Esta temporada, la hermana del Presidente no estuvo presente, pero sí asistió Amalia "Yuyito" González Pilar Camacho - LA NACION
Espléndida, Flor de la V, con accesorios Chanel, junto a Fabián Medina Flores
Espléndida, Flor de la V, con accesorios Chanel, junto a Fabián Medina FloresPilar Camacho - LA NACION
Modelo de pasarela, Teresa Calandra
Modelo de pasarela, Teresa CalandraPilar Camacho - LA NACION
La entrada de Anamá Ferreira
La entrada de Anamá FerreiraPilar Camacho - LA NACION
A días de dedicarle un sentido mensaje a Jorge Lanata en sus redes sociales, Elba Marcovecchio pasó por el atelier de Recoleta. La abogada lució un modelo de Dolce & Gabbana
A días de dedicarle un sentido mensaje a Jorge Lanata en sus redes sociales, Elba Marcovecchio pasó por el atelier de Recoleta. La abogada lució un modelo de Dolce & GabbanaPilar Camacho - LA NACION
Marcela Gotlib
Marcela GotlibPilar Camacho - LA NACION
Virginia Elizalde, modelo a los 71 años
Virginia Elizalde, modelo a los 71 añosPaula Ikeda
Fabiana Araujo
Fabiana AraujoPilar Camacho
La elegancia de Teresita Garbesi
La elegancia de Teresita GarbesiPaula Ikeda
Mariano Martínez
Mariano MartínezPilar Camacho - LA NACION
"¿Chiquita ya llegó?", fue lo primero que preguntó Teté Coustarot cuando pisó el atelier de Claudio Cosano. La modelo y conductora lució un diseño de Un Lobo Blanco, y no pudo evitar sonreír ante un automovilista que le gritó: "¡Qué noche Teté"
"¿Chiquita ya llegó?", fue lo primero que preguntó Teté Coustarot cuando pisó el atelier de Claudio Cosano. La modelo y conductora lució un diseño de Un Lobo Blanco, y no pudo evitar sonreír ante un automovilista que le gritó: "¡Qué noche Teté"Pilar Camacho - LA NACION
Incondicional y gran impulsor de la moda argentina, el productor Héctor Vidal Rivas
Incondicional y gran impulsor de la moda argentina, el productor Héctor Vidal RivasPilar Camacho - LA NACION
A su llegada, la diva de la televisión recibió el aplauso de los presentes
A su llegada, la diva de la televisión recibió el aplauso de los presentesPilar Camacho - LA NACION
La pasada de Teresita Garbesi
La pasada de Teresita Garbesi Pilar Camacho - LA NACION
La modelo Soledad Villarreal con uno de los nuevos diseños de la colección
La modelo Soledad Villarreal con uno de los nuevos diseños de la colecciónPaula Ikeda
Mirtha Legrand siguió atenta cada pasada. La diva de la televisión acostumbra lucir diseños de Claudio Cosano en muchas de sus salidas
Mirtha Legrand siguió atenta cada pasada. La diva de la televisión acostumbra lucir diseños de Claudio Cosano en muchas de sus salidasPilar Camacho - LA NACION
La propuesta de Claudio Cosano en la pasarela
La propuesta de Claudio Cosano en la pasarelaPilar Camacho - LA NACION
Las modelos salieron a la pasarela con el aliento del mismo Cosano en el backstage: "¡Diosa!"
Las modelos salieron a la pasarela con el aliento del mismo Cosano en el backstage: "¡Diosa!"Pilar Camacho - LA NACION
Tras su paso por la pasarela, Debora Plager
Tras su paso por la pasarela, Debora PlagerPaula Ikeda
Juegos de texturas en la colección 2026
Juegos de texturas en la colección 2026Pilar Camacho - LA NACION
El desfile esperó la llegada de Mirtha, atrasada por el tránsito en Recoleta. Apenas se sentó, se dispuso a posar para las fotos y responder a la prensa
El desfile esperó la llegada de Mirtha, atrasada por el tránsito en Recoleta. Apenas se sentó, se dispuso a posar para las fotos y responder a la prensaPilar Camacho - LA NACION
Los diseños de Claudio Cosano
Los diseños de Claudio CosanoPilar Camacho - LA NACION
Mora Furtado, con un broche de brillantes con forma de lagartija
Mora Furtado, con un broche de brillantes con forma de lagartija Pilar Camacho - LA NACION
Liliana Parodi en el desfile de Claudio Cosano
Liliana Parodi en el desfile de Claudio CosanoPilar Camacho - LA NACION
Una colección con looks para cada ocasión
Una colección con looks para cada ocasiónPilar Camacho - LA NACION
El desfile en el atelier del diseñador
El desfile en el atelier del diseñadorPilar Camacho - LA NACION
Foto con todos en el cierre del show
Foto con todos en el cierre del show Pilar Camacho - LA NACION
El abrazo entre Cosano y Teresita Garbesi
El abrazo entre Cosano y Teresita GarbesiPilar Camacho - LA NACION
Claudio Cosano y sus modelos en la previa de la presentación de su colección
Claudio Cosano y sus modelos en la previa de la presentación de su colecciónPilar Camacho - LA NACION
Por Paula Ikeda
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