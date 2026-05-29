En fotos. Todos los invitados al desfile de Claudio Cosano en Recoleta

"¿Chiquita ya llegó?", fue lo primero que preguntó Teté Coustarot cuando pisó el atelier de Claudio Cosano. La modelo y conductora lució un diseño de Un Lobo Blanco, y no pudo evitar sonreír ante un automovilista que le gritó: "¡Qué noche Teté"

Pilar Camacho - LA NACION