En fotos. Todos los invitados al desfile de Claudio Cosano en Recoleta

Con la presencia de Mirtha Legrand, el diseñador presentó la colección “Permanencia” en su atelier
- 1 minuto de lectura'
Más leídas de Lifestyle
- 1
Melanie Murphy Richter, experta en longevidad: “El elevado consumo de proteína de origen animal puede ser contraproducente entre los 18 y 65 años”
- 2
En fotos. Todos los invitados a la gran noche por el 70 aniversario del Museo Moderno
- 3
Chau a las medias largas: el accesorio de los ochenta que vuelve con todo para el invierno 2026
- 4
Alessandra Rampolla, sexóloga: “El secreto de un buen amante es tener ganas de conocer y descubrir”