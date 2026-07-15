Séneca, filósofo: “Cuando uno es amigo de sí mismo, lo es también de todo el mundo”

La filosofía estoica ofrece una perspectiva sumamente vigente sobre la construcción de la identidad y nuestra relación con los demás. Séneca, pensador fundamental de esta corriente, abordó la autoestima no como un acto de egoísmo, sino como una responsabilidad moral orientada al bien común.

Con su célebre premisa, “Cuando uno es amigo de sí mismo, lo es también de todo el mundo”, el filósofo dio rienda suelta a una forma de entender el amor en todas sus dimensiones: aquel que empieza en uno mismo para luego proyectarse con fuerza hacia el resto de la sociedad.

Las enseñanzas del filósofo se pueden retomar en el presente (Foto: X)

El arte de la “autoamistad”

En sus Epístolas morales a Lucilio, el pensador sostuvo que el bienestar personal depende directamente de nuestra capacidad para cultivar una amistad genuina con nosotros mismos. Esta actitud nos permite transitar la vida con mayor coherencia y equilibrio emocional.

Para Séneca, ser amigo de uno mismo implica tratarse con la misma combinación de exigencia y comprensión que le dedicaríamos a un ser querido. Lejos de fomentar la autocomplacencia o el abandono, esta práctica exige una vigilancia interior constante y honesta.

Lo que hoy la psicología moderna engloba bajo el concepto de autoestima, el estoicismo lo definió hace siglos como un ejercicio de autogobierno y madurez emocional.

El amor propio es importante para encarar todas las relaciones (Foto: Freepik)

Un escudo contra el vacío existencial

Este análisis cobra especial relevancia en el contexto actual, marcado por el fenómeno de la soledad que se propaga en las ciudades de todo el mundo. Los estoicos entendieron que los factores externos no tienen el poder de desestabilizar nuestro mundo interno si mantenemos la fortaleza necesaria.

Bajo este enfoque, la amistad propia se convierte en un mecanismo de defensa clave:

Paz sin aprobación ajena: quien aprende a hacerse compañía sin depender del aplauso o juicio de terceros alcanza un estado de serenidad que facilita obrar con rectitud.

quien aprende a hacerse compañía sin depender del aplauso o juicio de terceros alcanza un estado de serenidad que facilita obrar con rectitud. Autosuficiencia y virtud: el autodominio no busca el aislamiento, sino la independencia mental necesaria para actuar de manera correcta en la comunidad.

Séneca fue uno de los pensadores más importantes de los estoicos (Foto: X)

El progreso individual como motor social

La enseñanza principal de Séneca desafía la idea de que buscar la felicidad personal es un acto egocéntrico. Al contrario, el progreso del individuo beneficia de manera directa a su entorno.

La autoamistad funciona como una herramienta de control frente a las circunstancias inesperadas de la vida. Al reducir la dependencia hacia las opiniones externas, ganamos la serenidad indispensable para enfrentar los problemas cotidianos.

En conclusión, la propuesta estoica no persigue el beneficio individual egoísta, sino el desarrollo de un ser humano fuerte, empático y capaz de actuar con integridad. La lección de Séneca sobre el valor de ser nuestros propios aliados persiste hoy como una guía invaluable para gestionar nuestro bienestar en un presente lleno de desafíos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA