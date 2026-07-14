Michelin en Argentina: más allá de las estrellas, los 13 restaurantes recomendados en Buenos Aires y Mendoza

Sole Venesio 14 de julio de 2026 17:15 13 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Mientras los mejores jugadores de fútbol lo dan todo para conseguir el máximo sueño de levantar la Copa del Mundo en este 2026, la gastronomía juega su propio mundial cara a cara en los fuegos: la Guía Michelin. Aunque parezca una locura para un país con semejante cultura culinaria, la Argentina recién está celebrando la tercera edición de este certamen. La Guía MICHELIN Buenos Aires & Mendoza 2026 consolida la madurez de los proyectos que ya son un clásico y, al mismo tiempo, le abre la cancha a nuevas propuestas que están redefiniendo el pulso actual.

En esta oportunidad, el equipo de inspectores recorrió ambas regiones para definir una selección de 88 restaurantes altamente recomendados. Sobre esto, Gwendal Poullennec, director internacional de las Guías MICHELIN, compartió que esta edición “demuestra la increíble vitalidad de la hostelería en Argentina” y destacó cómo el equipo quedó “gratamente sorprendido por la variedad de ofertas, con una amplia amalgama de estilos en la ciudad de Buenos Aires y un seductor foco gastronómico en la provincia de Mendoza”.

Entre las grandes novedades de este año, brilla la permanencia de Aramburu con sus dos Estrellas, la consagración de cuatro nuevos espacios que se suman a la categoría de una Estrella (con Cal y Han a la cabeza) y la incorporación de dos nuevos Bib Gourmand. El mapa final es el reflejo de un sector mega dinámico. Como bien dijo Poullennec, “el fuego y las brasas continúan siendo el eje central de la propuesta”, pero conviven con una clara evolución técnica en maduraciones, una vuelta al producto de origen y una propuesta vinícola cada vez más vital, con “maridajes exclusivos que elevan la experiencia final del comensal”.

uas michelin

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¿Cuál es la diferencia entre tener una Estrella Michelin y aparecer en la lista de recomendados?

Podríamos decir que la lista de Recomendados es la gran puerta de entrada al universo Michelin. Bajo esa categoría se agrupan restaurantes que los inspectores sin dudas consideran que vale la pena ir a conocer debido a la indiscutible calidad de su comida y la calidez de su servicio. Digamos, lugares excelentes donde se come de súper bien y que merecen estar en el radar de cualquier amante del buen vivir. Al ser reconocidos, reciben la famosa placa esmaltada roja para lucir en su fachada, pero sin ningún dibujo en su interior.

Por su parte -y como para hacer la comparativa- la Estrella Michelin, en cambio, significa dar ese gran salto al demostrar una precisión técnica milimétrica, un dominio total de los sabores, una fuerte impronta de autor por parte del chef y, por sobre todas las cosas, una regularidad implacable: el plato debe ser igual de perfecto cada vez que un inspector se siente a la mesa. Entocnes, mientras que el recomendado es una sugerencia de altísima confianza, la estrella es una consagración de excelencia técnica y artística que transforma al restaurante en un destino turístico en sí mismo.

Los 13 nuevos restaurantes recomendados por la Guía Michelin

En Buenos Aires

Ubicada en la famosa e histórica “Casa Redonda” (una joya de estilo art nouveau construida en 1922 por el arquitecto milanés Mario Palanti, a pasos del MALBA), la propuesta de Casa Palanti es súper contemporánea y con foco absoluto en el producto argentino y sutiles guiños italianos. La cocina, asesorada de forma brillante por el chef Juan Ventureyra, busca no competir con el imponente valor arquitectónico del espacio, sino integrarse con simpleza, elegancia y un menú breve.

Buenos Aires 11nov2025. Recorrido por la Casa Palanti, que acaba de reabrir como restaurante. Rodrigo Nespolo

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En una señorial mansión del siglo XX de Recoleta que supo funcionar como galería de arte, Casa Veltri rinde tributo a la tradición italiana. El carpaccio de lomo o la lasaña son platos de culto que no te podés perder. Un detalle encantador: al ingresar te reciben unas estanterías repletas de productos italianos importados en venta (pastas, salsas, Campari) y excelentes etiquetas de vinos nacionales.

Casa Veltri es uno de los 12 destacados por la Guía Michelin Instagram/casaveltri

Si estuviste caminando por la calle Thames, entonces seguramente te llamó la atención José El Carnicero. Es que es innevitable detenerse frente a su imponente escaparate en donde grandes piezas de carne se asan lentamente. Con una impresionante cámara de maduración en seco y una larga barra de taburetes frente a las brasas de leña, el menú ofrece platos clásicos rurales con toques innovadores (como su lengua a la vinagreta, el paté de pollo o su ojo de bife de 900 g). No te vayas sin pedir el flan: es de una cremosidad monumental.

Baños originales - José El Carnicero Paula Ikeda

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Fiel al estilo de los exclusivos restaurantes a puertas cerradas, para ingresar a Nika Club Omakase hay que tocar el timbre y recién ahí podés entrar. Al subir, te encontrás con un salón imponente, dominado por maderas claras, donde se rinde culto al servicio personalizado. Aunque el sushi es excelente, un plato recomendado por los inspectores que se lleva todos los aplausos es su sustancioso Gyu Ramen, preparado con fideos caseros, carne braseada, hongos shiitake y huevo ajitama marinado en soja.

Hand roll de pescado con huevo de codorniz y pepino

Ness es una parrilla moderna que en el circuito foodie argentino ya dio que hablar. Ubicada en una tranquila esquina de Núñez, que se maneja bajo una premisa innegociable: el respeto absoluto por el producto estacional. Su menú es dinámico y cambia al ritmo de las estaciones, garantizando que cada ingrediente que toca los fuegos se encuentre en su momento de máxima expresión y frescura.

El estilo cálido del salón

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Si el antojo va más por la gastronomía francesa, entonces Presencia el lugar de esta lista al que tenés que presetarle más atención. Un bistro de cocina francesa contemporánea con una atmósfera súper íntima, ideal para una noche de cita. Su propuesta se centra en una carta ágil pero sumamente sofisticada, donde destacan platos intrigantes y sumamente técnicos como la burrata servida con gazpacho blanco, chutney de tomates secos, hinojo encurtido y crocante de trigo sarraceno, o su merluza negra con puré de coliflor y miso, acompañada de una sedosa salsa beurre blanc de vainilla y vodka.

Presencia es un bistró de comida francesa que rápidamente se convirtió en un favorito. Instagram/@presenciarestaurant

Presntado como una experiencia japonesa sumamente auténtica en plena zona norte, el espacio de Kobito vibra un ambiente íntimo donde se destacan las opciones de barra (counter dining). Si son fans del sushi es su lugar porque ofrece variantes creativas y opciones vegetarianas muy cuidadas. Pero eso no es todo, además de handrolls, chirashi y sashimis fresquísimos que cambian según la pesca del día.

Kobito está entre los hand roll bars pioneros de Zona Norte

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En Mendoza

Quienes anden paseando por Maipú tienen parada obligatoria en las modernas instalaciones de la prestigiosa bodega Antigal Winery & Estates para conocer su restaurante, Antigal Authentic Flavors. En el lugar vas a encontrar una de las panorámicas más impactantes de la zona, rodeado de viñedos infinitos y con la imponente Cordillera de los Andes de fondo. Su cocina argentina contemporánea se despliega en menús de pasos donde cada plato está pensado al milímetro para ensalzar los vinos de la casa y narrar el territorio desde el plato.

Barricas de la bodega. Antigal - Lugares

Emplazado dentro del exclusivo complejo hotelero de Alto Agrelo (en Luján de Cuyo), Awasi – Mendoza es un refugio que te invita una pausa y una experiencia culinaria sofisticada y serena, muy conectada con la imponente naturaleza que lo rodea. Su cocina de impronta clásica contemporánea dialoga en perfecta armonía con una impresionante carta de vinos locales y unas vistas de ensueño que te van a dejar sin aliento.

Awasi Mendoza Maira García

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Una histórica bodega construida en 1921 por la familia Gargantini —y restaurada con un gusto exquisito en 2003— es el escenario de Clos de Chacras, un restaurante de cocina argentina que te enamora a primera vista. Su jardín y su galería son el spot ideal para entregarse a un almuerzo largo y tranquilo. ¿Un plato obligatorio para coronar la visita? El milhojas de peras con crumble de algarroba y ganache de chocolate blanco con cítricos, acompañado del maridaje recomendado de la casa.

Tentaciones para acompañar los vinos de Clos de Chacras. Clos de Chacras - Lugares

Hacer un desvío y adentrarte en el corazón del Valle de Uco, a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza, vale cada minuto de viaje solo para conocer Crux (el restaurante de la icónica bodega Alfa Crux). Ofrecen el menú “Experiencia”, una propuesta que integra platos contemporáneos de altísimo nivel técnico con una visita guiada a la imponente bodega subterránea y una degustación directa de barricas que no te vas a olvidar más.

mendoza Maira García

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En Clos de los Siete (en Tupungato) vas a encontrar Diam’s, el restaurante de la bodega DiamAndes que se destaca por un diseño contemporáneo de vanguardia rodeado de montañas. Cuenta con una carta corta ideal para un almuerzo descontracturado, junto con dos menús de pasos de alta cocina creativa (Petit Grand Cru y Grand Cru) que repasan con maestría lo mejor del terruño andino.

Diam’s se encuentra en C. Silva s/n, Vista Flores, Mendoza. Instagram/bodegadiamandes

Para entregarse a una pausa consciente en un entorno abovedado rodeado de viñedos en Chacras de Coria, la coordenada indicada es Nube (ubicado en el prestigioso hotel Entre Cielos). Bajo la dirección del chef Martín Luchetti, su cocina es fresca, con toques internacionales y una marcada identidad local. ¿Curiosidades que le suman magia al lugar? Una simpática familia de zorros silvestres que suele pasear libremente por el jardín y un rincón vegetal donde los comensales acostumbran dejar anotadas sus propias historias de amor.

En Entre Cielos Wine & Wellness Hotel se esconde Nube, un restaurante estrechamente vinculado a la tierra circundante.

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El significado de cada una de las Estrellas Michelin

Así como lo vemos en la icónica serie The Bear, el gran motor de la Guía Michelin es su equipo de inspectores anónimos, profesionales de la hospitalidad que se sientan a la mesa como clientes comunes, pagan su cuenta y evalúan minuciosamente cada plato bajo cinco mandamientos innegociables: la calidad de la materia prima, el dominio técnico de los fuegos, la armonía de los sabores, la impronta personal que el chef le imprime a su menú y la consistencia de la propuesta a lo largo del tiempo.

Es a partir de este examen que se determina quiénes entran en el Olimpo de las famosas estrellas, que se otorgan de manera acumulativa y con un significado muy preciso. Como decíamos más arriba, el ranking arranca con una Estrella, un reconocimiento que señala una cocina de gran nivel en su categoría por la que bien vale la pena hacer una parada en el camino. Se sube a dos Estrellas cuando la propuesta es excelente, cuenta con platos originales y un talento fuera de serie que justifica desviarse de la ruta planificada solo para visitarlo. En la cima de la pirámide se ubican las tres Estrellas, una distinción reservada para cocinas verdaderamente excepcionales que, por su nivel artístico y técnico, justifican planear un viaje entero con el único fin de comer ahí.

Pero ojo que, a lo largo de los años, la Guía fue innovando con nuevas categorías y menciones. Quizá uno de los más interesantes es la categoría que premia la mejor relación calidad-precio del mercado; es decir, que por platos de alta calidad que no descuidan el bolsillo de los comensales, un restaurante se puede ganar la codiciada distinción Bib Gourmand. Por otro lado, atenta a los desafíos del presente, la Estrella Verde distingue a aquellos restaurantes que lideran el camino de la sustentabilidad, trabajando con productores locales y un respeto absoluto por el medio ambiente.

Gonzalo Aramburu, único chef argentino con dos estrellas Michelin

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Los consagrados que mantienen su lugar en la Guía

Pero la Guía no solo aterriza en el país para colgar chapas nuevas, sino también para reconfirmar las estrellas y menciones de quienes vienen manteniendo la excelencia año tras año. Al fin y al cabo, en la alta cocina, sostener el brillo es un desafío tan grande como conseguirlo por primera vez:

2 Estrellas Michelin: Aramburu.

1 Estrella Michelin (9 restaurantes): Don Julio, Trescha, Crizia (en Buenos Aires); Azafrán, Brindillas, Angélica Cocina Maestra, Casa Vigil, Riccitelli Bistró, Zonda Cocina de Paisaje (en Mendoza).

Bib Gourmand (9 restaurantes): Ácido, Ajo Negro (Mar de Tapas), MN Santa Inés, Anafe, Bis Bistró, Caseros, La Alacena Trattoria, Mengano y Reliquia.

Estrella Verde (10 restaurantes): Anchoíta, Crizia, Don Julio, El Preferido de Palermo, Alcanfor (en Buenos Aires); Casa Vigil, Riccitelli Bistró, Zonda Cocina de Paisaje, Angélica Cocina Maestra y Osadía de Crear (en Mendoza).

Recomendados en Buenos Aires (38 restaurantes): 4ta Pared, 13 Fronteras, Adorado Club Social, Adrián Cenador, Alcanfor, Alo’s, Amarra, Basa, Benedetta, Buller, Casa Cavia, Chila, Corte Comedor, El Preferido de Palermo, Elena, Evelia, Fayer, Fico, Fogón Asado, Franca, Gioia Cocina Botánica, Horta, Julia, Kona Corner, La Cabaña, Michel Rolland Grill & Wine, Mishiguene, Na Num, Narda Comedor, Niño Gordo, Osaka Concepción, Oviedo, Raíx, Roux, Sacro, Sucre, Ultramarinos y Uni Omakase.

Recomendados en Mendoza (13 restaurantes): 1884 Francis Mallmann, 5 Horas (Bodega Gimenez Riili), Anna Bistró, Assemblage, Brutal, Fogón Cocina de Viñedo, La Vid (Bodega Norton), Los Bocheros, Martino Wines, Osadía de Crear, Quimera Bistro, Ruca Malen y Soberana.

Al filo: los secretos de la alta cocina en la pantalla de Apple Tv

Mientras todo el mundo celebra y destapa champán con las nuevas estrellas, el camino para llegar a ese nivel de reconocimiento no es nada fácil. Esa trastienda feroz, cargada de obsesión, transpiración y un sacrificio silencioso, es justamente lo que vemos en la serie documental de Apple TV+, Al filo: en busca de estrellas Michelin.

Nōksu Chef Dae Kim en “Knife Edge: Chasing Michelin Stars de Apple Tv. Apple Tv

Creada y narrada por el prestigioso chef René Redzepi (alma máter del icónico Noma que cerró sus puertas como restaurante tradicional a fines de 2024 para transformarse en un laboratorio de innovación culinaria, una decisión muy vinculada a la fuerte polémica por las denuncias de explotación de pasantes no remunerados y la cultura de maltrato y presión extrema que el propio Redzepi admitió haber ejercido)—, la producción ofrece una mirada global y cruda sobre el impacto de los ingredientes que definen la gastronomía.

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