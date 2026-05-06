LA NACION

Claudia Arce celebró sus 40 años con la moda con un imponente desfile

En la Plaza del Vaticano, en la explanada del Teatro Colón, la diseñadora celebró sus 40 años con la moda con la presentación de su colección “Eterna”

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Priscila Crivocapich, Inés Etchebarne Mihanovich y Soledad Solari
Priscila Crivocapich, Inés Etchebarne Mihanovich y Soledad Solari
Con un look deslumbrante, la modelo Priscila Crivocapich
Con un look deslumbrante, la modelo Priscila CrivocapichClaudia Arce
La diseñadora Claudia Arce celebró su aniversario con la moda con un megadesfile en la Plaza del Vaticano, en la explanada del Teatro Colón
La diseñadora Claudia Arce celebró su aniversario con la moda con un megadesfile en la Plaza del Vaticano, en la explanada del Teatro Colón Claudia Arce
Inés Etchebarne Mihanovich en el desfile aniversario de Claudia Arce
Inés Etchebarne Mihanovich en el desfile aniversario de Claudia ArceClaudia Arce
Cami Homs en el megashow de moda
Cami Homs en el megashow de modaClaudia Arce
La modelo Anabel Sánchez
La modelo Anabel SánchezClaudia Arce
Soledad Solaro
Soledad SolaroClaudia Arce
Teresa Calandra
Teresa CalandraClaudia Arce
Espléndida, Graciela Alfano en la noche porteña
Espléndida, Graciela Alfano en la noche porteñaClaudia Arce
La modelo Candela Capobianco
La modelo Candela CapobiancoClaudia Arce
La diseñadora Adriana Costantini en el festejo por el aniversario de su colega
La diseñadora Adriana Costantini en el festejo por el aniversario de su colegaClaudia Arce
Fieles a Claudia Arce, Evelyn Scheild y Marcela Gotlib
Fieles a Claudia Arce, Evelyn Scheild y Marcela GotlibClaudia Arce
La modelo Daniela Urzi en su rol como DJ
La modelo Daniela Urzi en su rol como DJClaudia Arce
Ileana Calabró en la Plaza del Vaticano
Ileana Calabró en la Plaza del VaticanoClaudia Arce
Floppy Tessouro, con un look sastrero
Floppy Tessouro, con un look sastreroClaudia Arce
El desfile por el 40 aniversario de Claudia Arce y la moda
El desfile por el 40 aniversario de Claudia Arce y la modaClaudia Arce
Elizabeth Mazzini, conocida en los 90 como Liz Fassi Lavalle
Elizabeth Mazzini, conocida en los 90 como Liz Fassi Lavalle Claudia Arce
Los diseños de "Eterna" sobre la pasarela
Los diseños de "Eterna" sobre la pasarelaClaudia Arce
La estilista Sandra Castellanos
La estilista Sandra CastellanosClaudia Arce
El diseñador Marcelo Senra
El diseñador Marcelo SenraClaudia Arce
Un desfile histórico en la Plaza del Vaticano
Un desfile histórico en la Plaza del VaticanoClaudia Arce
La abogada Ana Rosenfeld
La abogada Ana Rosenfeld Claudia Arce
Francisco Ayala, presidente de la Cámara Argentina de la Moda
Francisco Ayala, presidente de la Cámara Argentina de la ModaClaudia Arce
La colección "Eterna" sobre la pasarela
La colección "Eterna" sobre la pasarelaClaudia Arce
El diseñador Jorge Rey junto a Fabián Medina Flores
El diseñador Jorge Rey junto a Fabián Medina FloresClaudia Arce
Con un look de Claudia Arce, Agostina Furch
Con un look de Claudia Arce, Agostina FurchClaudia Arce
La presentación de Claudia Arce
La presentación de Claudia ArceClaudia Arce
La modelo Lucía Miranda
La modelo Lucía MirandaClaudia Arce
La explanada del Teatro Colón fue el escenario perfecto para el desfile
La explanada del Teatro Colón fue el escenario perfecto para el desfile Claudia Arce
El show en la Ciudad de Buenos Aires
El show en la Ciudad de Buenos AiresClaudia Arce
Floppy Tesouro y su pareja, el abogado Salvador Becciú
Floppy Tesouro y su pareja, el abogado Salvador BecciúClaudia Arce
Rocío Marengo y Elizabeth Mazzini
Rocío Marengo y Elizabeth MazziniClaudia Arce
El show en la explanada del Teatro Colón
El show en la explanada del Teatro ColónClaudia Arce
El diseñador César Juricich
El diseñador César Juricich Claudia Arce
Gacela Simán Menem
Gacela Simán MenemClaudia Arce
Claudia Faena y su madre, Elisa
Claudia Faena y su madre, ElisaClaudia Arce
El saludo final de la diseñadora
El saludo final de la diseñadora Claudia Arce
Evangelina Boleggi
Evangelina BoleggiClaudia Arce
Andrea Mare
Andrea MareClaudia Arce
Así fue el desfile aniversario en la Plaza del Vaticano
Así fue el desfile aniversario en la Plaza del VaticanoClaudia Arce
Por Paula Ikeda
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