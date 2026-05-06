Claudia Arce celebró sus 40 años con la moda con un imponente desfile

En la Plaza del Vaticano, en la explanada del Teatro Colón, la diseñadora celebró sus 40 años con la moda con la presentación de su colección “Eterna”
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