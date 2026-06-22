Las efemérides del 22 de junio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra un nuevo Día del Futbolista Argentino.

Esta fecha fue instaurada luego de la muerte de Diego Armando Maradona como un homenaje al día de 1986 en que este jugador anotó los dos goles que hicieron a la Argentina superar 2 a 1 a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo de México.

Este día, Maradona anotó dos goles de antología: aquel cabezazo empujado con el puño sobre el arquero inglés, que pasaría a la historia como “la Mano de Dios”, y el que es considerado “el gol del siglo”. De hecho, este último le valió al Diez su apodo de “barrilete cósmico”, adjudicado en el hecho por el comentarista Víctor Hugo Morales.

Efemérides del 22 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

1633 – En el convento de Santa Maria Sopra Minerva, en Roma, Galileo Galilei recibe la sentencia de la Iglesia Católica en la que, además de condenarlo a prisión perpetua, se lo obliga a retractarse de la idea de que la Tierra orbita alrededor del sol.

1815 - Tras la derrota de Waterloo, Napoleón disuelve el gobierno de los Cien Días.

1860 - La reina Isabel II de España reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a medio siglo de la Revolución de Mayo y a 44 años de la declaración independentista de 1816, ocurrida en el Congreso de Tucumán.

- La reina Isabel II de España reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a medio siglo de la Revolución de Mayo y a 44 años de la declaración independentista de 1816, ocurrida en el Congreso de Tucumán. 1903 – En Indiana, Estados Unidos, nace el asaltante de bancos John Dillinger.

1906 – En el imperio austrohúngaro, nace el director de cine estadounidense Billy Wilder. Su filmografía abarca obras como Sunset Boulevard, Sabrina y Una Eva y dos Adanes.

1913 – Nace el político y economista argentino Álvaro Alsogaray.

1940 – En Teherán, Irán, nace el cineasta Abbas Kiarostami. Dirigió películas como Close-Up, El sabor de las cerezas y El viento nos llevará.

1948 – Nace el músico y compositor estadounidense Todd Rundgren.

1949 – En Nueva Jersey, Estados Unidos, nace la actriz Meryl Streep. Ganó tres premios Oscar por sus trabajos en Kramer vs. Kramer, La decisión de Sophie y La dama de hierro.

1953 – Nace la cantante y actriz estadounidense Cyndi Lauper.

1959 – En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, nace el cineasta y político argentino Tristán Bauer, exministro de Cultura.