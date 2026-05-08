En la Feria del Libro: ovación de pie para los veteranos de Malvinas en la presentación de “Charlando con un héroe”

“Soy Javier Sánchez de la Puente. Cuando sucedió la Guerra de Malvinas tenía 13 años. Y por cuestiones del azar, con el tiempo me he ocupado mucho del tema. Hoy encuentro que nuestros hijos y los hijos de nuestros amigos no saben nada de la guerra: no se les ha contado, o se les ha contado mal. Por eso mi propuesta es que los protagonistas que estuvieron en la primera línea les relaten lo que vivieron, lo que sintieron, cómo estaban equipados, cómo administraban sus emociones, qué comían, qué les ordenaban. Prometo no hablar de política externa, ni de estrategia, ni de tácticas. Quiero hacerlo con un lenguaje claro para que cualquier chico de diez años en adelante lo pueda comprender”.

Es con esas palabras que el autor de Charlando con un héroe describe el podcast de 36 episodios que no solo tuvo una gran repercusión en Spotify (donde sigue disponible), sino que además evolucionó en este libro que recientemente publicó Ediciones Argentinidad y el jueves pasado se presentó en un concurrido acto en la Feria del Libro de Buenos Aires, junto al veterano de guerra Juan José Gómez Centurión y el periodista Guillermo Lobo, conocido admirador de los ex combatientes de Malvinas.

“Nunca un acto por las Malvinas tuvo un lugar tan grande en la Feria del Libro de Buenos Aires”, marcó Gómez Centurión al tomar la palabra en lo que definió como un “hecho histórico”, tanto por la cantidad de público como de veteranos en la sala José Hernández de La Rural.

Juan José Gómez Centurión, Guillermo Lobo y el autor Javier Sánchez de la Puente en la sala José Hernández de la Feria del Libro de Buenos Aires.

El excandidato a presidente de la Nación se refirió a la necesidad de tender puentes entre la “Generación Malvinas”, la de aquellos que vivieron el conflicto, y quienes recibieron lo que denominó “intento de desmalvinización”. “Quisieron sacar a las islas de la cabeza de los argentinos y solo lograron instalarlas en su corazón, porque no hay rincón de este país donde no se recuerden. No van a poder con el amor de los argentinos por Malvinas”, declaró visiblemente emocionado y desatando una oleada de aplausos.

Varios veteranos se ubicaron en la primera fila, desde donde entonaron las estrofas de la Marcha de la Malvinas interpretada por la banda militar “Ituzaingó”.

Juan José Gómez Centurión, veterano de guerra, se refirió al intento de "desmalvinización" tras el conflicto.

El desafío de volver a contar Malvinas

La banda militar “Ituzaingó” abrió el encuentro ejecutando la Marcha de las Malvinas, antes de dar paso a un diálogo centrado en las historias de guerra y posguerra que los protagonistas del libro narran en primera persona.

Sánchez de la Puente repasó algunos de estos nombres, historias y anécdotas, enfatizando en la necesidad de un mayor reconocimiento hacia los veteranos “cuya causa incluye a sus familias”, destacó. Y recordó también que al número de bajas durante la guerra –649 argentinos murieron durante el conflicto– se suman los centenares de excombatientes que se suicidaron en las últimas décadas “porque no soportaron las heridas del alma”, cuando además “los escondieron y los marginaron”.

"Quiero que Malvinas se convierta en algo que nos una para construir un sentido de identidad nacional", refirió Javier Sánchez de la Puente.

"Charlando con un héroe", publicado por Ediciones Argentinidad.

El autor, peruano de nacimiento (llegó a la Argentina a los nueve años), dedicó también un párrafo al apoyo que el Perú brindó a nuestro país durante el conflicto. Sánchez de la Puente, quien no viene en realidad del mundo de las letras ni del periodismo –se dedica a las finanzas– es, ante todo, un gran impulsor y benefactor de la causa Malvinas, que hoy llama a repensar en la clave del argentino solidario y creativo. “En casi todos los casos que uno escucha de un herido en combate –revela–, siempre hubo un compañero que por amor lo rescató. Y eso para mí es muy importante”.

El proyecto, lejos de estar terminado, abre la puerta a nuevas posibilidades, como un concurso literario para alumnos secundarios (al que planea bautizar “Maestro Julio Cao”, en homenaje al veterano de guerra caído en combate, voluntario) y hasta una película con directores de nivel internacional, algo que por ahora se mantiene en el plano de los sueños.

Al finalizar el encuentro, los veteranos presentes pudieron llevarse un calco para el auto, la original propuesta de Sánchez de la Puente para que el público pueda identificarlos. “Mucha gente tiene a un veterano al lado y no sabe que estuvo en la guerra. Ahora ya está pasando que te cruzás con un auto con un calco que dice “Veterano de Malvinas” y ya tenés el chip: le tocas tres veces la bocina, lo miras a los ojos y le decís: “Gracias”. Ese día se dibuja un triángulo perfecto: ese señor se sintió orgulloso; el que iba con él se sintió más orgulloso todavía y vos sentiste que hiciste algo para colaborar con esta causa”. ______________________________________________________

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