Cuatro disquerías icónicas para descubrir y visitar en Buenos Aires

Vanessa Bell, escritora y curadora, propone recorrer algunas de las disquerías más singulares de la ciudad. En esta tercera edición de “Con otros ojos”, el recorrido se mete entre vinilos, CDs, rarezas, equipos de audio y espacios de escucha que todavía conservan algo del ritual de buscar, descubrir y dejarse sorprender por la música.

El episodio atraviesa distintos puntos de la Ciudad y se detiene en Cactus Discos, Minton’s, Exiles Records y Listen. Cada lugar, a su manera, permite leer una parte de la historia musical porteña que va desde el regreso del vinilo y el coleccionismo hasta la escucha como experiencia social.

Cactus Discos: el valor de saber buscar

El recorrido comienza en Cactus Discos, en el microcentro, una disquería que Vanessa define como una de las que más visita. “Es un espacio que abarca muchos géneros diferentes de música. Hay reediciones, discos originales, rarezas, hay un poco de todo”, introduce.

Darío Raris, dueño del local, cuenta que el proyecto nació “por casualidad”, después de empezar a vender discos en la feria del Parque Centenario. Con el tiempo, esa búsqueda se transformó en oficio. “No es lo mismo saber de música que saber de discos”, explica. También recuerda cómo cambió el mercado: “Cuando empecé, pensaba que no éramos más de 200 o 300 personas que comprábamos vinilos en Buenos Aires. Ahora son miles”.

Minton’s: una cuevita para escuchar jazz

La segunda parada es Minton’s, una disquería escondida en una galería del centro porteño. Para Vanessa, es “un lugar de peregrinaje para el aficionado del jazz” y un espacio que invita a quedarse, escuchar y dejarse guiar por su dueño.

Guillermo Hernández abrió la disquería en 1993, cuando el CD comenzaba a desplazar al vinilo. Hoy conviven ambos formatos, pero el espíritu del lugar sigue siendo el mismo: “Siempre pensé que vos te tenías que sentir como en el living de tu casa”, cuenta. Por eso Minton’s funciona también como un pequeño club de músicos, coleccionistas y habitués.

Exiles Records: el ritual del vinilo

En Palermo, Vanessa visita Exiles Records, una disquería de culto con una selección ecléctica, rarezas y público variado. Su dueño, Paco Gallardo, define el origen del proyecto desde un lugar muy personal: “Exiles nació a partir de mi vicio absoluto y amor inexplicable con los discos”.

El local recupera el vinilo como objeto, pero también como forma de escucha. “Poner la púa, alejarte del tocadisco y esperar”, resume Gallardo. Con los años, la disquería se volvió referencia para coleccionistas, turistas y músicos internacionales. “Nos volvimos como una especie de guía turístico no oficial del club de la gente del vinilo”, cuenta.

Listen: escuchar como experiencia

El recorrido termina en Listen, un showroom oculto que combina espacio de escucha, venta de equipos de audio vintage, vinilos y CDs. Para Vanessa, parte de su encanto está en que la fachada “no dice nada”, pero adentro se abre un universo para quienes buscan otra relación con la música.

Julián Verdier explica que el lugar cruza dos mundos: el del melómano y el del audiófilo. “El objetivo es lograr un equilibrio entre las dos cosas”, señala. Tony Copello suma que allí siempre aparece “el factor sorpresa”: puede venir de un disco, de un equipo o de la calidad del audio. En ese cruce entre sonido, objetos, vino y conversación, Listen propone escuchar de otra manera.

Al final del recorrido, Vanessa decide quedarse un rato más escuchando música, mirando vinilos y tomando vino. Una escena mínima que resume el espíritu del capítulo: redescubrir lugares que funcionan como refugios y entender que, en una ciudad acelerada, todavía hay espacios donde el tiempo parece sonar de otra manera.