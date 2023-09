escuchar

El 20 de septiembre comenzó la segunda edición de la feria The District, que reúne a más de 300 empresas del sector inmobiliario de todo el mundo, en la Fira Barcelona, España. Sin embargo, la noticia generó mucha tensión en la ciudad por un motivo puntual.

En la puerta del lugar se reunieron 200 activistas antidesahucios de diferentes sindicatos afectados por la especulación inmobiliaria. En el medio de los escraches y pintadas a los asistentes, un hombre, que iba rumbo al subte, vivió un mal momento cuando le arrojaron pintura por error. Sin embargo, se volvió viral en las redes sociales por su reacción.

Momentos de tensión se vivieron en Barcelona, donde un numeroso grupo de manifestantes con máscaras, pilotos de colores y banderas del Sindicato de Inquilinos y la PAH (dos de las entidades involucradas en la protesta), pintaron con aerosoles y rociaron con polvos de colores a cada uno de los asistentes del sector inmobiliario para boicotear el inicio de la segunda edición de esta feria.

“Fuera The District”, fue uno de los cánticos de los protestantes para esta feria que aglutina directivos de fondos de inversión de todo el mundo, especializados en la vivienda.

En las imágenes que se viralizaron, se ve a los hombres vestidos de traje que intentan escapar de los manifestantes, pero estos los corren hasta llenarles la ropa y el pelo de pintura verde, azul y rosa. En un momento, los activistas quisieron superar el cordón y acceder al recinto, pero hubo incidentes con la Policía.

El momento más curioso de la jornada fue captado por las cámaras de El País. Un joven caminaba por la vereda hasta que de repente le llenaron la ropa con aerosol rosa. Pero, ante lo ocurrido, no dudó en mostrar su enojo.

“Voy al p*** metro. ¡Oye, preguntad un poco!”, se quejó el hombre, mientras una activista encapuchada se acercaba para atacarlo con más pintura. Ante sus palabras, la mujer frenó y volvió a su posición.

Los activistas rocían con polvos de colores a los asistentes a la feria de The District (Foto: Gianluca Battista. El País)

El video generó indignación en algunos casos y otros se rieron de la situación que le tocó vivir al hombre que caminaba por el lugar sin tener nada que ver con la feria. “Uno yendo al metro y los otros neandertales tirándole pintura solo por ir bien vestido. Vergüenza los que apoyáis estas formas”; “Protestar, agrediendo o violentando, no es protesta. No podés ir y bañar en pintura a alguien solo porque no te gusta lo que hace; “¡Qué gente tan amable y maravillosa... Así da gusto vivir aquí. Es lo que siempre quisimos... Gente dialogante y educada!” y “Estoy de acuerdo con el fondo de la protesta, pero no puedo estarlo con las formas, es una agresión...”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe destacar que, según los medios locales, a más de 30 asistentes les arrojaron polvos de colores en las puertas del edificio de Barcelona.

LA NACION