La reina Máxima Zorreguieta sorprendió con su “look de viaje” para llegar a Filipinas

Escuchar

Fueron unos días de muchas actividades para la reina Máxima Zorreguieta. El viernes celebró su cumpleaños número 53 y, una vez terminados los festejos, armó las valijas para partir hacia su próximo destino: Filipinas. La monarca voló allí en el marco de su rol de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Financiación Inclusiva para el Desarrollo (UNSGSA). En las redes sociales compartieron imágenes de cómo fue su viaje de Ámsterdam al país asiático y todas las miradas se posaron en el “look de viaje” cómodo y elegante que eligió.

El look de la reina Máxima para llegar a Filipinas (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Tras celebrar su cumpleaños en casa, la reina se embarcó en su próximo compromiso laboral lejos de los Países Bajos. Voló a las Filipinas y lo hizo con mucho estilo. Patrick van Katwijk, fotógrafo de la realeza y el encargado de retratar a Zorreguieta desde hace años, compartió en sus redes sociales imágenes del momento en el que la monarca bajó del avión y llegó al aeropuerto de Manila. Como era de esperarse, todas las miradas se posaron en su outfit y más de uno descubrió por primera vez cómo viaja una reina.

Si algo quedó demostrado es que la reina Máxima tiene un estilo muy personal y versátil. Así como luce vestidos de gala con joyas ancestrales, también puede lucir outfits más descontracturados con polleras, blusas y abrigos de paño o incluso algunos más formales con guantes y zapatos altos. Pero, en las últimas horas quedó demostrado que la monarca puede combinar los estilos y lograr un look elegante y formal, pero al mismo tiempo relajado y cómodo.

La reina eligió un look total black de saco y pantalón con unas sandalias (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

El look de viaje de la reina Máxima (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Para llegar al aeropuerto, la reina eligió una camisa negra con un conjunto de blazer y pantalones rectos, todo en el mismo color. Incluso antes de bajar del avión se prendió el único botón del saco para darle un toque más formal. Esta vez dejó en la valija sus clásicos stilettos y usó unas sandalias bajas marrones con detalles de charol negro para estar más cómoda durante el vuelo.

Si bien esta vez no hubo llamativos collares, no faltaron un par de pulseras para darle un toque especial al look. En cuanto al cabello, lo dejó suelto y peinado hacia atrás y optó por un maquillaje sutil en tonos marrones.

Así fue la llegada de Zorreguieta al aeropuerto de Manila (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Actualmente, la monarca se encuentra en Filipinas, donde tiene varios compromisos como Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Financiación Inclusiva para el Desarrollo (UNSGSA). Sus actividades comenzaron este martes y se extenderán hasta el jueves.

La reina Máxima se puso en “modo científica” y se robó todas las miradas durante una visita a un laboratorio

La semana pasada, la agenda de la madre de las princesas Amalia, Alexia y Ariane incluyó una visita a Food Valley, una organización especializada en alimentos. Para la actividad, la reina se lució con un relajado vestido, de manga obispo, en color mostaza, con un estampado de flores y hojas en marrón. Pero, en un momento del recorrido, debió modificar un poco su vestuario y utilizar un equipo especial de protección.

La reina Máxima en "modo científica" durante una actividad que realizó la semana pasada (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Cuando recorrieron uno de los laboratorios del lugar, Zorreguieta se puso en “modo científica” y se vistió con una bata blanca y unas gafas de seguridad transparente para involucrarse con los químicos que se manipulaban allí, pero tomando todos los recaudos necesarios. Una vez más, la monarca demostró que no tiene problema para arremangarse y ponerse manos a la obra si la actividad así lo requiere.

LA NACION