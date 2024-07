Banderas rojas: cuáles son las cinco frases que usan las personas para victimizarse y cómo ayudarlas

Escuchar

Las personas que suelen lamentarse sobre lo que les ocurre en el día a día, que expresan que no pueden hacer nada para cambiar su situación actual y no asumen las consecuencias de sus acciones con el fin de obtener la compasión, son aquellas que se victimizan, según el servicio de psicología de Madrid Cepsim.

Puesto que se caracterizan por tener una distorsión de la realidad, son pesimistas, no suelen pedir ayuda, se culpan o se menosprecian constantemente, no reconocen sus errores, están a la defensiva y se autosabotean.

Quienes se victimizan suelen culpar a otros de todo lo que les sucede y así evitar su responsabilidad Shutterstock

Esto no solo puede ser molesto para las personas que están alrededor, sino que afecta en otros niveles al sujeto que se victimiza, porque su actitud puede generarle un aislamiento social, inestabilidad emocional y provocar problemas laborales.

Por lo general, suelen culpar a otros sujetos o situaciones de todo lo que les sucede para así evitar su responsabilidad, por tal motivo creen que necesitan a alguien que pueda resolver sus problemas y que tenga una personalidad paciente, de acuerdo con ‘CuidadosaMente’.

Frases para identificar a las personas que se victimizan

En el sitio web de psicología en línea ‘Terapify’, los profesionales en salud mental explican que hay algunas frases que tienden a decir las personas que se victimizan, no necesariamente por manipulación, sino por la falta de autoestima que debe tratarse con un profesional.

Lo que pasa es que nunca me entiendes.

Es que ya no me amas.

Tengo que hacer una escena para que me prestes atención.

Siempre te enojas conmigo por nada.

Esto es lo que tú me hiciste hacer.

¿Qué puede hacer cuando le dicen ese tipo de frases?

Cuando sienta que una persona se está victimizando para no aceptar sus errores, su responsabilidad e incluso para llamar su atención, es importante que no las deje pasar, ya que si no hace algo al respecto está validando la actitud de la persona, por esto debe ser claro y explicar que no son víctimas, de acuerdo con ‘Terapify’.

Mantenga su compostura, no se deje llevar por sus emociones y explíquele con argumentos que deben hacerse responsables de sus propios actos. En caso de que sea su pareja, lo más recomendable es que le ayude a considerar la ayuda de un profesional.

Leidy Rico Arboleda

El Tiempo (Colombia)

Temas EmociónPsicología