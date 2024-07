Cuando un amigo se va: cómo superar el duelo que implica la ruptura traumática de una valiosa amistad

Escuchar

Una profesional en salud mental explicó que el duelo que se enfrenta al dejar de comunicarse con un amigo puede ser el mismo que se atraviesa cuando se tiene una ruptura amorosa, ya que se está dejando a un lado un vínculo que en algún momento fue importante.

“Es un lazo amoroso, donde el otro tiene un lugar importante, donde hay empatía y existe la posibilidad de ser alguien que puede cambiar a partir de la otra persona. Es del mismo orden que cualquier vínculo de amor y es tan fuerte como una relación de pareja porque es de mucha intimidad y cercanía”, mencionó la psicoterapeuta Sara Moscona.

El impacto emocinal de pelearse con un amigo puede ser el mismo que se atraviesa cuando se tiene una ruptura amorosa Shutterstock

También expresó que cuando esta separación se produce por “peleas o discusiones insalvables ocasionadas por cierta toxicidad, como los maltratos y los menosprecios recurrentes, exhibidos o velados y a veces difíciles de detectar, causan dolor y producen cicatrices que no se curan”.

Cabe destacar que una ruptura puede tener efectos en la salud mental, ya que se le considera como una experiencia altamente estresante, que puede llevar a los afectados a presentar malestar psicológico, incluso a desarrollar depresión, sentimientos de culpa y desolación.

¿Cómo superar la ruptura de una amistad?

Aunque parece que la sociedad suele ser más empática con las rupturas de pareja, también es importante prestarle atención a las separaciones de los amigos, puesto que también generan un malestar emocional y heridas profundas.

Para superar ese duelo, es importante que identifique sus emociones, como rabia, tristeza, soledad, incomprensión, impotencia, entre otras. Validar sus pensamientos y sentimientos puede ayudarle a aceptar el hecho de que esa persona ya no comparte un vínculo, de acuerdo con la página web ‘Es mi psicóloga’.

Debe comprender que no hay un tiempo estipulado en el que deba superar la ruptura, es importante que no se compare con otras personas o el círculo social de quien ya no hace parte de su vida y sea amable consigo mismo durante el proceso.

Algo que puede ayudarle a despejar su mente y evitar sobrepensar es inscribirse en algún curso o encontrar un nuevo pasatiempo, ya que esto puede generarle sensaciones agradables.

Busque apoyo de su familia u otros amigos que lo escuchen y le brinden consuelo, pero también debe cuidar de su salud física y emocional, evite ver las fotografías de esa persona, visitar los lugares a los que recurrían o buscar información sobre ella.

Leidy Rico Arboleda

El Tiempo (Colombia)