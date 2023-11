escuchar

El 14 de noviembre, Carlos III cumplió 75 años y la corona de Inglaterra organizó un gran festejo para el homenajeado. El monarca británico, que asumió oficialmente el 6 de mayo, recibió un emotivo video de parte de la Casa Real, que recopiló los momentos más inéditos desde su nacimiento, en 1948. Una ausencia causó sorpresa en el aniversario del hijo de Isabel II, aunque posteriormente trascendió que el príncipe Harry y Meghan Markle habrían tenido un acercamiento en el día especial.

El hijo menor de Carlos III y Diana de Gales se apartó de la realeza y abandonó sus compromisos oficiales en 2020, antes de mudarse a California junto a Meghan Markle, donde residen en la actualidad. Desde entonces, los rumores que aseguraron roces y conflictos dentro de la familia británica se acrecentaron y rondaron diferentes aristas.

Durante el 75 cumpleaños del monarca británico, el pasado 14 de noviembre, llamó la atención la ausencia de Harry y de Meghan Markle. Según trascendió, el hijo menor del rey habría declinado la invitación. En las últimas horas, un portavoz de los duques señaló al diario The Telegraph el motivo por el cual no habrían asistido a la celebración: la invitación no se habría producido.

En tanto, los duques de Sussex habrían protagonizado un acercamiento con el rey Carlos III, luego de unas etapas de distanciamiento y de que Markle no se cruzara con el monarca desde el funeral de la reina Isabel II, en septiembre de 2022.

Lady Di fue incluida en el video con el que la casa real celebró el cumpleaños de Carlos III (Foto: Captura Instagram @theroyalfamily)

Así, según consignó el medio mencionado, Harry y Meghan Markle habría efectuado una videollamada al rey Carlos III desde su residencia en California, con motivo de su 75 cumpleaños, el 14 de noviembre pasado. Además, revelaron que, durante la conversación, los príncipes Archie y Lilibeth le cantaron el “Cumpleaños feliz” a su abuelo.

El conmovedor motivo por el cual el jardín de la casa privada de Carlos III cuenta con una pirámide

Luego del fallecimiento de Isabel II, el 8 de septiembre de 2022, Carlos III no solo asumió un gran desafío en el trono británico, tras 70 años de reinado de su madre. El monarca también adquirió el legado de las residencias privadas, como el Castillo de Balmoral, que cuenta con la construcción de una pirámide en el interior de su jardín, con una emotiva descripción y un motivo muy conmovedor.

La pirámide se construyó en 1862 Rab Lawrence

Esta residencia en particular tiene 11 monumentos distribuidos por su jardín, ubicado en Escocia, de cara a unas hermosas vistas al Parque Nacional Cairngorms, el más grande Reino Unido. Pero lo que más llamó la atención de esta pirámide no fueron sus imponentes dimensiones, sino la descripción que incluyó en su base, que ocultó una conmovedora historia detrás.

La inscripción de la reina Victoria I Rab Lawrence

Se trató de un homenaje dedicado al príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, de parte de su exmujer la reina Victoria I, que gobernó entre 1837 y 1901. La pirámide, denominada Prince Albert’s Cairn, fue un símbolo que representó a su marido, quien falleció el 14 de diciembre de 1861, luego de atravesar una enfermedad, a los 42 años. “A la querida memoria de Albert, el gran y buen príncipe consorte. Erigido por su viuda Victoria, con el corazón destrozado”, se leyó sobre la inscripción.