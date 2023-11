escuchar

La corona británica está de festejo: este martes 14 de noviembre Carlos III cumple 75 años. El hijo mayor de la reina Isabel II asumió oficialmente como rey el 6 de mayo, casi ocho meses después de la muerte de su madre. Con motivo de homenajearlo en el día de su cumpleaños, desde la cuenta de Instagram de la casa real británica compartieron un video especial con postales que retrataron grandes momentos de su vida. Sin embargo, hubo un particular detalle en el clip que no pasó inadvertido y desconcertó completamente a los seguidores de la realeza. ¿De qué se trató? De una ausencia completamente inesperada.

El 8 de septiembre de 2022 marcó un antes y un después en la casa de Windsor. A los 96 años murió la reina Isabel II y en su reemplazo se alzó su hijo mayor, Carlos, quien anheló y esperó prácticamente toda su vida para llegar a ese lugar.

El 6 de mayo de 2023 se realizó la coronación y pasó a convertirse oficialmente en rey, mientras que su esposa, Camilla Parker Bowles, fue reconocida como reina consorte. Si bien esto significó un cambio de era, lo cierto es que los escándalos no desaparecieron, puesto que los príncipes William y Harry siguen distanciados y sus respectivas esposas tampoco mantienen la mejor de las relaciones.

De igual manera, y a pesar de las polémicas que giran alrededor de la corona desde hace décadas, el reinado de Carlos sigue en pie y hoy celebra un nuevo año de vida. Con motivo de festejarlo públicamente, la cuenta de Instagram oficial de la corona le dedicó un video con una recopilación de imágenes a modo de emular un álbum fotográfico. La primera fue una en blanco y negro tomada en 1948. En la misma se pudo ver a Isabel II con su primer hijo recién nacido.

Así se sucedieron las distintas imágenes que pasaron del blanco y negro al color para retratar el paso del tiempo y los distintos acontecimientos que marcaron la vida del rey. Sin duda alguna, una de las fotos más llamativas e inesperadas, fue en la que apareció nada más y nada menos que Lady Diana Spencer. Se trató de una postal que entonces matrimonio se tomó en 1984, día en el que le presentó al mundo a su segundo hijo, Harry. En la misma se pudo ver a Carlos de traje junto a su esposa, quien lucía un traje rojo y llevaba a su bebé en brazos.

Lady Di fue incluida en el video con el que la casa real celebró el cumpleaños de Carlos III (Foto: Captura Instagram @theroyalfamily)

En el video se pudieron advertir bastantes imágenes del monarca con sus dos hijos, varias con su madre y otras tantas con su actual esposa. No obstante, y si bien sumaron fotos recientes, hubo un detalle no menor que causó sorpresa: ninguno de sus cinco nietos fue incluido en el homenaje. No aparecieron George, Charlotte y Louis, los hijos del príncipe William y Kate Middleton, ni tampoco Archie y Lilibet Diana, los dos hijos del príncipe Harry y Meghan Markle. Esto llamó considerablemente la atención de los usuarios de las redes, porque se incluyó hasta a Lady Di, pero no a los más pequeños de la familia.

“Wishing His Majesty The King a happy 75th birthday”, escribieron en el reel, lo cual traducido al español significa, “Deseando a su Majestad, el Rey, un feliz 75 cumpleaños”. Asimismo, varias personas le dejaron sus mensajes a Carlos III para desearle un feliz cumpleaños al pie de la publicación.

El rey Carlos III junto a su esposa, sus hijos y sus nietos (Imagen de archivo) Instagram