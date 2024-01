escuchar

El arquitecto Eduardo Strauch, sobreviviente de la tragedia de Los Andes, tildó de “estupidos y lamentables” los comentarios del precandidato frenteamplista Mario Bergara con respecto a que los protagonistas de la historia son “muchachos de la elite”.

En diálogo con FM Gente, Strauch señaló que las palabras del senador del Frente Amplio (FA) “fueron estúpidas y lamentables”, y que con sus comentarios se está “generando una grieta que nunca existió en Uruguay”.

La epopeya de Los Andes fue protagonizada por chiquilines de los sectores más ricos de la sociedad. Muchachos de élite, sin vuelta ni matices. Sin embargo todos estamos orgullosos de que sean uruguayos. Es un historia que siempre me emocionó, entre otras cosas por sus visos de… pic.twitter.com/ozfrQ2Z5cQ — Mario Bergara (@Mario_Bergara) January 7, 2024

“Algunos de los que iban en ese avión, las familias tenían plata, otros no tenían nada, otros tenían poco. ´Los privilegiados de Carrasco´ es una imagen tan tonta. Me da pena”, expresó Strauch, que fue uno de los 16 sobrevivientes que estuvo 72 días en la montaña.

El arquitecto explicó que “en el mundo y conferencias jamás” recibió críticas sino “siempre admiración, cariño y agradecimiento”. “Los pocos comentarios negativos y estúpidos, y desagradables, muy pocos, han sido de uruguayos. Te da tristeza”, acotó.

En ese sentido, dijo que no le afecta “lo que digan ahora”. “Lo que me sucede es que me da lástima, no por nosotros, sino que no ven todo lo maravilloso de lo que es esta historia humana. En vez de hablar de eso se habla de estupideces, que ´los nenes bien de Carrasco´...”.

La sociedad de la nieve, la adaptación a la gran pantalla de la tragedia de 1972 conocida como el “Milagro de los Andes”, está basada en el libro que el autor uruguayo Pablo Vierci escribió en 2008. Para ser lo más fiel posible a la realidad, el director español Juan Antonio Bayona no solo escuchó los testimonios de los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes, también se trasladó con todo el equipo al lugar de los hechos. Así, un espectador advirtió un detalle acerca de los preparativos previos al rodaje y uno de los actores compartió el detrás de escena y los trucos para lograr el maquillaje que sorprendió a todos.

La sociedad de la nieve aterrizó en Netflix el 4 de enero y, rápidamente, se posicionó líder en el ranking de la Argentina. Además, la película española fue nominada para los Premios Oscar 2024, no solo como Mejor película internacional; también fue elogiada por su música, sus efectos visuales y su maquillaje y peluquería.

El filme "La sociedad de la nieve" se estrenó primero en salas de cine y luego en Netflix

En apenas unos días, se consagró todo un éxito en los cines y en el streaming. Juan Antonio Bayona, quien también estuvo detrás de Lo imposible, se inspiró en el libro de Vierci y en los relatos de los protagonistas y los testigos para mantenerse fiel a la realidad. Así, un usuario de X elogió el trabajo de investigación de los creadores y de la producción, enfocado en el maquillaje y los efectos estéticos.

“Una curiosidad médica y los detalles de maquillaje que engrandecen la película, por lo mucho que se nota el proceso de investigación”, señaló el usuario de X @_DaniPalma_, previo a detallar sus observaciones en La sociedad de la nieve. “Durante el accidente, se puede ver cómo Nando Parrado choca con la cabeza y queda en coma durante tres días. Posteriormente, cuando despierta, podemos ver sus párpados oscuros (equimosis periorbitaria)”, apuntó.

Y describió: “Se conoce como signo del mapache, por la fractura de la base del cráneo. Es una hemorragia bilateral que ocurre por el desgarro de las meninges debido a la fractura. La sangre se filtra al tejido blanco y quedan esos hematomas alrededor de los ojos”.

Por otro lado, el tuitero destacó la presencia de heridas en la espalda de algunos de los protagonistas y señaló el motivo. “En algunas escenas, se ve cómo [Roberto] Canessa y [Gustavo] Zerbino las curan. Son úlceras por presión”, advirtió. Y continuó: “Son heridas que aparecen en pacientes encamados en las zonas en las que apoyan el peso del cuerpo. La presión provoca una falta de riego que hace que se ulcere la piel”.

Una serie de observaciones que recibieron el elogio del propio director. “Gracias, Dani, por este excelente hilo y tu apreciación por la película”, señaló Bayona en X.