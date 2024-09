Cómo limpiar y hacerle mantenimiento a la aspiradora robot en cuatro pasos para que dure mucho más

Escuchar

Las aspiradoras robóticas no solo se encargan de limpiar el suelo, sino que también permiten ahorrar tiempo y energía. Capaces de operar de manera autónoma, estas máquinas pueden funcionar mientras se realizan otras actividades o incluso cuando no se está en casa. Su precisión y eficacia aseguran que el suelo quede impecable, sin necesidad de la intervención humana. Pero hay que limpiarlas y muchos usuarios se preguntan cuál es la mejor manera de hacerlo para no dañarlas.

Además, los robots aspiradores modernos cuentan con funciones avanzadas como la navegación inteligente, la capacidad de limpiar debajo de los muebles y la opción de programar la limpieza en horarios específicos. Estos dispositivos se volvieron imprescindibles para quienes desean facilitar las tareas domésticas y mantener su hogar limpio y ordenado sin dejar de lado otras responsabilidades importantes.

Importancia del mantenimiento y limpieza regulares de las aspiradoras robot

Las aspiradoras robotizadas operan en diferentes entornos: eliminan el polvo, recogen el pelo de mascotas y limpian manchas, detalla City Magazine. Durante su funcionamiento, es inevitable que se ensucien. El mantenimiento y la limpieza periódicos son cruciales para mantener su rendimiento y eficiencia. La acumulación de suciedad y pelusas en la aspiradora puede disminuir la potencia de succión y afectar la duración de la batería. Para garantizar que el aparato siga funcionando con la misma potencia que al principio, es necesario realizar un aseo periódico.

La acumulación de suciedad, polvo y pelos en la aspiradora puede disminuir la potencia de succión y afectar la duración de la batería

Cómo limpiar una aspiradora robot

Vaciado regular del colector: después de cada uso, es importante vaciar el colector de la aspiradora . Esto impide que la suciedad y el polvo acumulados reduzcan su eficacia.

después de cada uso, es importante . Esto impide que la suciedad y el polvo acumulados reduzcan su eficacia. Limpieza de filtros: los filtros son esenciales para atrapar el polvo fino y los alérgenos. Deben limpiarse o reemplazarse periódicamente para mantener una buena calidad del aire en el hogar y asegurar el correcto funcionamiento del aspirador.

los filtros son esenciales para atrapar el polvo fino y los alérgenos. para mantener una buena calidad del aire en el hogar y asegurar el correcto funcionamiento del aspirador. Revisión de las piezas móviles: es recomendable revisar con regularidad las piezas móviles como las ruedas y los cepillos , limpiarlas o reemplazarlas según sea necesario. Esto evitará problemas en el movimiento de la aspiradora y garantizará su funcionamiento óptimo.

es recomendable las piezas móviles como , limpiarlas o reemplazarlas según sea necesario. Esto evitará problemas en el movimiento de la aspiradora y garantizará su funcionamiento óptimo. Limpieza de los sensores: los sensores del robot aspirador son fundamentales para la navegación y la prevención de colisiones. Es necesario limpiarlos periódicamente para asegurar su correcto funcionamiento y una navegación precisa en el hogar.

Si se desea que el robot aspirador tenga una larga vida útil y facilite la vida, es imprescindible realizar un mantenimiento y limpieza regulares. Así, se mantendrá su eficiencia y se evitarán posibles inconvenientes durante su funcionamiento. Con estos sencillos pasos, se garantiza que el robot aspirador esté siempre listo para mantener el hogar limpio y ordenado.

El mes pasado, LG Electronics anunció un nuevo modelo de aspiradora de escoba que presentará en la feria tecnológica IFA 2024, en el que integró un robot aspirador para facilitar la limpieza tanto en húmedo como en seco.

La compañía sucoreana llevará en septiembre a la feria de electrónica de consumo IFA de Berlín CordZero All-in-One Tower Combi, que combina la aspiradora de formato escoba CordZero A9X con el robot aspirador CordZero R5.

Este nuevo modelo dos en uno, “fusiona el proceso de limpieza y mantenimiento”, como ha afirmado el presidente de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company, Lyu Jae-cheol.

