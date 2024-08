“The Clean Girl”, la joven que tiene un hábito poco usual y genera polémica en TikTok

Una joven estadounidense se hizo viral en TikTok por una ocupación particular que asustaría a muchos: limpiar tumbas en los cementerios. Lo curioso es que no lo hace por dinero, ya que no cobra un centavo por su trabajo, sino para darle un lugar de “descanso digno” a los muertos. “Es lo menos que puedo hacer”, asegura.

The Clean Girl, como se identifica en la cuenta de TikTok donde comparte los videos de sus trabajos, tiene más de 30 millones de seguidores. Vestida con su “uniforme”, un top rosa Barbie y unas ciclistas negras, y con su cabello recogido en dos rodetes, la joven llega a los cementerios con sus herramientas de trabajo: esponjas, escobas, hidrolavadoras, detergentes, guantes y hasta con una motosierra.

Por qué limpia tumbas de desconocidos

Dispuesta a dar todo de sí para recuperar el brillo de una lápida desgastada por el paso del tiempo, la chica anunció en uno de sus clips: “Hay una tumba abandonada aquí y voy a limpiarla gratis”. Según dijo, la vio tapada de maleza y suciedad en medio de un bosque. “No tengo idea quién está enterrado aquí”, señaló.

Así, el video la muestra en plena faena, mientras despeja las ramas y la maleza que cubre la tumba. En este caso, la naturaleza había avanzado tanto sobre la lápida que ella tuvo que usar una motosierra para cortar las ramas: “Sabía que iba a ser mucho trabajo, pero sigo descubriendo (las capas de suciedad) hay más... y más”.

“¿Cómo quedó esto todo cubierto? ¿Su familia podía encontrar la lápida cuando la visitaba?”, se preguntó The Clean Girl. Después de varias horas de trabajo, la chica logró revelar el nombre tallado sobre la piedra de la lápida. “Doris Lugo”. La mujer nació en 1945 y murió en 1995.

“Recién empiezo a develar su misterio y no puedo dejar de preguntarme cómo era su vida. ¿Quién puso a Doris en el bosque? ¿Qué cosas amaba? ¿Era bonita? ¿Tenía un perro?”, continuó la tiktoker. Esos interrogantes la llevaron querer saber algo más de la mujer cuya tumba había limpiado y despejado. Así, buscó información en internet, pero no encontró nada. “Eso me puso tan triste”, reconoció.

Por ello, afirmó: “No puedo soportar la idea de que Doris quede perdida en medio del bosque, siendo olvidada para siempre. Hacer que su rincón del mundo sea bello otra vez es lo menos que puedo hacer”.

La polémica en las redes

Si bien The Clean Girl tiene millones de seguidores y sus videos de limpieza en los cementerios son virales, no todos están de acuerdo con su ocupación. Mientras que algunas personas la felicitan y le agradecen su gesto solidario con los difuntos, otras critican que lo haga sin haberle pedido permiso a los familiares. “Ya ni los muertos se salvan de los tiktoks”, escribió una persona.

Una joven limpia tumbas y publica los videos en TikTok y en las redes hay polémica TikTok: @_the_clean_girl/

En cambio, en la vereda opuesta, hay otros usuarios. “Me parece un acto muy bonito para ellos y sus familiares”, indicó una persona. Una más coincidió en valorar la tarea de la joven y la defendió de las críticas: “Le hace mantenimiento y encima le echan odio”.

