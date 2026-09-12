El porcentaje de una cantidad es un símbolo matemático que representa una cantidad como una fracción de 100 partes iguales. El uso de este valor está lejos de ser abstracto, ya que tiene aplicación en muchas operaciones de la vida cotidiana así como en labores administrativas y económicas.

El vocablo mismo delata su origen, ya que la palabra porcentaje (que en su original latino “percentum” significa “conjunto de una centésima parte”) indica que el valor del que se habla está referido a una unidad absoluta representada por un 100. Es decir que si, por ejemplo, la cantidad límite de personas que pueden entrar a un salón es de 246, ese es el 100 por ciento de capacidad.

Podría suceder que, como ocurrió en una etapa de la pandemia de Covid-19, el local tenga que restringir su aforo al 75 por ciento. En este caso, se deberá saber cuántas personas podrán dejar pasar para cumplir ese criterio. El cálculo que permite despejar esa incógnita es una regla de tres simple, en la que el porcentaje que se desea dilucidar debe multiplicarse por el total y, luego, dividirse por cien. En el caso planteado sería:

75 x 246/100: 184.5 - De esta forma, el 75 por ciento de 246 es 184.5.

Si en cambio se supiera que, en determinado momento de la noche, de las 246 personas que entran en el salón hay 127 en el jardín y quisiera calcularse el porcentaje del total, la operación sería la inversa. En este caso, la incógnita a despejar sería el porcentaje de 246 que constituye 127. Así, habría que dividir el número fraccionado por el total, y luego multiplicar ese resultado por 100.

127/246 x 100: 51.62 - Entonces, el 51.62 por ciento de los asistentes al salón están en el patio.

Cómo sacar el porcentaje de forma fácil

Cómo sacar porcentajes con trucos sencillos

Calcular el porcentaje en 2 pasos

Si quiero saber el 25 por ciento de 120 debo multiplicar 120 x 0,25 (se corre la coma dos lugares a la izquierda y se pone cero)

El resultado dará 30: el 25 por ciento de 120

¿Cómo calcular la mitad de un número?

120 x 0,5 = 60 (multiplicar por 0,5 te dará la mitad o el 50 por ciento de cualquier número)

¿Cómo calcular en porcentaje la cuarta parte de un número?

120 x 0,25 = 30 (multiplicar por 0,25 te dará la cuarta parte o el 25 por ciento de cualquier número)

Tip de porcentaje: Si estás en Excel, luego de hacer el cálculo de arriba podés usar el siguiente comando en el teclado para pasarlo a porcentaje: ctrl+shift+5

Cómo sacar porcentaje de descuento de un producto

Imaginemos que vamos a un comercio y vemos un producto que sale 370 pesos. A la vez, tenemos una tarjeta de descuentos que otorga, en este caso, un descuento del 25 por ciento. Entonces, queremos saber cuánta plata no ahorraríamos de comprar el producto con el descuento.

Una manera de saber a cuánto equivale ese porcentaje en pesos es:

(25 x 370) / 100 = 92,5 pesos

También podemos realizar el cálculo así:

(25/100) x 370 = 92,5 pesos

O bien así:

(370/100) x 25 = 92,5 pesos

Calcular un porcentaje al revés

Ahora bien, otras veces podemos querer averiguar qué porcentaje representa una cantidad determinada dentro de un total de casos.

Por ejemplo, supongamos que en un país de un millón de habitantes hay 230 mil personas bilingües. Y en otro país, de 3,5 millones de habitantes, hay 600 mil personas bilingües. ¿Cómo sabemos el peso que representan los ciudadanos bilingües dentro del total de habitantes del país? ¿Cómo comparamos ese peso relativo entre los dos países?

En este caso, para sacar el porcentaje de habitantes bilingües dentro del país “A”, podemos hacer una regla de tres.

¿Cómo se calcula un porcentaje con una regla de tres?

Si un millón es igual al 100 por ciento de habitantes, qué porcentaje representarían 230 mil personas. Se multiplica 230 mil por 100, y se lo divide por un millón. El resultado es 23 por ciento.

Por otro lado, para sacar el porcentaje de habitantes bilingües dentro del país “B”, aplicamos la misma regla de tres:

Si 3,5 millones es igual al 100 por ciento de habitantes, qué porcentaje representarían 600 mil personas. Se multiplica 600 mil por 100, y se lo divide por 3,5 millones. El resultado de la regla de tres es 17.14 por ciento.

En este ejemplo, si bien el país “B” tiene una mayor cantidad de habitantes bilingües, su proporción sobre el total de habitantes es menor a la del país “A”.

Fórmula para sacar el porcentaje en Excel:

Si se utiliza un archivo de Excel, es posible realizar el cálculo del porcentaje de un número completando una columna con los números de los que se desea calcular un porcentaje (por ejemplo 240). Luego, se debe ir a la ventana de “Formato de número” y cambiar la opción “general” por “porcentaje”. Con esa función, hay que completar en una columna contigua con los porcentajes a calcular (por ejemplo 25 por ciento).

Entonces, en una tercera columna se calcula el resultado final, colocando el signo = y el número inicial multiplicado por el porcentaje que se quiere calcular. Presionando “Enter” se obtiene el resultado (en este caso, 60).

El cálculo de porcentaje en Excel

Cómo sacar porcentajes con la calculadora de una computadora

La calculadora de la computadora es una herramienta sumamente útil para resolver operaciones sencillas y calcular porcentajes rápidamente. Para hacer la cuenta en menos pasos, se debe colocar el número, por ejemplo 320; luego, el índice de porcentaje a calcular, por ejemplo, 20; y tras ello, presionar “Enter” y seguidamente el símbolo %. De esa manera, la herramienta ofrece el resultado.

Con la calculadora de la computadora se pueden calcular porcentajes en menos pasos

Cómo calcular porcentaje en la calculadora del celular

En el celular, la función calculadora cuenta con herramientas básicas para cálculos sencillos, es por eso que el usuario debe realizar la interpretación mental de lo que se desea calcular y utilizar las funciones habituales de multiplicar y dividir.

Por ejemplo, para obtener el 25 por ciento de 320 hay que realizar el siguiente paso: 320x25/100.

Sin embargo, la opción de porcentaje también está disponible desplegando el menú de operaciones y se utiliza de la misma manera que en la computadora.

Cómo sacar porcentaje de aumento

Supongamos que cobras $25.000 y te aumentan en porcentaje un 20 por ciento el sueldo. Para calcular cuánto te va a quedar con el nuevo sueldo debes hacer el siguiente cálculo:

25.000 x 1,25 = 31.250

Cómo sacar porcentaje de IVA en un precio

En Argentina casi todos los productos tienen aplicado el IVA (Impuesto de Valor Agregado), que es el 21%. Si queremos restar el porcentaje de IVA en el precio de un producto que sale $123 deberíamos hacer lo siguiente:

123 / 1,21 = $101

Siempre que queramos descontarle un porcentaje a un número debemos dividirlo por 1 coma y el porcentaje de descuento que queremos calcular (en este caso es 21 porque es el IVA).

Cómo sacar porcentaje de asistencia en un evento

Organizas tu cumpleaños e invitaste 20 personas, pero solo te asistieron 13. Para calcular el porcentaje de asistencia a tu fiesta debes hacer el siguiente cálculo:

13/20 x 100 = 65% (dividir la cantidad de asistentes por la cantidad de invitados y multiplicarlo por 100)

Cómo calcular porcentaje de ganancia

Tenes una empresa y facturaste $50.000 y tus costos para alcanzar esos ingresos fueron de $20.000. Debes hacer el siguiente paso a paso para calcular el porcentaje de ganancia:

Restar ingresos-costos para obtener las ganancias = $50.000 - $20.000 = $30.000

Dividir ganancias sobre ingresos y multiplicar por 100 = $30.000 / $50.000 x 100 = 60 por ciento de ganancia

Cómo sacar porcentaje con el método Stephens, facilísimo

Sacar porcentajes puede ser aún más fácil. Así lo muestra el británico Ben Stephens. Este creativo publicitario desarrolló un truco para calcular porcentajes de manera muy rápida sin recurrir a una calculadora.

Por ejemplo, si uno necesita saber el 8% de 75, un cálculo que a simple vista parece complejo. Stephens, sin recurrir a la calculadora, propone invertir los términos: sacar el 75% de 8. El resultado es intuitivo: 6. Es decir, 6 es el 8% de 75.