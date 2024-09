Creó un negocio millonario que genera furor: ofrece un servicio para arruinar casamientos

Escuchar

El día de su boda suele ser uno de los momentos más hermosos y emocionantes que dos personas pueden experimentar en la vida. Sin embargo, a pesar de la cuidadosa planificación y los mejores deseos, no siempre todo sale como se espera. En ocasiones, surgen imprevistos que pueden transformar ese día tan especial en una experiencia inesperada y, a veces, incómoda. En este escenario, se dio a conocer una historia verdaderamente sorprendente: la de un hombre cuya ocupación es precisamente arruinar esos momentos, pero lo hace bajo la solicitud de los propios novios. Este curioso negocio revela cómo, en el mundo de los casamientos, los deseos de las parejas pueden llevar a este tipo de situaciones descabelladas.

Ernesto es el dueño de un negocio en donde aprovecha estos momentos de incertidumbre y se ofrece a arruinar bodas por un precio de 500 euros. Aunque para muchos parezca sorprendente, esta práctica es más común de lo que se podría imaginar. Cuando se acerca el gran día, muchos novios y novias experimentan dudas y temores, y no siempre se atreven a cancelar el evento, momento en que Ernesto entra en acción. Cuando recurren a él, se presenta en el lugar para generar polémica, interrumpiendo la ceremonia al declarar ser el amor de la vida de uno de los protagonistas y anunciando que se escaparán juntos.

Por el trabajo cobra 500 euros y si recibe un golpe por parte de un invitado suma 50 euros más

Según reveló en un video que se hizo viral, todo comenzó como una simple broma, pero a medida que la propuesta empezó a captar el interés de muchas personas, el hombre comenzó a recibir una avalancha de peticiones. Este inesperado éxito lo llevó a formalizar su emprendimiento, transformando la idea en un negocio real. Además, implementó una política inusual: cobra 50 euros adicionales por cada golpe que recibe de los invitados durante sus intervenciones. Al parecer, el negocio está prosperando, ya que su agenda está completamente llena de reservas hasta el próximo mes de noviembre.

Las reacciones de los usuarios tras conocer el emprendimiento que arruina casamientos

Como era de esperarse, la forma de ganarse la vida de Ernesto no pasó desapercibida en las redes sociales, teniendo en cuenta que su video alcanzó más de 120 mil visualizaciones en TikTok, además de una catarata de comentarios. Mientras que algunos usuarios vieron la idea como disparatada e irreal, otros la consideraron ingeniosa y divertida. Esta división de opiniones generó un debate en redes sociales, donde algunos aplauden la creatividad del negocio, mientras que otros critican la falta de respeto hacia un momento tan especial. Tampoco faltan los que dudan de la veracidad de que esto realmente ocurra.

“Me interesa. ¿Necesitas personal?”; “Jajajaja, si esto es verdad, este tipo es un genio”; “Yo me caso el 3 de noviembre, espero que mi novia no vea este vídeo”; “Cada uno se busca la vida como puede y quiere jajajajaja, qué grande”; “Esto se llama iniciativa”; “Un visionario”; “A la larga sale barato”; “Me parece que cobra poco”; “¿Cómo encuentro el contacto de este hombre?”; “Sale más barato que el divorcio” y “Luego dicen que en este país no hay pequeño empresario”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

LA NACION