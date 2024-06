El casamiento digno de un cuento de hadas de Talulah Riley con Thomas Brodie-Sangster y las felicitaciones de su dos veces ex, Elon Musk

Escuchar

Talulah Riley, la dos veces exmujer de Elon Musk, se casó el fin de semana con Thomas Brodie-Sangster, el actor que hace 21 años brilló en la pantalla grande gracias a Sam, el pequeño niño enamorado de la comedia romántica Realmente amor. La feliz pareja se había comprometido el año pasado y había logrado, incluso, la bendición del famoso multimillonario.

La actriz inglesa, de 38 años, y la exestrella infantil, de 34, dieron el “sí, quiero” en una ceremonia digna de un cuento de hadas en la que participaron sus familiares y amigos. El evento tuvo lugar en la iglesia de St. George, en Inglaterra, el sábado pasado y mientras los novios llegaron en un carruaje tirado por caballos, los invitados disfrutaron de un carrusel y varias carpas con juegos de feria.

Una postal de la soñada boda de Talulah Riley y Thomas Brodie-Sangster x/@raeraveraven

Según informó el diario The Sun, la novia lució un vestido blanco de satén de líneas simples y un velo de encaje. El look del novio también fue muy pintoresco y de época: el actor que interpretó a Jojen Reed en Game of Thrones optó por unos pantalones grises de raya diplomática, una camisa color champagne, un chaleco floreado decorado con un reloj de cuerda y un saco de terciopelo azul real. La pareja se despidió de sus invitados mientras cabalgaban hacia el atardecer a bordo del carruaje.

Un amor que nació en el set

Las vidas de Talulah y Thomas se cruzaron por primera vez en un set: ambos fueron parte del elenco de Pistols, la miniserie británica de Danny Boyle creada por Craig Pearce para la cadena FX que se filmó en 2021 y se entrenó en 2022. Mientras él interpretó a Malcolm McLaren, ella le dio vida a Vivienne Westwood. Y entre toma y toma, nació el amor.

La pareja hizo público su romance en los premios Bafta. El actor de Maze Runner y Riley pudieron mantener su romance en secreto hasta que el diario The Mail On Sunday se enteró de que la relación de ella con Matthew Rice había llegado a su fin de forma abrupta. “Talulah y Matthew estuvieron juntos durante mucho tiempo, pero parece que el romance quedó en el camino para dejar espacio a Thomas”, le dijo una fuente cercana a la pareja al medio inglés. “Talulah estuvo saliendo con Matthew hasta la primavera y él todavía está un poco sorprendido y triste por el final entre ellos”, completó.

El 27 de julio de 2023, Brodie-Sangster compartió en su cuenta de Instagram que con su novia habían decidido dar un paso más en la relación. “Feliz de anunciar que Talulah y yo estamos comprometidos. El amor está en todas partes”, escribió el actor con un claro guiño al film que lo catapultó a la fama: la famosa frase que pronuncia Hugh Grant en el éxito de 2003. La frase la acompañó con una foto de ellos a bordo de una góndola, en lo que parece ser una callecita de Venecia. Mientras él oficia de gondolieri, ella disfruta sentada de la brisa y el paisaje.

Por su parte, Talulah eligió su cuenta de Twitter -hoy X, propiedad de su exmarido- para dar a conocer la noticia. Junto a una selfie en primer plano de los dos, escribió: “Estoy muy feliz de compartir que después de dos años de noviazgo, Thomas Brodie Sangster y yo estamos comprometidos”.

Talulah Riley y Thomas Brodie-Sangster en una de sus salidas como novios

Antes de unir su vida a Brodie-Sangster, Riley estuvo casada dos veces con Musk. La actriz británica -quien personificó a Mary Bennet en Orgullo y prejuicio- se había casado en 2010 con el propietario de Tesla y X. La pareja se divorció dos años después, pero en 2013 volvieron a casarse. La segunda vuelta duró poco y se separaron de forma definitiva en 2016.

Pese a la separación, no parece haber resentimientos entre el multimillonario y la actriz: cuando ella anunció el compromiso, Musk, de 52 años, reaccionó al tuit con un comentario con mucha buena onda. “¡Felicitaciones!”, publicó. Aquel entonces, mientras Talulah disfrutaba de su futuro casamiento, el multimillonario le daba la bienvenida a su hijo número 12, el tercero con la ejecutiva de Neuralink, Shivon Zillis.

Talulah junto a su ex, Elon Musk Getty Images

Mientras el romance de Talulah y Musk fue muy publicitado, Thomas tuvo una vida amorosa más apegada al perfil bajo. Sin embargo, se sabe que salió con la actriz de Mis padres son extraterrestres, Isabella Melling, durante unos años y estuvo en una relación con la cantante Gzi Wisdom durante dos años antes de conocer a su actual esposa.

LA NACION