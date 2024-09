Descubren un monte submarino habitado por “monstruos de espagueti voladores” y otras raras criaturas

Escuchar

Un grupo de científicos del Instituto Oceánico Schmidt en California descubrió un monte submarino de 3109 metros frente a la costa de Chile. El lugar es el hábitat de jardines de coral, raros pulpos, calamares y criaturas conocidas como “monstruos de espagueti voladores”, algunas de las cuales no habían sido documentadas previamente.

La Dorsal de Nazca, una cadena montañosa submarina de origen volcánico, situada a 1448 kilómetros de la costa de Chile en el océano Pacífico, es la zona específica donde se encontró el monte submarino, que cubre una superficie de aproximadamente 70 kilómetros cuadrados.

El equipo pudo obtener una idea precisa de la topografía del fondo marino

Durante una expedición de 28 días, los investigadores del Instituto Oceánico Schmidt con el apoyo de Ocean Census y el Center for Coastal and Ocean Mapping / Joint Hydrographic Center, de la Universidad de New Hampshire cartografiaron la montaña utilizando un sistema de sonar colocado bajo el casco del buque de investigación R/V Falkor, según detalló CNN en un artículo.

Mediante ese sistema, el equipo pudo obtener una “idea precisa de la topografía del fondo marino”, dijo Jyotika Virmani, directora ejecutiva del Instituto en diálogo con el medio y destacó la importancia de este hallazgo explicando que, hasta ahora, “solo se ha cartografiado con esa resolución el 26 % del fondo marino, que cubre el 71 % de la superficie de nuestro planeta”.

Además, mediante el uso de un robot submarino, el equipo exploró una de las crestas de la montaña, descubriendo una región rica en biodiversidad marina. Entre otros descubrimientos, se constató la presencia de un monstruo de espagueti volador, conocido como Bathyphysa conifera, raramente observado y un pulpo de color blanco fantasmal, hallado por primera vez en el sur del Pacífico. “Esa especie de pulpo nunca ha sido capturado, por lo que aún no tiene un nombre científico”, explicó Virmani.

Primera fotografía de un calamar Promachoteuthis vivo. (Schmidt Ocean Institute)

El equipo también grabó las primeras imágenes de un calamar Promachoteuthis vivo, de los cuales solo se conocían pocos ejemplares recogidos. Estos hallazgos obviamente no fueron todos, pero sí los más notables de la tercera travesía del buque de investigación a la Dorsal de Nazca.

De acuerdo con Virmani, en función de esos descubrimientos, el área podría aspirar a convertirse en la primera zona marina protegida de alta mar del mundo, debido a un nuevo acuerdo de la ONU adoptado en 2023 que fue respaldado por Estados Unidos.

“En las tres expediciones hemos logrado la cartografía y la exploración de 25 territorios submarinos, lo cual representa un número considerable”, expresó la científica. “Creo que tenemos buenos datos para asegurar que esta es una región realmente interesante para la protección”, concluyó.

Las dos expediciones anteriores, realizadas en enero y febrero, identificaron 150 especies desconocidas hasta el momento. En la expedición más reciente, en tanto, se hallaron otras 20 especies potencialmente nuevas.

Ecosistema Pacífico

Los datos acerca de las especies recientemente descubiertas se compartirán con el Censo Oceánico, una asociación internacional creada para registrar la existencia marina oculta en los océanos del mundo, cuyo objetivo es identificar 100 mil especies desconocidas en los próximos diez años, lo que permitirá a los científicos comprender y proteger mejor el ecosistema de las profundidades marinas.

“A través de una combinación de expediciones innovadoras, avances científicos de vanguardia y narraciones innovadoras, Ocean Census está colaborando con naciones oceánicas, entidades filantrópicas, flotas gubernamentales y comerciales, así como socios de tecnología submarina para organizar expediciones a puntos críticos de biodiversidad en todo el mundo”, detallan desde la web de la iniciativa.

LA NACION