No hay un día en que la ciencia no nos sorprenda y muchas veces con noticias espeluznantes que, en algunas ocasiones, preferiríamos no saber. En las últimas horas, un descubrimiento en la Cueva de los Mármoles, ubicada en Andalucía, España, reveló un ritual antiguo en el que nuestros antepasados hacían herramientas con los muertos.

Según informó el medio británico LaDBible, los investigadores y codirectores del estudio, el doctor Marco Milella, la doctora Zita Laffranchi y el profesor Rafael Martínez Sánchez, hallaron los restos de al menos 12 personas dentro de la caverna de 2500 metros cuadrados, y descubrieron que después de la muerte, otros humanos convertían sus huesos en herramientas y utensilios.

Descubrieron que nuestros antepasados hacían utensilios con los cuerpos de los muertos (Foto: EFE)

Los huesos “correspondían a doce individuos de ambos sexos y diferentes edades, desde niños hasta lo que en aquellos tiempos se podía considerar una edad avanzada, unos 60 años”, explicó en una entrevista Martínez, investigador de Prehistoria de la Universidad de Córdoba y uno de los autores.

El estudio arrojó que las partes del cuerpo fueron retiradas una vez que estaban parcialmente descompuestas. Primero, se comían la médula, después afilaban los brazos y las piernas hasta dejarle una punta prominente, forma que les permitía realizar alguna que otra tarea mecánica.

Asimismo, entre los hallazgos también se destacó una “copa de calavera”, aunque no se precisó cuál habría sido su uso. Tal como indicó el mismo medio, la datación por carbono muestra que la cueva estuvo en uso durante varios años, aproximadamente del 3900 al 3750 a.C., del 2600 al 2300 a.C. y del 1400 al 1200 a.C.

Por otra parte, el medio español el Día de Córdoba sostuvo que La Cueva de los Mármoles dice mucho de cómo entendían la muerte nuestros antepasados. “Probablemente como una noche perpetua, de ahí la búsqueda de la oscuridad de una cueva”, apunta el científico. Dado que la relación con los muertos (y con la muerte) es una parte esencial de los sistemas culturales humanos, conocer cómo la concebían es prioridad para entender el pasado. “Otra cuestión muy interesante ha sido ver cómo la mayoría de esos restos tienen marcas de manipulación, vinculadas a la limpieza de los huesos con el cadáver ya descompuesto”, explicó.

Por su parte, el doctor Milella puntualizó: “Esta evidencia apunta a acciones complejas, probablemente dirigidas a gestionar y facilitar la transición entre la vida y la muerte, así como la gestión social de la pérdida de miembros de la comunidad. Al descubrir que otros humanos utilizaron restos humanos enterrados como alimento y herramientas durante varios períodos de tiempo, esto genera intriga, ya que sugiere ideologías compartidas en torno al cuerpo humano y la muerte, que se extienden durante el tiempo”.

Tras el hallazgo en la Cueva de los Mármoles, los científicos investigarán si ocurrió lo mismo en otras cavidades sepulcrales. “Hay una gran similitud entre los hallazgos de Mármoles y otras cuevas de la misma región datadas en el Neolítico y la Edad del Bronce, lo que sugiere ideologías compartidas respecto a la muerte y el cuerpo humano entre estas poblaciones, que hay que seguir estudiando”, concluyó.