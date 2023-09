escuchar

“Un argentino nace donde quiere”, reza la frase popular que muchos utilizan para explicar el fanatismo que otros ciudadanos del mundo tienen por nuestro país. Y ahora estas palabras se ajustan perfectamente a la situación que vivió Santiago Notarfrancesco en China, al momento en que entró a un local comercial y se llevó una sorpresa que lo emocionó y lo acercó a su país. Su video se viralizó y causó sensación. “Estoy en una película. Muy emocionado, contento”, contó el cordobés en diálogo con LA NACION.

Hace unas semanas, Santiago Notarfrancesco llegó a China, lugar que durante seis meses será su hogar, al recibir una beca de la UNESCO y el gobierno chino para hacer un intercambio educativo en la Universidad de Jinan, relacionado al comercio exterior, al que se dedica con su empresa. Son poco menos de 20 mil kilómetros que lo distancian de sus seres queridos, su cultura y ese calorcito contenedor que brinda la Argentina, pero por un momento mientras paseaba por las calles chinas se sintió muy cerca de casa, y no dudó en compartir la situación en las redes sociales, lo que generó una gran emoción.

Es argentino, paseaba por China y se llevó una gran sorpresa

“Hoy me pasó una de las cosas más increíbles y hermosas de mi vida”, introdujo Santiago en su video. Con una sonrisa en su rostro explicó que en medio de un paseo por las calles de la localidad china Guangzhou ingresó a un local comercial en el que venden productos de fútbol. Le llamó la atención que en el lugar sonaba la canción “La mano de Dios”, de Rodrigo “El Potro” Bueno. Pero no imaginó que la situación iba a escalar notablemente.

Como era de esperar, no se privó de cantar este “himno” en homenaje a Diego Maradona. Al escucharlo, un vendedor se le acercó y la charla fluyó de inmediato. El trabajador poco tardó en expresarle que amaba la Argentina, y puntualmente al fútbol del país, siendo fan de sus jugadores. El amor que sentía era tal que le mostró que a muchos de ellos los lleva en la piel. “Cuando me ve filmando se me acerca y me muestra los tatuajes”, reveló Santiago sobre aquél momento.

El vendedor resultó ser fan de la Argentina (Captura video)

El vendedor chino levantó su remera y le mostró que todos sus tatuajes eran relacionados a la Argentina. El escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el pecho; la Copa América junto al Sol de Mayo en la zona de las costillas; la inscripción “Te quiero argentina” en la espalda junto a un Diego Maradona gambeteando y su firma; la camiseta de Boca con el nombre de Riquelme en la pantorrilla y el rostro de Gabriel Batistuta en el brazo eran parte de la colección de tattoos en honor a la tierra del fútbol, el asado y el mate.

“Te amo Argentina”, dijo el joven frente a cámara mientras se fundió en una abrazo con Santiago, como si se hubiese encontrado con un compatriota. Y es que a pesar de no hablar español ni haber pisado nunca el suelo argentino, él ama al país. Ambos se mostraron totalmente emocionados por el fortuito encuentro, que sin dudas los llenó de alegría.

Con emoción, los jóvenes compartieron un grato momento muy argento (Captura video)

“Hay 1400 millones de chinos y me lo vengo a encontrar”, escribió el estudiante. Como no podía ser de otra forma, el video concluyó con el cantito de “Muchachos” entonado por ambos, todo para festejar la última Copa del Mundo otra vez.

“Él no habla ni español ni inglés. Yo hablo muy poco chino. Nos comunicamos por traductor y señas. Me dijo que en el año 94 flasheó con la selección argentina y de a poco se fue metiendo”, reveló el argentino acerca de la interacción que tuvieron en el local. Aunque el diálogo fue escaso, Santiago no encuentra mucha explicación a esta pasión desenfrenada, pero le parece increíble.

Rápidamente, el video se volvió viral y muchos usuarios de las redes sociales calificaron como “una locura” lo que había vivido el argentino, y por supuesto la emoción fue uno de los sentimientos que primó. Por su parte, Santiago informó que este joven tiene una cuenta de Instagram destinada a mostrar su pasión por el fútbol argentino, puntualmente por Boca.

En China, a diferencia de gran parte del mundo, Instagram no es una de las redes sociales más utilizadas; sin embargo, este joven la eligió a sabiendas de que en la Argentina se utiliza mucho. Bajo el usuario @batigol_yineng muestra su pasión por el fútbol, y tras la viralización del video sumó un gran número de seguidores.

“Hay muchos argentinos escribiéndole. Él lo pone con el traductor y entiende. Es una situación muy curiosa y hermosa”, reveló Santiago, que aún no sale de la sorpresa por haber vivido ese emocionante momento, donde se encontró con un compatriota por elección y que afirma su convicción “de que Argentina es un país maravilloso y ojalé que nadie nos quiera convencer de lo que contrario”.