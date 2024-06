La estricta condición que habría puesto Meghan Markle para regresar a Inglaterra con el príncipe Harry y sus hijos

Escuchar

Durante años la corona británica supo ser el centro de atención a raíz de los escándalos en los que se vieron envueltos sus principales miembros: desde el accidente y posterior muerte de Lady Di, hasta los inicios de la relación entre el actual Rey Carlos III y la reina consorte Camilla Parker Bowles y el cuestionable vínculo entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein. Sin embargo, en 2021 hubo una inesperada situación intrafamiliar que desconcertó al mundo. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle renunciaron a sus compromisos reales -y también a las relaciones familiares- y se mudaron a los Estados Unidos para iniciar una nueva vida.

Durante los últimos años la relación entre el Duque de Sussex y su hermano, el príncipe William, no fue del todo amigable, e incluso es preciso decir que ya no se frecuentan como antes. Mientras el heredero al trono continúa con su vida en el Reino Unido, su hermano menor está instalado con su esposa y sus hijos Archie y Lilibet en Montecito, Santa Bárbara, California. No obstante, recientemente trascendió que la puerta para regresar a Inglaterra no estaría del todo cerrada. Un experto de la realeza hizo público cuál sería el exigente requisito que tendría Meghan Markle, para regresar con sus hijos a la tierra de su marido.

Los Duques de Sussex, Harry y Meghan viven en California con sus hijos Archie y Lilibet (Crédito: Instagram/@alexilubomirski)

Sin dudas, la ruptura de los Duques de Sussex con la corona generó un quiebre en la estabilidad e imagen de la monarquía. Los hijos de Lady Di y sus esposas, parecían haber conformado un cuarteto invencible, pero todo se diluyó y se convirtió en toda una batalla mediática. Incluso Meghan y Harry regresaron juntos a Londres para el funeral de la reina Isabel II, pero cuando fue la coronación del rey Carlos III, el príncipe volvió a casa sin su esposa.

Aunque la realidad es que el rumbo de las relaciones aún es un tanto incierta, no se descarta la posibilidad de que todos puedan volver a estar en el mismo continente. En diálogo con The Mirror, el experto en realeza Tom Quinn reveló la condición que tendría Markle para volver a Europa. “Meghan dijo que solo está preparada para regresar a Inglaterra si ella y Harry tienen un lugar propio y la seguridad que ambos sienten que es esencial”, indicó. En este sentido, apuntó que la Duquesa de Sussex nunca regresaría al Reino Unido y se quedaría con la familia de su marido.

Los príncipes de Gales, Kate Middleton y William junto a los Duques de Sussex, Harry y Meghan Martin Meissner - AP

A su vez, el autor aseveró que en caso de que estas cuestiones se solucionen, podría existir la posibilidad de que Meghan y Harry regresen a Inglaterra e incluso que incentiven la relación de sus hijos con sus primos. “Si la pareja logra encontrar un hogar permanente y solucionar el problema de seguridad, seguramente querrán traer a sus hijos al Reino Unido, pero hará falta mucha diplomacia para llegar al punto en el que Archie y Lili puedan desarrollar una relación genuina y cálida con George, Charlotte y Louis”, expresó el especialista.

Las estrictas exigencias del príncipe Harry y Meghan Markle para celebrar el cumpleaños de su hija

Así como los Duques de Sussex tendrían exigencias para regresar a Inglaterra, a la hora de celebrar el cumpleaños de su hija, también habrían tenido algunas estrictas reglas. El 4 de junio, Lilibet Diana cumplió tres años y sus padres organizaron un festejo privado y restringido en su casa de Montecito. Pero, habría un motivo por el cual no se filtraron imágenes de la celebración.

Lilibet, la hija menor del príncipe Harry y Meghan Markle gwille@lanacion.com.ar

Un vecino del matrimonio le dijo al medio Bild que todo lo que sucede en la propiedad de Harry y Meghan “se trata de forma absolutamente confidencial” y esto también se habría extendido a las celebraciones de la pequeña. “Los proveedores tienen que firmar estrictos acuerdos de confidencialidad antes de una fiesta de cumpleaños como la de Lilibet”, aseveró. Asimismo, habrían sido muy selectivos con la lista de invitados, puesto que según trascendió, no habrían asistido celebridades, solo sus amigos más íntimos.

