Descubrió huellas de niños en los ladrillos de la casa y cuando reveló la verdad horrorizó a todos

Existen una infinidad de tesoros escondidos en distintos rincones del mundo listos para ser descubiertos y que cuentan un poco de la historia que vivieron nuestros antepasados. En este sentido, subsisten construcciones tan antiguas, que dentro de ellas hay un pedazo del pasado, tal como lo que mostró un constructor en redes sociales al arreglar el tejado de una casa antigua en el Reino Unido.

La arquitectura antigua guarda consigo mucha historia oculta: cada decisión estética, forma y material hablan de la época a la que pertenecieron. Algunas construcciones sorprenden por lo avanzados que fueron en sus tiempos con sus respectivas tecnologías; otras, como esta casa del Reino Unido, guardan consigo una historia que puede horrorizar a cualquiera si se reflexiona cómo se llegó a este resultado.

El tamaño de las huellas dentro del ladrillo Instagram: @touchstone.surrey

La cuenta de Instagram @touchstone.surrey, dedicada a mostrar los trabajados dentro de la construcción, compartió un video que rápidamente se viralizó y que, al día de hoy, superó cinco millones de reproducciones.

Se trata de un fragmento donde un constructor mostró cómo retira ladrillos del tejado de un hogar, según él, de la época victoriana. Lo curioso de estas viejas piezas es que de un lado se veían unas pequeñas huellas de manos humanas, los cuales dieron una infinidad de teorías respecto a cómo se hicieron.

No obstante, el constructor de la empresa Touchstone, ubicada en Surrey, Inglaterra, explicó: “Al quitar este viejo techo de tejas victorianas, descubrimos que todas las tejas tienen huellas de manos de niños pequeños (...) En la época victoriana, los niños solían hacer esto”.

En el fragmento, el interlocutor posó cada uno de los ladrillos al lado de otro y comparó su mano con las pequeñas huellas, lo cual lo hizo suponer que esas huellas no pertenecían a un niño mayor a siete años.

Los ladrillos marcados con huellas fueron varios Instagram: @touchstone.surrey

En el pie de la publicación, el constructor manifestó: “Huellas de manos de niños en estas antiguas tejas victorianas desde antes de que se aboliera el trabajo infantil. Tiempos locos”. Sin embargo, en la caja de comentarios nacieron una infinidad de suposiciones. Algunos indicaron que las manos pueden parecer más pequeñas a la de un hombre porque se achicaron durante el proceso de fabricación, pero todos coincidieron que se trataba de niños sometidos al trabajo infantil de finales del siglo XVIII.

Hace pocas semanas, la misma cuenta recordó la publicación que obtuvo millones de vistas y aseguró que este trabajo todavía no estaba finalizado. “¡Este trabajo está muy pronto por terminar, así que mantente atento!”, le indicaron a los seguidores ansiosos por ver cómo quedó el tejado. “Tejas victorianas: sí, volvieron y no, no tiramos ninguna”, aclararon.

Todo fue un sinfín de especulaciones al respecto, pero no caben dudas de que cada uno de estos ladrillos del tejado son parte de la historia de la época victoriana que permaneció oculto durante décadas. Desde el Instagram de los constructores hasta el momento no se pusieron en contacto con un arqueólogo o historiador capaz de brindar más precisiones sobre este objeto; sin embargo, tienen estos ladrillos bien resguardados.

LA NACION