Caminaba con un detector de metales en Connecticut e hizo un hallazgo que alarmó a todos: “El área fue evacuada”

La tranquilidad en un pueblo de Connecticut se vio interrumpida por un hallazgo inesperado que provocó una alerta máxima. Mientras una persona exploraba el área con un detector de metales, se encontró con un objeto envuelto en una camiseta y sumergido en el lecho de un río. Parecía ser una bomba casera, por lo que las autoridades locales respondieron de manera urgente con un operativo con evacuación incluido.

Según reportó el medio WFSB, la policía de Meriden recibió la llamada y rápidamente evacuó el área alrededor de Red Bridge, en Oregon Road y River Road. Mientras tomaban todas las precauciones de seguridad necesarias, se comunicaron al escuadrón antiexplosivo para investigar el objeto encontrado. Al llegar, los expertos explicaron que el dispositivo era similar a los explosivos caseros que habían sido descubiertos y retirados en años anteriores en la misma zona del río.

Tras una observación minuciosa, se determinó que la bomba no estaba activa y no representaba ningún peligro inmediato. “Probablemente, estuvo en el agua durante muchos años y no fue descubierta”, comentó la policía. El personal del escuadrón antiexplosivo procedió a retirar adecuadamente el dispositivo para eliminar cualquier riesgo potencial para el público.

Josh Parker se encontraba pescando con imanes, junto a un grupo de amigos, sobre el río Charles en Needham cuando sacó del agua un proyectil militar Captura de pantalla Youtube @CBSBoston

Casos similares: bombas encontradas en Estados unidos

Ya son varios los casos en los que diferentes tipos de explosivos y bombas son encontrados en Estados Unidos, ya sea por buscadores de tesoros con detectores de metales o incluso por mascotas. Justamente, el pasado 26 de marzo se informó sobre un incidente similar donde un perro desenterró una bomba militar sin detonar en el patio trasero de una residencia en Jacksonville, Florida, mientras jugaba con su dueño, Matthew Sims.

El artefacto sin detonar que encontró el animal

En un principio, el hombre no pudo identificar el objeto debido a su estado de deterioro y oxidación. Sin embargo, al darse cuenta del posible peligro, lo invadió la desesperación. “En ese momento entré en pánico. ‘¿Estará activo?’, me pregunté. Lo primero que pensé fue en dejarlo caer”, recordó. Inmediatamente, el hallazgo provocó un operativo de seguridad en la zona. Debido al riesgo que representaba, un escuadrón antiexplosivo se dirigió a la casa, mientras que los residentes del área fueron evacuados.

Otro caso parecido ocurrió en el río Charles en Needham, Massachusetts, a fines de marzo, cuando varias personas fueron a pescar con imanes e hicieron un hallazgo inesperado que activó las alarmas. El descubrimiento resultó ser una bala de bazuca vieja y muy deteriorada, cuyo origen podría ser de la época de la Segunda Guerra Mundial.

Una bazuca fue hallada el pasado miércoles en el río Charles Captura de pantalla Youtube @CBSBoston

Después de sacar del agua el artefacto, que pesaba unos 90 kilogramos, dos miembros del escuadrón antiexplosivos de la Policía Estatal de Massachusetts llegaron al lugar y llevaron la bala a un lugar seguro. Una vez ubicada en un área no especificada de la ciudad, procedieron a detonarla, no sin antes dar aviso a los vecinos del área a través de alertas por celulares.

“Hoy, alrededor de las 11.30 hs, personas pescaban con imanes en Kendrick Street en la línea de Newton. En ese momento, pudieron recoger lo que parecía ser una munición sin detonar. La policía de Needham y Needham Firefighters respondieron a la escena y aseguraron el área en espera de la llegada del Escuadrón de Bombas de Massachusetts State Police”, se informó en el mensaje.

