escuchar

Recientemente, una mujer identificada como Reesa Teesa se volvió viral en la plataforma de TikTok al compartir la loca historia de cómo se casó con un “mentiroso patológico” y un “maestro manipulador” que la engañó para que formaran una relación a base de promesas falsas. Además, cuenta cómo finalmente descubrió que él no estaba siendo sincero con todo lo que le decía acerca de casi todos los aspectos de su vida.

La mujer, oriunda de Georgia, Estados Unidos, sorprendió a los internautas al contar su historia en 50 partes titulada “Who TF did i marry? (en español “¿Con quién me casé?”), la cual acumuló millones de vistas en la plataforma. Incluso, algunas personas le sugirieron que deberían hacer una película con todo lo que le pasó a la mujer.

Ahora bien, Reesa Teesa empieza su video explicando como conoció a Legion, a quien también llama “un verdadero mentiroso patológico” y “las Naciones Unidas de las banderas rojas”, antes de la pandemia en 2020.

Ella coincidió con este hombre en dos plataformas diferentes, Facebook Dating y Hinge, sin embargo, es una de ellas aparecía con su nombre completo y en la otra utilizaba su apodo y fotos diferentes. Luego de hablar por un tiempo, decidieron hacer su primera llamada telefónica. En ella el hombre le contó que acabada de mudarse a Georgia para trabajar como gerente regional en una importante empresa de condimentos. Además, de que en un tiempo había jugado fútbol arena.

Asimismo, le contó que había crecido en Filadelfia y que había jugado fútbol americano para el estado de San Diego, por esto se quedó en la costa oeste después de graduarse y allí se casó con una mujer que tenía dos hijos. Luego de un tiempo lo sorprendió engañándolo y se divorciaron.

Días después acordaron tener su primera cita en Cheesecake Factory, pero cuando iba en camino su llanta explotó y se reunieron en una gasolinera. Él le ayudó a comprar una nueva llanta y a cambiarla. Luego de eso fueron al lugar que habían acordado.

Durante las siguientes semanas, ellos siguieron hablando y al poco tiempo Georgia entró en confinamiento por la pandemia. Por esta razón, decidieron vivir juntos en una casa de tres habitaciones, donde, según ella, él comenzó a cubrir el alquiler y los servicios públicos. Sin embargo, en ese entonces decidieron buscar un nuevo lugar para que pudieran formar una familia.

La mujer empezó a sospechar que algo no estaba bien

Las cosas empezaron a deteriorarse cuando estaban buscando una nueva casa. En ese momento, Legion le había dicho que le habían aprobado una hipoteca de 750.000 dólares. Ellos vieron diferentes casas por FaceTime con un agente inmobiliario, él afirmaba haber hecho ofertas a diferentes inmuebles, pero por diferentes razones estas eran rechazadas.

En medio de esa búsqueda, Reesa se enteró de que estaba embarazada y siguieron buscando un hogar para vivir. Por otro lado, Legion le había comentado que su empresa había aceptado cubrir el costo de un automóvil y también quería conseguirle uno a ella, con dinero de una supuesta “cuenta extraterritorial”. Fueron a ver autos y él hizo la transferencia para comprar uno, sin embargo, este nunca llegó a la casa.

Al pasar unos meses, Reesa tuvo un aborto espontáneo y terminó necesitando una cirugía de dilatación y legrado. Para ese entonces, ella pensaba que Legion lo habían ascendido en su trabajo. También seguían buscando casas, pero no podían concretar nada, ya que los agentes de bienes raíces les pedían una prueba de sus fondos.

Ignoró las banderas rojas y se casó con él

A pesar de todo lo que había sucedido, en enero de 2021 se casaron. Pero a finales de ese mes, Reesa dice: “Sabía que estaba en problemas”. Su esposo empezó a comportarse extraño y comenzó hacer afirmaciones extrañas de que su vecino estaba coqueteando con él. Además, empezó a llegar tarde a la casa.

Un día, después de una de sus cenas, Legion señaló un edificio que, según él, había comprado su empresa, y cuando ella le pidió ver su oficina, descubrió en una supuesta llamada telefónica con el guardia de seguridad de que el edificio estaba cerrado y su carnet no funcionaría.

Luego, en abril, Reesa le revisó el celular y encontró mensajes en Facebook de él coqueteando y enviando mensajes de texto con otras mujeres. Por esa razón, comenzaron terapia de pareja.

Empezó a descubrir todas sus mentiras

A final de abril, Reesa comenzó a buscar un nuevo trabajo, con la esperanza de obtener un salario más alto y pagar su carro sin la ayuda de Legion. Un posible empleador le pidió que llenara unos documentos con sus antecedentes, estos también incluían preguntas sobre su cónyuge.

Cuando Legion ingresó su número de Seguro Social notó que se veía diferente al que figuraba en su licencia de matrimonio y empezó a hacer su propia investigación. Descubrió que su nombre no estaba en ninguna lista de fútbol americano de San Diego State y cuando llamó a la escuela, no tenían registros de su número de Seguro Social.

Reesa confrontó a Legion y él le dijo que su padre había pagado para que él fuera un “ciudadano privado”, lo que significaba que la escuela no registró su nombre ni su número de Seguro Social. La mujer realizó una verificación de antecedentes con una compañía diferente y pudo ver registros del divorcio de Legión. Descubrió que él se había casado y divorciado en el estado de Georgia y su esposa fue quien presentó la solicitud. La Tiktoker llamó a la exesposa, cuyo número figuraba en los documentos, y le dijo a que el hombre era un “maestro manipulador”.

En ese momento, ella siguió investigando y descubrió muchas más cosas sobre las que Legion había mentido como su trabajo, su relación con sus hermanos, familiares que habían fallecido, entre otras cosas.

Inició el proceso de divorcio

El 17 de junio, en el cumpleaños de Legion, Reesa lo confrontó sobre todo lo que había encontrado. En ese momento, él se fue a vivir con una tía a Filadelfia. Ella aprovechó, cambió las cerraduras, tiró las pertenencias que Legion no había empacado y puso en orden sus documentos de divorcio.

Durante este tiempo ella se enteró de muchas más mentiras que le había dicho Legion. Luego de un tiempo, él comenzó a acosarla, alegando que tenía permiso legal para regresar a su casa y que quería ir a buscar sus cosas. Un día, ella regresó del trabajo y encontró su auto en la entrada, pasó por delante de la casa y llamó a la policía, quien, según ella, vino a arrestarlo.

Ella comentó que se mudó en agosto de 2021. Desde ese momento no supo de él hasta diciembre de 2021, cuando se puso en contacto con su trabajo y con sus familiares tratando de encontrarla. Su última comunicación ocurrió ese mes: ella le envió un mensaje de texto amenazándolo con obtener una orden de restricción si no dejaba de comunicarse con ella, y dice que no ha sabido nada de él desde entonces.

Por Daniela Larrarte Asaad