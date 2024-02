escuchar

“No tengo fuerzas para rendirme”, es la frase que Cecilia Enrich tiene tatuada en uno de sus brazos y que lleva como lema. Para ella, rendirse nunca fue una opción y cada piedra que se le presentó en el camino no la vio como un obstáculo, sino como una oportunidad para volver a empezar. Hoy, a sus 34 años, la joven oriunda de Moreno, provincia de Buenos Aires, es una de las pocas mujeres en el país que se dedica al mundo del Análisis de Datos y hasta logró crear su propia comunidad en LinkedIn, la cual tiempo después trasladó a WhatsApp: “Data Aventureros”. En diálogo con LA NACION, contó su historia de superación, su pasión por emprender y el desafío de mantener a sus dos hijos, mientras le da batalla al cáncer de mama.

Todo comenzó con la separación de sus padres. En ese momento, Cecilia sabía que la situación en su casa no era la mejor y que para comprarse las cosas básicas que necesitaba tenía que disponer de su propio ingreso. Como su novio de aquel entonces era vendedor ambulante, decidió seguirlo con tan solo 14 años. “Lo hacía los sábados y domingos, porque durante la semana iba a la escuela; pero en ese momento yo pensaba ‘qué pérdida de tiempo’, porque con eso yo me bancaba mis gastos y quería seguir trabajando. Vendía artesanías de todo tipo, hasta que en un momento llegó la posibilidad de alquilar un puesto en la estación de Moreno”, comenzó contando.

Cecilia cuando tenía su puesto en Moreno (Foto: Cecilia Enrich)

Cualquier día soleado era una gran oportunidad para vender lo que producía y ganar unos pesos. “Mientras estaba en la escuela yo veía por la ventana que el día estaba lindo y decía: ‘Uy, seguro que se re vendería’”, recordó sobre lo mucho que le costaba no caer en la tentación de irse. Sin embargo, decidió terminar el secundario y a los 18 años se convirtió en mamá por primera vez con la llegada de Ángel, quien hoy tiene 16. “En ese momento no estaba estudiando una carrera, porque para mí yo iba a ser comerciante toda la vida, y como veía que me iba bien decía: ‘para qué si total estoy ganando’”, se sinceró.

El local que había puesto en Moreno, pero que lamentablemente al poco tiempo quebró (Foto: Cecilia Enrich)

Con el entusiasmo que la caracterizaba desde muy chica, a los 23 años decidió abrir su propio negocio de indumentaria femenina, pero no todo salió como esperaba y al poco tiempo entró en quiebra, perdiendo sus ahorros y un poco la esperanza. Como si eso fuera poco, se acababa de separar del padre de su primer hijo y tenía que volver a empezar, pero esta vez sola. “Yo no quería volver a vender en la calle como antes. En su momento no la pasé mal, pero no quería estar ahí, mil horas muerta de frío o de calor. Días en los que a veces te ibas sin vender nada”, contó.

En aquel momento, Cecilia no sabía qué hacer: “Tuve una crisis de identidad, porque para mí siempre iba a ser empresaria. Pero en ese momento dije, ‘¿ahora, quién soy? ¿Qué hago?’”. Mientras ella intentaba responderse aquellas dudas, su hermano la recomendó para un teletrabajo de un banco ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, lugar en el que empezó a rodearse de gente de su edad, incluso más jóvenes, que dedicaban parte de su tiempo a estudiar, algo que la motivó a sus 28 años a anotarse a la facultad. “Ahí me empezó a picar el bichito para estudiar y me anoté para hacer el CBC de Psicología en la UBA”, sostuvo.

En el trabajo conoció a Cristián, quien fue su última pareja, y consiguió más estabilidad económica. Pero no solo sus ingresos aumentaban, sino también las ganas de ir por más. Durante los recorridos virtuales que hacía para encontrar alguna propuesta laboral que la convenciera, notaba que la gran mayoría estaban orientadas al área económica, por lo que evaluó cambiarse de carrera a Administración de empresas.

En el medio, decidió tener a su segundo hijo, Bruno, quien hoy ya tiene seis años. En ese entonces, viajaba de Moreno a Capital Federal todos los días para trabajar, estudiaba, era mamá de un niño y, a la vez, transitaba su embarazo. Como sus idas y vueltas comenzaron a dificultarse, optó por estudiar de manera online y, aunque con el tiempo todo parecía acomodarse, la vida le envió un nuevo golpe: su hijo menor fue diagnosticado con autismo a los tres años.

“En esa época, como Bruno era chiquito y no teníamos quien lo cuide, decidimos que Cris, mi pareja en ese momento, dejara de trabajar para quedarse con él porque yo era quien ganaba más”, sostuvo. Aquella decisión familiar le costó algunas amistades, pero al mismo tiempo entendió que era importante romper con los estereotipos de género y compartió su reflexión a través de su cuenta de LinkedIn, con una publicación que no tardó en viralizarse.

Cecilia Enrich compartió en LinkedIn la dinámica de su familia y no tardó en viralizarse (Foto: captura LinkedIn)

La llegada de la pandemia en 2020 le permitió poder estar más tiempo en casa, mientras estudiaba, trabajaba y se dedicaba al cuidado de sus hijos. Sin embargo, a finales de 2021, la modalidad híbrida había comenzado a instalarse en la mayoría de los rubros y ese fue el clic que la empujó a buscar una oportunidad laboral remota. En ese marco, su hermano Lucas, quien trabaja en data desde hace varios años, le dijo que había una gran demanda allí y, pese a que era un mundo totalmente desconocido para ella, no le cerró la puerta.

Mientras terminaba la carrera de Administración, tejía su propia red de contactos en LinkedIn y, a medida que aprendía sobre la visualización de datos, más le apasionaba. Dejó el banco e ingresó a un broker que la ayudó a poder mantener su hogar mientras continuaba en la búsqueda de un puesto que se adaptara a sus necesidades. Sin embargo, cuantas más ganas de prosperar tenía, la vida le ponía un nuevo obstáculo en el camino: Cecilia fue diagnosticada con cáncer de mama.

Cecilia no bajó nunca los brazos, menos aún cuando se enteró de su diagnóstico de cáncer de mama (Foto: Cecilia Enrich)

“Fue algo totalmente inesperado, porque a los 34 años no te esperás algo así y menos cuando se me empezaban a abrir todas las puertas. Yo estaba tapada de trabajo”, manifestó y siguió: “Me hicieron mastectomía y reconstrucción inmediata, o sea, me pusieron prótesis. Aunque no era necesario, yo decidí sacarme todo el tejido mamario para quedarme más tranquila”. El miedo no era su estado de salud, sino el no tener energías para lograr todo lo que quería hacer. Pese a que al principio fue un golpe duro, hoy se encuentra en la última etapa del tratamiento y no permitió que la enfermedad la dejara en pausa.

"Data aventureros", la comunidad que creó y que ya acumula más de mil personas (Foto: captura LinkedIn)

Cecilia jamás imaginó que iba a lograr lo que es hoy, más allá de que su perseverancia siempre se mantuvo intacta. Además de su comunidad, “Data Aventureros”, que acumula poco más de mil personas, hace dos meses, junto a su socio Franco Di Leo, fundó la academia Level Up, donde dictan capacitaciones sobre tecnología. También, se convirtió en creadora y editora de contenido, con el que la rompe en las redes por sus videos interactivos.