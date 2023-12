escuchar

Las redes sociales volvieron a oficiar como un servicio a la comunidad. Es que una usuaria de TikTok llamada Chloe decidió dar su veredicto acerca del marketing que rodea a Tailandia y dio su veredicto sobre la vida silvestre, sus playas paradisíacas, la gastronomía y también la vida nocturna.

Bajo el nombre de @chloeroams, esta usuaria, según su experiencia de haber viajado a este país ubicado en Asía, detalló cuatro puntos importantes que suelen buscar los usuarios en internet y los cuales tienen una gran reputación. Cabe destacar que, en la previa a cada viaje, las personas arman un itinerario acorde a sus necesidades y, por lo general, recurren a los sitios de mayor puntuación en los buscadores más reconocidos. Sin embargo, no todo es lo que parece.

Con un video que llegó a las 12 mil visualizaciones, la tiktoker comenzó su relato en el mundo gastronómico de Tailandia al aclarar que una reconocida empresa que elabora tostados de jamón y queso no cumplió sus expectativas.

Una tiktoker contó su experiencia al probar los tostados de jamón y queso de 7-Eleven, una marca reconocida en Tailandia

Llamada 7-Eleven, esta marca se encarga de crear un sanguche que es reconocido en todo el mundo por la simpleza de utilizar dos productos como el jamón y el queso. “Son asquerosos, no son nada buenos, fueron sobrevalorados en TikTok con gente diciendo ‘podés alimentarte con esto y se convertirán en un elemento básico de tu dieta’. Ni siquiera sos un verdadero viajero si no comes tostadas de jamón y queso”, explicó la autora de este contenido que le bajó rápidamente el pulgar a este alimento. “A nadie que yo conociera le gustaron”, remató.

El siguiente punto fue analizar la gran variedad de playas existentes en Tailandia y se focalizó en una en particular llamada Bahía Maya, la cual es frecuentada por muchos turistas. A pesar de ello, el veredicto de la tiktoker fue negativo al explicar que no tiene ninguna atracción distintiva para estar en el podio de los lugares más importantes de este país.

Bahía Maya, una de las playas más reconocidas de Tailandia

“Muy sobrevalorada”, confesó Chloe al dar un primer pantallazo del lugar. “Es literalmente solo una playa y como no podés nadar en el agua, es un lugar más en la que solamente te tirás en la arena”, sostuvo. Protegida por acantilados de 100 metros de altura, este lugar es asiduamente visitado por los turistas, quienes quedan impresionados por los paisajes que rodean a la playa.

“Solo se permite una visita por hora y el número está limitado a 300 personas por “ronda” que van desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde”, especificó sobre el sitio que se hizo famoso en el año 2000 por ser el escenario donde se filmó la película The Beach protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Pai, una ciudad de Tailandia que pasó por el filtro de la tiktoker

Al acercarse al final de su recorrido, la influencer se posó en Pai, una pequeña ciudad al norte de Tailandia, la cual también le agregó el mote de “sobrevalorada” y expresó que no calificó ninguna de sus actividades porque no le parecieron de su agrado, ni tampoco colmaron las expectativas puestas antes de emprender el viaje hacia las tierras asiáticas.

Por último, se focalizó en la Fiesta de la Luna Llena, un festival muy popular por esas tierras donde muchísimos viajeros acuden para tomar algunos tragos y disfrutar de un evento en compañía de la música de un DJ.

La Fiesta de la Luna Llena, otro de los atractivos al que la influencer calificó como "sobrevalorado"

“Todo era demasiado caro: el alojamiento, las bebidas, los precios de la comida, definitivamente hay mejores noches para salir en Tailandia”, reflejó Chloe, visiblemente indignada por la reputación de ciertos lugares que lejos estuvieron de ser recomendados. A raíz de este descargo, la tiktoker recibió cientos de comentarios donde avalaron sus menciones y detallaron otros lugares, sin tanta popularidad, que les dejaron una grata experiencia en Tailandia.

LA NACION