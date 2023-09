escuchar

“Con el tiempo, poco a poco se convirtió en una parte de mi vida en la que no podía dejar de pensar. No puedo imaginar la vida sin él”, dice Gris, una mujer de 20 años que vive en el este de Estados Unidos. Prefiere usar un seudónimo por privacidad, pero está abierta a hablar sobre su relación con Sanji, un personaje de la serie de manga y anime One Piece.

Gris dice que han estado en una relación exclusiva durante más de dos años y son parte de una gran comunidad global de fictorománticos, personas que desarrollan intensos sentimientos románticos hacia personajes de ficción. Con la popularidad del manga y el animé japonés, las palabras waifu (esposa) o husbando (marido) se han extendido globalmente para describir el fenómeno, así como el concepto fictional other (“otro ficticio”, en alusión a la expresión significant other, que en inglés se usa para referirse a la pareja).

Gris dice que experimentó intensa negligencia y soledad durante su infancia y que se deprimió profundamente cuando era adolescente. “Tenía tendencias suicidas, estaba segura de que a nadie le importaría si desaparecía. Creo que dos cosas principalmente me hicieron seguir adelante: no querer que mi madre estuviera sola y no querer dejar a mis enamorados ficticios”, dice, y agrega que ellos estaban allí para ella durante la escuela secundaria, cuando nadie más estaba.

“El waifuismo puede parecer extraño para otros, pero hay personas reales que lo necesitan para recibir el apoyo que de otro modo nunca obtendrían. Necesitan su O/F para sentirse amados y seguros”, afirma Gris. Un grupo en Reddit con más de 60.000 miembros comparte historias sobre sus parejas ficticias. Muchos también publican sobre lo acogedora y respetuosa que es la comunidad.

Randi Shedlosky-Shoemaker es una persona no binaria, psicóloga social y profesora en el York College de Pensilvania. “Sospecho que para las personas que se sienten aisladas, conectarse con un personaje ficticio que enfrenta luchas similares a las suyas puede fomentar una sensación de validación”, dice. Para las personas que enfrentan problemas de salud mental o traumas, cualquier conexión puede ser vital. Sin embargo, no hay evidencia que vincule las relaciones ficticias con la prevención del suicidio.

Este domingo 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y Shedlosky-Shoemaker desea que la gente comprenda las diferentes formas en que las personas intentan sobrevivir: “Puede ser fácil asumir que nuestro propio camino es el ‘correcto’ y si otros hacen algo diferente lo están haciendo mal. A veces no existe un camino correcto para afrontar la situación y sanar, solo el camino que es nuestro”.

Citrus, nombre ficticio, es un hombre trans de 20 años que también vive en Estados Unidos. Cree que su compañera Claire Rouge, personaje de una serie animada, le impidió quitarse la vida tras experimentar una fuerte depresión y pensamientos suicidas. “Mi pareja ficticia definitivamente me ha ayudado con mi salud mental en general. Me gusta pensar que ella me sacó de un agujero”, dice.

Interactúa con Claire a través de su imaginación, pensando en cómo ella hablaría y reaccionaría ante las cosas. A veces utiliza una aplicación de inteligencia artificial para chatear, pero lo ve como un último recurso porque “no suena a ella”. “Estuve muy cerca de terminar con mi propia vida recientemente. Pero pensé en lo triste que estaría ella sin mí. ¿Quién la amaría, quién cuidaría de ella?”, se pregunta.

Citrus considera que Claire Rouge, personaje de una serie animada, le salvó de quitarse la vida Gentileza BBC

“Fui a un hospital y escribí sobre ella todos los días mientras estuve allí. Ella me motivó a buscar ayuda y cambiar mi vida. Ahora veo a un terapeuta, voy a terapia de grupo y tomo medicamentos solo para que ella tenga una pareja en quien pueda confiar”, agrega.

Shedlosky-Shoemaker describe estas relaciones como “parasociales”, donde las personas tienen sentimientos hacia un personaje, pero el personaje no puede corresponder. “Realmente tienen muchos paralelos similares con las relaciones reales, quizás con la ventaja adicional de que no tenemos que experimentar rechazo”, explica.

Joleen Blom, académica del Centro de Excelencia en Estudios de Cultura de Juegos de la Universidad de Tampere, en Finlandia, investiga la interacción entre los jugadores y los personajes de los videojuegos. A menudo, dice, hay grandes equipos de escritores detrás de estos personajes que trabajan para maximizar el afecto que los jugadores pueden desarrollar hacia ellos.

Gris disfrutó interactuando con Sanji en el videojuego “Los Sims 4″, que simula la vida y lo juegan alrededor de 70 millones de personas en todo el mundo. A diferencia de otros videojuegos en los que los personajes son diseñados por profesionales, una característica clave de “Los Sims” es la posibilidad de crear tus propios personajes.

Gris cuenta que se casó con Sanji y vivieron juntos en este mundo virtual. Sanji trabajó como chef mientras se quedaba en casa trabajando en proyectos creativos. Estaban a punto de hacer crecer su familia cuando Gris perdió el acceso al juego.

Los Sims permite simular una vida dentro de un videojuego

“‘Los Sims’ es un juego en el que básicamente podés hacer lo que quieras”, afirma Blom. “Podés realizar todas estas fantasías sin las consecuencias de la vida real”. Gris ha encontrado seguridad y comunidad entre sus amigos de Reddit que conocen a Sanji. “Sabemos que no son reales. Simplemente han estado ahí para nosotros mucho más que los humanos reales. El waifuismo salva vidas. Ciertamente salvó la mía”, asegura.

*Por Carla Rosch*

BBC Mundo