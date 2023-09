escuchar

La mayoría de las personas cuando escuchan la palabra cáncer la asocian con una enfermedad peligrosa y un desenlace fatal. Pero desde los años 70, el porcentaje de supervivencia se multiplicó por tres, gracias sobre todo a un diagnóstico precoz. Y es que, en realidad, la mayoría de los cánceres son tratables con un resultado favorable para el paciente cuando se diagnostican antes de que se haya desarrollado demasiado.

El problema es que muchas veces, por no querer molestar al médico o no darles suficiente importancia, ignoramos algunos síntomas que pueden ser cruciales para un diagnóstico temprano. Según un estudio elaborado por la organización Cancer Research UK, más de la mitad de los británicos han sufrido alguna vez uno de los síntomas que podrían indicar la presencia de un cáncer, pero solo el 2 por ciento pensó que podía padecer la enfermedad y más de un tercio ignoró por completo las alarmas y no acudieron al médico.

Katriina Whitaker, investigadora del University College de Londres y autora principal de la investigación dijo: “La gente cree que no debemos animar a las personas a ser hipocondriacas, pero tenemos un problema con los individuos a los que les da vergüenza ir al médico, porque creen que van a hacerle perder el tiempo y van a malgastar inútilmente los recursos del sistema de salud”.

“Tenemos que lanzar el mensaje de que si tenés síntomas que no desaparecen, particularmente aquellos que se consideran señales de alarma, no debés ignorarlos, debés ir al médico y buscar ayuda”, señaló. BBC Mundo te explica diez síntomas generales del cáncer que según la Sociedad Estadounidense del Cáncer no debés ignorar.

1. Pérdida de peso inexplicable

La mayoría de las personas con cáncer experimentan pérdida de peso en algún momento. Cuando se pierde peso sin razón aparente, se le llama pérdida de peso inexplicable. Una pérdida de peso inexplicable de 5Kg o más puede ser el primer signo de cáncer. Esto ocurre con más frecuencia en caso de cáncer de páncreas, estómago, esófago o pulmón.

2. Fiebre

La fiebre es muy común en los pacientes que tienen cáncer, aunque ocurre con más frecuencia después de que el cáncer se ha propagado desde el lugar donde se originó. Casi todas las personas con cáncer experimentarán fiebre en algún momento, especialmente si el cáncer o sus tratamientos afectan al sistema inmunológico.

En determinadas ocasiones, la fiebre puede ser síntoma de algunos tipos de cáncer Unsplash

Con menor frecuencia, la fiebre puede ser un signo temprano de cáncer, como por ejemplo en caso de la leucemia o el linfoma.

3. Cansancio

El cansancio es un agotamiento extremo que no mejora con el descanso. Puede ser un síntoma importante a medida que el cáncer progresa.

No obstante, en algunos cánceres, como la leucemia, el cansancio puede ocurrir al principio. Algunos cánceres de colon o estómago pueden causar pérdida de sangre que no es evidente.

4. Cambios en la piel

Junto con los cánceres de piel, algunos otros cánceres pueden causar cambios en la piel que se pueden ver. Estos signos y síntomas incluyen:

Oscurecimiento de la piel (hiperpigmentación)

Coloración amarillenta de la piel y de los ojos (ictericia)

Enrojecimiento de la piel (eritema).

Picazón (prurito)

Crecimiento excesivo de vello

5. Cambios en el hábito de evacuación o en la función de la vejiga

El estreñimiento, la diarrea o un cambio en el tamaño de las heces fecales por un tiempo prolongado puede que sea un signo de cáncer del colon. Por otro lado, el dolor al orinar, sangre en la orina o cambios en la función de la vejiga (tales como orinar con mayor o menor frecuencia) pudieran estar relacionados con cánceres de vejiga o próstata.

6. Heridas que no cicatrizan

Mucha gente sabe que los lunares que crecen, duelen o sangran pueden ser síntomas de cáncer de piel, pero también debemos estar atentos a las pequeñas heridas que no cicatricen en más de cuatro semanas. Una llaga en la boca que no se cura puede deberse a un cáncer oral.

Las pequeñas heridas que se extienden en un período prolongado de tiempo pueden ser signo de cáncer Pixabay

Cualquier cambio en la boca que dure mucho tiempo se debe examinar inmediatamente por un médico o dentista. Las llagas en el pene o la vagina podrían ser signos ya sea de una infección o de un cáncer en etapa inicial, y deben ser examinadas por un profesional de la salud.

7. Sangrado

Un sangrado inusual puede ocurrir en caso de cáncer en sus etapas iniciales o avanzadas. Toser sangre podría ser un signo de cáncer de pulmón. Por otro lado, si aparece sangre en el excremento (lo que puede tener un color muy oscuro) podría ser un signo de cáncer de colon o cáncer de recto.

El cáncer de cuello uterino del endometrio (revestimiento del útero) puede causar sangrado vaginal anormal. Asimismo, la sangre en la orina puede que sea un signo de cáncer de vejiga o del riñón. Una secreción con sangre que salga del pezón puede que sea un signo de cáncer de mama.

8. Endurecimiento o una masa en cualquier parte del cuerpo

Muchos cánceres se pueden palpar a través de la piel. Estos se presentan principalmente en los senos, los testículos, los ganglios linfáticos (glándulas) y en los tejidos blandos del cuerpo. Una masa o endurecimiento puede ser un signo temprano o tardío de la enfermedad.

9. Dificultad para tragar

La indigestión o dificultad para tragar persistente pueden ser signos de cáncer de esófago (el tubo de deglución que llega hasta el estómago), de estómago o de faringe (garganta). No obstante, como la mayoría de los síntomas en esta lista, a menudo son causados por otras causas distintas.

10. Tos persistente o ronquera

Una tos persistente puede que sea un signo de cáncer de pulmón. Lo aconsejable es visitar a nuestro médico si llevamos padeciéndola más de tres semanas. Mientras, la ronquera puede ser un signo de cáncer de laringe o de la glándula tiroides.

BBC Mundo