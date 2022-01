Una camiseta extraoficial de la selección de Japón con referencias al animé ilusionó a los fanáticos del manga

No es la primera vez que sucede, pero siempre hay versiones mejoradas. En este caso, el influencer Juanito Say compartió la foto de la versión de una nueva camiseta de fútbol “fake”, es decir, extraoficial, pero que seguramente a muchos usuarios e incluso futboleros les gustaría tener. Se trata de una remera representativa de la selección de fútbol de Japón, compuesta de imágenes de diferentes personajes de las historias de animé. Claro, se trata de los dibujos animados emblema del país asiático y que tiene muchos adeptos en ese país y a lo largo de todo el mundo.

Efectivamente, la casaca se puede adquirir a través de la plataforma de comercio electrónico Spkits, donde se vende a 18 dólares. En la descripción, definen al objeto como una edición conmemorativa y se sugiere que se utilizará para la temporada 2021-2022. Incluso, tiene el logo de la marca oficial que viste al equipo nipón. Sin embargo, no se registraron anuncios de tales característicos en las tiendas oficiales o redes sociales oficiales del equipo.

Incrédulos, los usuarios de Twitter hicieron comentarios que traslucen su descreimiento hacia la presunta nueva remera: “Siempre es lo mismo, promocionan su cultura anime con expectativa deportiva y al final no salen con nada”, “muy distópico”, “es fake”, fueron algunas de las respuestas que se pudieron leer al tuit de Juanito Say. En tanto, otros desestimaron el hecho de que sea verdadera o no y se mostraron entusiasmados con la atractiva indumentaria: “belleza total”, “la necesito con urgencia”. Tampoco faltaron los decepcionados

La camiseta "fake" de la selección de Japón con referencias animé Twitter

La camiseta extraoficial de la selección de Japón se vende a 18 dólares en una tienda de comercio electrónico Captura

Actualmente, Japón marcha segundo en el Grupo B de la ronda final en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En el marco de la preparación del torneo clasificatorio al Mundial, la selección “Samurai” debía disputar un amistoso ante su par de Uzbekistán. Sin embargo, el encuentro fue suspendido por el incremento de casos de coronavirus en ese país. El equipo del sol naciente buscará acceder a su séptima Copa Mundial consecutiva.

La mejor actuación del “equipo del sol naciente” en un Mundial fue en 2002, 2010 y 2018, torneos en los que alcanzó los octavos de final.