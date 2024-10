Diez consejos para tener éxito en las aplicaciones de citas, según una experta

En un mundo tan digitalizado como el que vivimos, encontrar el amor puede resultar complicado debido a la saturación de información. Sin embargo, en algunas ocasiones, se puede dar de manera sencilla al usar las aplicaciones de citas, ya que ofrecen oportunidades para conocer a nuevas personas. De todas formas, antes de adentrarse en el dating, es esencial tener en cuenta ciertas cuestiones, como ser consciente de las propias intenciones y emociones.

Lara Ferreiro, experta en relaciones amorosas y autora del best seller Adicta a un gilipollas, colaboró con una reconocida aplicación de citas para crear Healthy Dating Studio, una herramienta diseñada para aconsejar a los usuarios sobre cómo tener citas de manera más consciente y responsable. Esto se vuelve fundamental para lograr que estas interacciones sean de manera más genuina y así aprovechar al máximo la experiencia de encontrar el amor sin perder de vista el bienestar emocional. A continuación, todas las recomendaciones:

1. Resolver el pasado

“El primer paso es que hay que saber que no estás enganchado a otra persona”, comenzó diciendo Ferreiro. Y sumó: “Para tener una pareja o lo que sea, tenés que haber resuelto el pasado. Eso de que un clavo saca otro, ni de amor ni de carpintería”. Según su postura, es esencial asegurarse de haber superado relaciones anteriores antes de entrar en una nueva.

2. Definir las intenciones

Es importante ser honesto con uno mismo y con los demás, según la experta AVAST - AVAST

Una vez que se supere el duelo, Lara explicó que “hay que ser sincero consigo mismo y definir las intenciones”. En estos casos, es crucial saber qué es lo que realmente se quiere obtener, ya que, de lo contrario, puede generar confusión en los demás.

3. Ser claro con el otro

La psicóloga destacó la importancia de ser claro con los demás: “Si querés una relación de pareja, decilo; si no lo querés, decilo. Es muy importante ser claro”. Comunicar las intenciones desde el principio ayudará a evitar malentendidos.

4. Ser auténtico

En ese mismo sentido, la especialista recomendó ser auténtico, pero también establecer un límite: “Tenés que ser vos mismo, pero no significa que tengas que contar tus traumas. No estás en terapia”. Es importante ser genuino sin revelar demasiada información personal.

5. Escuchar a la otra persona

Es crucial no caer en hacer monólogos, sino también escuchar al otro

La psicóloga resaltó la importancia de escuchar, no solo enfocarse en sí mismo. “Mucha gente hace monólogos y solo habla de sí mismo, pero tenés que escuchar. Es muy importante”. Como destacó, una buena comunicación es un intercambio, no un monólogo.

6. Sacar el lado divertido

“La base de coquetear está en la sonrisa”, afirmó Ferreiro y agregó: “Cuando querés coquetear, tenés que ponerte en tu modo coquetear, reírte, mirar a los ojos, ser simpático”. Teniendo esto en cuenta, una actitud alegre y divertida es clave para atraer a alguien.

7. Cuidar la imagen

Es crucial prestar atención a las fotos que se eligen en los perfiles de las aplicaciones de citas. Asimismo, la experta dejó en claro que es fundamental evitar imágenes inapropiadas, como las que se toman en el baño, ya que estas no transmiten una buena impresión, debido a que es importante presentarse de la mejor manera posible para captar la atención de quienes buscan establecer una conexión.

8. Evitar los interrogatorios

Otro consejo es saber retirarse a tiempo, ya sea por motivos de uno o de la pareja

Lara señaló que “no hay que hacer que las citas se conviertan en un interrogatorio”, y sugirió “hacerlo con un poco de arte”. Por lo que mencionó, conocer a alguien puede hacerse de forma natural, sin abusar de preguntas como “¿qué buscas?” o “¿qué querés?”.

9. Saber retirarse a tiempo

“Imagina que me gusta ese chico, si no funciona hay que saber retirarse a tiempo. Saber poner límites”, aconsejó Lara, además de que lanzó: “No hay que hacer ghosting, benching, y esas cosas... hay que ser responsable afectivamente”. En estos casos, la responsabilidad emocional es fundamental para evitar malentendidos.

10. Tener paciencia

Por último, la psicóloga dejó en claro la importancia de “tener mucha paciencia” y no tomarse el rechazo como algo personal. “Hay que quererse y no tener miedo al rechazo ni automachacarse”, afirmó, mientras que también sostuvo que “el amor es como Roma, no se conquistó en un día”. Según su postura, la paciencia y el autocuidado son esenciales en la búsqueda del amor.

LA NACION