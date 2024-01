escuchar

En las redes sociales, los usuarios vuelcan sus experiencias a través de videos. Entre un gran abanico de temáticas, algunas personas deciden contar a qué lugares fueron de vacaciones y cuáles son sus recomendaciones al respecto.

En este caso, un tiktoker llamado Rickard Monckton contó en su perfil @rmonckton1986 cómo estuvo su estadía por Indonesia y despotricó algunos sitios turísticos dentro del país asiático que cuentan con una gran reputación del público que los visita.

Nacido en Reino Unido, este hombre, sin pelos en la lengua, explicó que Kuta y Bali, dos sitios conocidos en Indonesia, no fueron de su agrado. “Acabo de llegar a Kuta y permítanme mostrarles de qué se trata porque es una carnicería absoluta”, aclaró el tiktoker sobre esta zona que se encuentra en las inmediaciones del aeropuerto.

A la hora de dar sus razones por la que estaba a disgusto en esa zona, Monckton explicó que las aglomeraciones lo ponen de mal humor y que lejos está de ser un sitio agradable para unas vacaciones. “No me gusta el tráfico, así que estoy en la peor ubicación del mundo”, argumentó.

Visiblemente enojado por la elección de su destino, el protagonista de esta historia redobló la apuesta y apuntó directamente contra Bali, un punto turístico de renombre para quienes se aventuran a ir al continente asiático. “La experiencia de todos los demás puede ser diferente, pero para mí Bali es absolutamente pérdida de tiempo”, aclaró el hombre, quien, tras publicar el video y viralizarse, recibió cientos de comentarios en contra de su postura.

Días más tarde, ante un repudio generalizado en su contra, Monckton decidió dar marcha atrás y explicó el porqué de su enojo: “Solo quiero actualizar mi vídeo anterior quejándome del tráfico en Bali. Estoy ofendiendo a muchos lugareños y eso lo último que quiero hacer. Ustedes son personas hermosas, amables y atentas... lo que estaba tratando de decir es que hay tanto tráfico acá que me estresa”, señaló, a modo de disculpas.

“Amo y respeto a su país, pero es muy agitado el clima. Mi intención es solo venir a relajarme. Sé que fue mi decisión la de venir a Kuta, así que pido disculpas”, retrucó el tiktoker, quien, a pesar de ello, dejó una imagen confrontativa y los foristas no lo perdonaron.

“Tal vez estés buscando en los lugares equivocados porque si estás buscando templos deberías ir a Uluwatu. Vista increíble y puedes visitar el lugar por dentro”; “Gracias por venir a la isla de Bali y por favor no regreses”; “Bali ofrece mucha hospitalidad y un lugar interesante, pero entiendo por qué a algunas personas les molesta el tráfico”; “¡Puedes decirle a la gente que en realidad no viaja que esto es totalmente normal en todas partes! No es el mundo de Instagram, es la realidad en la que la gente debe vivir y moverse” y “Sí, no vuelvas a ir a Bali. A los indonesios tampoco les gusta Bali, porque es muy caro”, fueron las menciones más destacadas de este controversial posteo en TikTok.

