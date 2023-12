escuchar

Las efemérides del 13 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que celebra su cumpleaños Taylor Swift.

La compositora, que cumple 34 años hoy, nació en la ciudad de West Reading, en el estado norteamericano de Pensilvania. En octubre de 2022, la artista editó su último disco, Midnights, el décimo de una trayectoria que comenzó con su álbum homónimo de 2006, el cual la asentó como una figura saliente de la música country y del pop, género por el que terminaría de inclinarse. Este 2023 fue nombrada por Spotify como la artista global del año. Además, en noviembre este año la cantante detrás de hits como “Cardigan”, “Shake it Off” o “We’re never getting back together” visitó la Argentina por primera vez, cuando brindó tres conciertos en el estadio Monumental.

¿Qué pasó un 13 de diciembre?

1466 – Muere el escultor italiano Donatello.

1828 – Muere el militar y político argentino Manuel Dorrego. Es asesinado por orden de Juan Lavalle.

1907 – En la Argentina, en la provincia de Chubut, se descubre petróleo en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

1922 – Nace la escritora y guionista argentina Beatriz Guido.

1925 – Nace el actor y cómico estadounidense Dick Van Dyke.

1929 – Nace el actor canadiense Christopher Plummer.

1944 – Muere el pintor ruso Vasili Kandinsky.

1957 – Nace el actor estadounidense Steve Buscemi.

1967 – Nace el actor estadounidense Jamie Foxx.

1967 – Nace el escritor y guionista argentino Eduardo Sacheri.

1969 – Nace la cantante argentina Marcela Morelo.

1981 – Nace la música y cantante estadounidense Amy Lee, integrante de la banda Evanescence.

1983 – En la Argentina, el presidente Raúl Alfonsín anuncia el procesamiento de quienes gobernaron el país entre 1976 y 1983.

1989 – Nace la cantante y actriz estadounidense Taylor Swift.

1991 – Nace el actor argentino Gastón Soffritti.

2007 – Muere el periodista y escritor argentino Víctor Sueiro.

2010 – Muere el cantante español Enrique Morente.

Se celebra el Día del Oftalmólogo en la Argentina.

Se celebra el Día del Petróleo en la Argentina.

