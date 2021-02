A los 91 años, murió el actor Christopher Plummer

El actor canadiense Christopher Plummer murió a los 91 años. Así lo confirmó su familia, quien aseguró que el protagonista de películas como La novicia rebelde o Todo el dinero del mundo falleció pacíficamente en su casa de Connecticut, en compañía de su esposa Elaine Taylor.

“Chris era un hombre extraordinario, que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales, un humor autocrítico y la música de las palabras”, dijo Lou Pitt, su manager y amigo durante 46 años. “Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses. A través de su arte y su humanidad, tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones venideras. Él estará para siempre con nosotros“.

El actor Christopher Plummer recibió el Oscar a mejor actor de reparto por Beginners, en 2012 AFP PHOTO Robyn BECK - AFP

Durante más de 50 años en la industria, Plummer disfrutó de papeles variados y obtuvo el reconocimiento por sus actuaciones en cine, televisión y teatro. Fue ganador de los cuatro principales galardones interpretativos de Estados Unidos: Oscar, Emmy, Globo de Oro y Tony.

El actor canadiense hizo su debut en Broadway en 1954 y continuó actuando en papeles principales en el escenario interpretando a Cyrano de Bergerac en Cyrano (1974) y a Iago en Othello, además de su participación en los roles protagónicos en Macbeth, King Lear y Barrymore. Plummer también actuó en las producciones teatrales JB, No Man’s Land y Inherit the Wind.

En cine, hizo su debut en la película de Sidney Lumet Stage Struck (1958) y ganó fama mundial al interpretar al capitán Georg von Trapp en La novicia rebelde (1965) junto a Julie Andrews. Su rol como el capitán austríaco que debe huir del país con su familia para escapar del servicio en la armada nazi fue un papel que más tarde llegó a lamentar. “Intenté con todas las fuerzas ponerle humor, pero era casi imposible. Fue una agonía tratar de hacer que ese tipo no fuera una figura de cartón”, dijo a The Associated Press en 2007.

The Sound of Music | Edelweiss

Plummer retrató a destacadas figuras históricas, incluido el emperador romano Cómodo en La caída del Imperio Romano (1964), a Arthur Wellesley, primer duque de Wellington en Waterloo (1970), a Rudyard Kipling en El hombre que podría ser rey (1975), a Mike Wallace en El informante (1999), a Leon Tolstoi en La última estación (2009), a Kaiser Wilhelm II en La excepción (2016) y a Jean Paul Getty en Todo el dinero del mundo (2017). También apareció en películas como Malcolm X (1992), Una mente brillante (2001), El nuevo mundo (2005), La chica con el tatuaje del dragón (2011), Beginners (2011), y Entre navajas y secretos (2019).

En 2014, el actor protagonizó la versión estadounidense de la comedia dramática argentina Elsa y Fred, bajo la dirección de Michael Radford y junto a la actriz Shirley MacLaine.

Shirley MacLaine y Christopher Plummer, en una escena de la película Elsa y Fred Michele K. Short

Dos años antes, había ganado el Oscar a mejor actor de reparto por su trabajo en el film Beginners, convirtiéndose así en el intérprete de mayor edad en obtener ese galardón en esa categoría. En 2017, Plummer volvería a ser nominado por su participación en Todo el dinero del mundo, pero la estatuilla dorada en esa ocasión quedaría en manos de Sam Rockwell.

El actor estuvo casado tres veces, la primera con la actriz Tammy Grimes -con quien tuvo a su única hija, la también actriz Amanda Plummer-, la segunda con la periodista Patricia Audrey Lewis, y la tercera con la actriz y bailarina Elaine Taylor.

LA NACION