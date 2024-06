La reina Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo sorprendieron a todos con un baile en plena visita real

Escuchar

Tras finalizar con éxito su sesión de fotos de mitad de año con sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane, el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima Zorreguieta volaron a los Estados Unidos. Su primer destino fue la ciudad de Atlanta, donde se reunieron con el gobernador Brian Kemp, recorrieron la ciudad y realizaron diferentes actividades culturas. En su segundo día, en tanto, estuvieron en la ciudad de Savannah y se podría decir que fue una jornada maratónica. Primero conversaron al alcalde Van R. Johnson, después visitaron el puerto y terminaron el día con un evento en un centro de arte.

Los reyes de los Países Bajos visitaron Atlanta y se reunieron con el gobernador Brian Kemp (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Pero, probablemente, la mejor actividad del día fue visitar la Universidad Estatal de Savannah (Savannah State University). Los reyes de los Países Bajos mantuvieron estrechas conversaciones con docentes y estudiantes, quienes los agasajaron y les mostraron las instalaciones. Sin embargo, en un momento todo cambió y los monarcas pasaron de estar sentados en la primera fila a subirse al escenario. ¿Qué hicieron ahí? No solo hablaron, sino que hasta se animaron a bailar.

A lo largo de sus 11 años como reina consorte, Máxima Zorreguieta demostró que no tiene ningún problema en salirse del protocolo si así lo siente. Hizo de todo: se tiró en paracaídas, cocinó y hasta recicló plásticos, actividades que no suelen ser tan tradicionales para la realeza. Incluso uno de sus momentos más memorables tuvo lugar en febrero de 2023. Durante una gira por el Caribe se puso a bailar música latina en plena calle con artistas del lugar y su marido y su hija mayor, la princesa Amalia, no tardaron en seguirla. La monarca no solo demostró su facilidad para aprender los pasos, sino también su soltura y naturalidad a la hora de bailar.

Los reyes visitaron una Universidad en Savannah, Georgia y se animaron a bailar (Foto: Captura de video / Instagram @eo_blauwbloed)

Ahora, durante su estadía en Georgia, la reina volvió a dar una nueva demostración de su talento artístico. Parte de su visita a la Universidad Estatal de Savannah transcurrió en un auditorio donde fueron recibidos con una banda en vivo. Pero, en un momento, los invitaron a levantarse de sus asientos en primera fila y subir al escenario. En un video que publicó el perfil de Instagram Blauw Bloed, se pudo ver el momento en que los reyes se pusieron a bailar siguiendo una coreografía que les enseñaron en el momento.

La misma implicaba movimientos ondulatorios con ambos brazos que también involucraban al torso. Una vez más, la reina volvió a dar cuenta de su talento para el baile y realizó todos los pasos con una sonrisa en el rostro. Pero, el rey no se quedó atrás y completó el desafío artístico de la mejor manera. Al final todos los aplaudieron y celebraron el divertido momento que les regalaron los reyes.

El romántico momento de Máxima y Guillermo en los Estados Unidos

Para su segundo día en los Estados Unidos, la reina Máxima se lució con un vestido blanco escote en V de Dior, que combinó con un par de stilettos marrones y un sobre de Hermès. A diferencia de sus más recientes looks, esta vez optó por accesorios dorados: una gargantilla, unos aros argolla, un par de pulseras y como toque final, un elegante brazalete. ¿El cabello? Esta vez lo peinó hacia atrás con un batido y una colita baja.

El romántico paseo del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima por las calles de Savannah (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Si bien la visita a los Estados Unidos fue meramente laboral, eso no evitó que los reyes protagonizaran un romántico momento. En la cuenta oficial de Instagram de la realeza, compartieron una foto que encantó a todos. En la misma se pudo ver al rey Guillermo Alejandro - de traje y corbata amarilla - y la reina Máxima - con su elegante vestido blanco - mientras caminaban del brazo por las calles de Savannah. La pareja mantuvo una íntima conversación entre cruces de miradas y amplias sonrisas que fue captada por las cámaras y enamoró a más de uno.

