Las efemérides del 30 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se cumple un nuevo aniversario de la tragedia de Cromañón.

Se trata de la mayor tragedia no natural de la historia argentina, ocurrida en el boliche República Cromañón, ubicado en Bartolomé Mitre al 3060, donde un 30 de diciembre de 2004 se presentó el grupo Callejeros. En el local había 3500 personas, muy por encima del máximo de 1031 habilitado por el gobierno porteño, que había concedido la licencia en base a planos que no coincidían con la arquitectura del lugar: el croquis marcaba una puerta donde había una pared, no funcionaban los matafuegos ni la manguera de incendios, y tampoco había plano de evacuación.

donde funcionaba el boliche República Cromañón, ubicado en el barrio porteño de Balvanera, hoy funciona un espacio de memoria para los 194 jóvenes muertos y los 1.500 heridos. Daniel Dabove / Télam

La tragedia empezó cuando una bengala prendida desde el público encendió una media sombra que, al quemar el revestimiento del techo, despidió un humo negro cargado de monóxido de carbono y el ácido cianhídrico. Varios murieron por esos gases letales, mientras que otras personas perdieron la vida al intentar escapar del boliche, agolpados en la única salida disponible del local o confundidos por el mapa engañoso del mismo. Tras el hecho, se conocieron historias de otros que murieron más tarde al intentar rescatar a otros que habían quedado adentro. Ese día murieron 194 personas. El juicio posterior determinó que 15 acusados, entre los que estaban los dueños del local, músicos de Callejeros, policías y funcionarios involucrados en las habilitaciones previas del local, fueran condenados a diversas penas.

¿Qué pasó un 30 de diciembre?

1865 – Nace el escritor y poeta británico Rudyard Kipling.

1906 – Nace el cineasta británico Carol Reed, responsable de films como El tercer hombre.

1916 – Muere asesinado el místico ruso Grigori Rasputín.

1928 – Nace el músico estadounidense Bo Diddley.

1945 – Nace el exfutbolista mexicano Enrique Borja.

1946 – Nace la cantante y poeta estadounidense Patti Smith.

1947 – Nace el músico y productor británico Jeff Lynne, integrante de bandas como Electric Light Orchestra (ELO) y Traveling Wilburys.

1947 – Nace la cantante y política argentina Teresa Parodi.

1959 – Nace la actriz y cantante británica Tracey Ullman.

1975 – Nace el golfista estadounidense Tiger Woods.

1984 – Nace el basquetbolista estadounidense LeBron James.

2004 – En la Argentina, se produce la tragedia de Cromañón. Mueren 194 personas y más de 1400 resultan heridas.

2006 – Muere ejecutado el político iraquí Sadam Huseín.

2011 – Muere el músico argentino Diego Rapoport, integrante de la banda Spinetta Jade.

2018 – Muere el político y diplomático argentino Héctor Timerman.

Se celebra el Día Internacional del Cine Indio.

