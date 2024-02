escuchar

“¡Qué te pasa, fíjate, me aventaste, tú me atropellaste!”, esas fueron las palabras de un limpiaparabrisas al fingir ser atropellado para recibir dinero en calles de la colonia Narvarte Poniente, México. El video se viralizó en redes sociales.

Las acciones quedaron documentadas en un video de la cámara de seguridad de un automovilista, cuando la pareja circulaba sobre la avenida La Morena en la colonia Narvarte alcaldía Benito Juárez, al llegar al semáforo de Cuauhtémoc un hombre vestido de azul intenta limpiar los vidrios del carro, cuando los conductores negaron el servicio de limpia diciendo. “Así, así está bien amigo, gracias”; se escucha en el audio del video.

Segundos más tarde, el sujeto enfurecido arremete contra ellos golpeando y pateando el automóvil, para finalmente aventarse frente al vehículo simulando ser atropellado.

Sujeto grita y amenaza a conductor

“Qué te pasa, fíjate, me aventaste, aceleraste y me aventaste, ¿por qué me atropellas? Respóndeme papi”, gritó alterado el limpiaparabrisas.

El hombre fingió ser atropellado (Captura video)

Después continúa la grabación donde se escuchan los insultos y amenazas del sujeto, mientras que los conductores trataban de tranquilizarlo, finalmente la pareja espero el cambio de luces para acelerar y reír un poco después de la escena que habrían vivido.