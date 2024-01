escuchar

En las últimas semanas, el nombre de Neymar estuvo emparentado a hechos que lejos están de resaltar sus virtudes en un campo de juego. Es que el crack brasileño, de 31 años, se encuentra en plena recuperación de una rotura de ligamentos y meniscos de su rodilla izquierda y deberá atravesar un proceso de rehabilitación para estar óptimo nuevamente.

Una de las últimas imágenes que se conoció de Ney fue en el cumpleaños número 58 de Romario, un emblema de la selección de Brasil. En dicho evento, se filtró una foto del actual jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita, donde se evidenció tener unos kilos de más y eso trajo una fuerte repercusión acerca de su posible retorno o no al fútbol profesional.

La foto de la discordia donde Neymar fue apuntado por tener sobrepeso

Además de las imágenes que circularon rápidamente por las redes sociales, existió un video donde ambos deportistas se saludaron y manifestaron un cariño mutuo. A pesar de mostrarse alegre y servicial con las personas que lo saludaban, los usuarios en las redes sociales cargaron duramente contra su estado físico y lo describieron como un “exjugador”, algo que llegó a oídos de Ney, quien decidió responder al hate recibido con una storie en su cuenta de Instagram.

“Finalizado el entrenamiento de hoy. ¿Sobrepeso? Belleza... pero, ¿gordo? No lo creo. Esto es para vos, hater”, retrucó el delantero en un video donde lo finalizó con el gesto del “fuck you” para quienes le dieron entidad a la imagen y se encargaron de denostarlo en sus perfiles.

Además de este contundente video donde mostró su torso sin panza, Neymar mostró una parte de su rutina de cara a lo que es el proceso de reacondicionamiento de su pierna, donde posó junto a una bicicleta y unos anteojos de sol para intensificar los movimientos con el fin de retornar lo antes posible a las canchas.

Neymar se perderá la Copa América

A pesar de sus esfuerzos denodados por querer participar en esta competición importante para la selección de Brasil, el cuerpo médico que está en contacto con él afirmó que será imposible la recuperación para mitad de este 2024.

“No va a tener tiempo de recuperarse para jugar el torneo, es muy temprano. No vale la pena quemar las etapas para recuperarlo antes de tiempo y correr riesgos innecesarios”, explicó el médico Rodrigo Lasmar a la radio brasilera 98 FM.

El video de Neymar en el que mostró el sufrimiento que padece durante su recuperación

Sin querer saltear ningún proceso que le sea contraproducente al futbolista, Lasmar sentenció: “Necesitamos tener paciencia. Hablar de retorno antes de nueve meses es precoz, ese es el concepto mundial para una recuperación de ligamento”.

A su vez, Neymar, quien sufrió la dolorosa lesión el 17 de octubre en el marco de un partido contra Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas, contó en su cuenta de X cómo encara este momento y subió un video donde se lo nota esforzándose. “Sin dolor no hay cura, sin caídas no hay virtud en levantarse y sin dificultades no hay superación. Sigo en la lucha”, cerró el futbolista, quien recién volvería en agosto o septiembre.