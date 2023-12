escuchar

Un imponente crucero de 365 metros de largo llamado “Icon of the Seas”, traducido al castellano “ícono de los océanos”, atravesó el puente llamado Great Belt, ubicado en Dinamarca, y fue noticia por las maniobras que se debieron realizar para no tocar parte de la estructura, con el fin de no dañarla ni destruirla.

Comprado recientemente por la empresa Royal Caribbean, este imponente crucero, de 250 toneladas, comenzó a realizar las primeras pruebas de cara a lo que será una agenda plagada de viajes en el año 2024 y para ello, se probó la ductilidad de esta maquinaria en terrenos donde se deben realizar maniobras precisas.

En un video que circuló en la cuenta de YouTube de Royal Caribbean, se observa cómo, mediante cámaras especiales ubicadas en diferentes puntos del crucero, el buque comienza a transitar por el océano hasta toparse con el estrecho marino, el cual divide Dinamarca en dos mitades: este y oeste.

A paso lento, con una precisión quirúrgica para ni siquiera rozar el puente, el conductor continuó su camino sin titubear lo que le valió los aplausos de los presentes. “Si bien fue trascendental, pasar bajo este puente no fue una hazaña nueva para el operador de cruceros. El Oasis of the Seas y el Allure of the Seas, ambos casi tan altos como este nuevo barco, ya lo han hecho”, relató un portavoz de la empresa al sitio Business Insider.

Las amplias comodidades del crucero “más grande del mundo”

Los viajes en crucero suelen ser los más cotizados por las empresas debido a las comodidades y el confort que reciben los clientes una vez que acceden a los mismos. En el caso del “Icon of the Seas”, este majestuoso barco tendrá su viaje inaugural el 27 de enero del 2024, cuando parta desde Miami hacia el Caribe durante siete días.

Según reveló Royal Caribbean en un comunicado de prensa, este crucero tardó alrededor de 900 días en construirse debido a la magnitud del mismo y puede albergar hasta 7600 invitados más 2350 miembros de la tripulación, lo que da un total de casi 10 mil personas a bordo de esta pequeña ciudad en movimiento.

El lujoso crucero que tendrá su primer viaje en enero del 2024

Dentro de los generosos amenities del crucero, se encuentran 40 bares con diferentes opciones gastronómicas, un parque acuático flotante con simulador de olas, siete piletas, entre otros tantos atractivos. Todo esto involucra diferentes targets como por ejemplo quien necesite estar continuamente conectado con el deporte y pueda despuntar el vicio de jugar al golf en un campo creado especialmente para los fanáticos.

Por otra parte, habrá un espacio llamado AquaDome donde las familias podrán ir con sus hijos a un imponente lugar donde existen atractivos acuáticos y se combinará la actividad recreativa con la inteligencia artificial.

“Celebramos algo más que un barco nuevo: también es la celebración de la culminación de más de 50 años de innovación y sueños en Royal Caribbean para crear la mejor experiencia vacacional”, explicó Jason Liberty, director ejecutivo de Royal Caribbean, al sitio de CNN con motivo de estar frente a un hecho histórico para la empresa.

